Oudot kirjeet puhuttavat ympäri Salon seutua – Rikosylikonstaapeli neuvoo ilmoittamaan epämääräisestä postista poliisille

Onko postilaatikkoosi ilmestynyt värikkäillä tusseilla kirjoitettu ”kirje”, jossa ei tunnu olevan mitään järkeä?

Useat salonseutulaiset ovat saaneet viimeisten kahden viikon aikana kummalliselta vaikuttavia kirjeitä, joissa puhutaan nanosiruista, lavastuksesta, kidutuksesta, raa’asta raiskaamisesta ja ”hirviötunteesta”. Kirjeissä puhutellaan ”pomoja”, ja joissakin uhataan jopa murhalla.

Kirjeiden ulkoasu vaihtelee jonkin verran, mutta sisältö on kaikissa pääpiirteittäin sama. Tajunnanvirran lailla etenevästä tekstistä on hyvin vaikea saada selkoa, ja mukana on paljon yksittäisiä sanoja.

Kirjeitä on jaettu paljon etenkin somerniemeläisten postilaatikoihin. Mariette Viljanen sai omansa pari viikkoa sitten maanantaina.

– Me yritimme mieheni kanssa saada päätä ja häntää siihen, mutta emme ymmärtäneet mitään. Seuraavana päivänä naapuri kysyi, ollaanko saatu tällainen. Heillä oli ihan samanlainen teksti, Viljanen kertoo.

Viljasen saamassa kirjeessä luki muun muassa ”murha tulossa”, mutta se ei pelästyttänyt häntä sen suuremmin.

– Olen metsästäjä ja itse murhaan eläimiä, joten ei ruvennut pelottamaan. Meitä on kuitenkin kaksi täällä. Jos olisin ollut yksin, niin olisin alkanut pitämään ovia kiinni. Naapuri soitti kyllä poliisille.

Niin ikään somerniemeläisen Päivi Skogbergin postilaatikosta outoja kirjeitä löytyi viime perjantaina kaksikin kappaletta. Kirjeet olivat raaempia ja yksityiskohtaisempia kuin Viljasen saama paperilappunen.

– Niitä oli kaksi, kun meitä asuu tässä kaksi. Kirje oli kaksinkerroin taitettu ja maalarinteipillä suljettu.

Skogberg oli jo aiemmin kuullut, että vastaavanlaisia kirjeitä oli jaettu muuallakin Somerniemellä.

– Jos ei olisi ollut mitään tietoa näistä, niin olisi kyllä tuonut kylmiä väreitä. Kuka tällaisia kirjoittaa ja mikä tarkoitus näillä on? Skogberg pohtii.

Skogberg kertoo, että hänen naapurustossaan muutkin olivat saaneet vastaavanlaisen kirjeen ja asiasta oli heti viestitelty naapureiden kesken. Kirjeet herättivät ihmetystä.

– Aika raakaa ja hävytöntä, en edes kaikkea lukenut. Tuli vähän ilkeä olo, että mitä tällainen tarkoittaa. Mutta kun tuli muillekin, niin ei ole ainakaan mitään henkilökohtaista, Skogberg sanoo ja arvelee, että kirjoittajalla on oltava aika paha olo.

– Aika sairas täytyy olla, ei ihan normi-ihminen.

Salon Seudun Sanomien saamien tietojen mukaan kirjeiden jakaja olisi ainakin Somerniemellä ollut nainen. Silminnäkijä pysyttelee turvallisuussyistä nimettömänä, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Jakaja oli silminnäkijän mukaan liikkunut punertavanruskealla, ”lyhytperäisellä” henkilöautolla ja laittanut jotakin kaikkiin kolmeen samassa rivissä oleviin postilaatikoihin.

Rikosylikonstaapeli Tommi Töyry Salon poliisiasemalta kertoo, että kirjeistä on tullut tieto poliisillekin, mutta ne eivät ole ylittäneet ilmoituskynnystä. Töyry neuvoo kirjeen saajia ilmoittamaan asiasta poliisille.

– Rupeamme tutkimaan asiaa, jos kirjeitä tulee isompia massoja.

Töyrykään ei osaa sanoa, mistä kirjelapuissa on kyse.

– Sekavaa tekstiähän se on, ei päätä eikä häntää. Kirjeet ovat niin sekavia, ettei pysty sanomaan, miksi tällaisia lähetetään.

Tapauksesta keskusteltiin viikonloppuna Facebookissa Somerniemi- ja Salon Seudun Puskaradio -ryhmissä. Myös Viljanen ja Skogberg jakoivat ryhmissä kuvia saamistaan kirjeistä.

Vastaavanlaisia kirjelappusia oli kommentoijien mukaan jaettu ainakin Perniössä, Somerolla, Perttelissä, Muurlassa, Suomusjärvellä, Kiskossa sekä Kiikalan Hirvelässä ja Rekijoella.

Joku muisteli, että asiaa olisi ihmetelty jo pari vuotta sitten jossakin Facebook-ryhmässä. Toinen piti mahdollisena, että kirjeitä on monistettu kopiokoneella ja levitelty ympäriinsä. Kirjeiden tarkoitusta arveltiin niin ”ihmisen sisäiseksi hätähuudoksi”, ”nuorten trolliksi” kuin ”salaliittohörhöilyksikin”. Moni epäili, että kirjeet olisi kirjoitettu psykoosissa.

Kirjeiden alkuperä ja tavoite pysyvät kuitenkin toistaiseksi mysteerinä.