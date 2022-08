Olisiko aika arvostaa ajoissa?

EEVA PETTERSSON . ”Hän tahtoi nimensä tähtiin, hän halusi olla kuolematon. Mutta silloin ennen tähdenlentoa, pakko kuolla on .”

Näin sanoitti legendaarisesta Yö-yhtyeestäkin tuttu, elokuun alussa äkillisesti menehtynyt laulaja-lauluntekijä Jussi Hakulinen. Valtakunnan ykköslehdet ja sosiaalisen median päivitykset täyttyivät herkistä kiitoksista ja kauniista muistokirjoituksista. Hakulisen musiikki ja vahvat tulkinnat soivat vielä pitkään.

Valitettavaa on, että suomirockin suurimpia klassikoita synnyttänyt Hakulinen ei uransa aikana saanut täysin sitä kiitosta, mikä olisi hänelle kuulunut. Hän tuli usein väärinymmärretyksi.

Populaarimusiikin ikonin, laulaja Rauli Badding Somerjoen kuolemasta on aikaa 35 vuotta. Baddingin tarttuva musiikki soi yhä radiokanavilla, ja hänen kotikulmansa vetävät matkailijoita Somerolle.

Anoppini kertoi juuri opastavansa Oulusta tulleita matkailijoita hautausmaalla heidän etsiessään Baddingin hautaa. Talkoovoimin kunnostettu Baddingin entinen kotitalo kiinnostaa niin ikään matkailijoita, aivan kuten myös kesäisin auki oleva Badding-kioski.

Kaikesta huolimatta Baddingkään ei elinaikanaan saanut sitä arvostusta, jota olisi ansainnut.

Taidemaalari Vincent van Gogh menestyi vasta kuolemansa jälkeen, kun hänestä tuli yksi vaikuttavimmista ja tärkeimmistä eurooppalaisista kuvataiteilijoista. Salon seudulle on muuttanut paljon, pääosin pääkaupunkiseudulta, etenkin kuvataiteen saralta korkeasti koulutettuja ja arvostettuja taiteilijoita, joita olen päässyt töideni puolesta haastattelemaan. Heitä vetää omien sanojensa mukaan puoleensa maaseudun luovuutta ruokkiva rauha.

Isossa roolissa ovat myös asumiskustannukset. Työskentelytila on osalle maalle muuton vuoksi vaihtunut pienestä yksiöstä ison omakotitalon piharakennukseen tai talon saliin. He eivät ole syntyneet Salon seudulla, mutta siitä on tullut heidän luovuuden lähteensä ja kotinsa.

Heidän työnsä arvostaminen nykyisen kotikaupunkinsa puolelta juurruttaisi heitä enemmän uuteen kotikaupunkiin. Mutta hyödyntävätkö kaupungit muualta muuttaneiden taiteilijoiden potentiaalia tarpeeksi?

Mielestäni eivät. Ne jäävät tunnetumpien kulttuuripersoonien varjoon. Niiden, joita ei edes oman kotikaupungin puolesta arvostettu tarpeeksi heidän elinaikanaan.

Paikalliset taiteilijat, monesti jo edesmenneet, ovat iso vetovoimatekijä kaupungille. Heidän työnsä taiteilijoina on ollut merkittävää, ja on toki tärkeää, että sitä arvostetaan edes nyt.

Harva kuulee työstään tarpeeksi kauniita kiitoksia ja kehuja. Pullonkorkki aukeaa vasta, kun siihen on jokin hyvin erityinen tilaisuus. Kuten vaikkapa kiitoksensaajan hautajaiset.

Olisiko paikallistasolla aika jakaa ahkerammin kiitoksia, huomiota ja resursseja nykyisille taiteilijoille? Niille, jotka yhä ovat elossa.

Kirjoittaja on salolainen kulttuurituottaja ja toimittaja.