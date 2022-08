Pääministeri Marin: ”En ole käyttänyt huumeita, eikä sikäli ole ongelma mennä testeihinkään”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että hänellä ei ole ongelmaa mennä huumetesteihin eikä hänellä ole asian suhteen salattavaa.

Esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi aiemmin, että huumeseula voisi olla hyvä vaihtoehto, joka voisi viedä epäilyksiä huumeiden käytöstä pois.

Marin pitää erikoisena, että häntä vaaditaan menemään testeihin.

Huume-epäilyt heräsivät, kun videot Marinin juhlimisesta levisivät netissä. Julkisuudessa on tulkittu, että videon taustalla kuuluu maininta ”jauhojengistä”. Jauhon on ajateltu voivan viitata kokaiiniin.

Marin kehottaa kuuntelemaan videon uudelleen, sillä hänen mukaansa maininta ”jauhojengistä” on kuultu väärin.

Marin kommentoi asiaa toimittajille SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen jälkeen Kuopion lentoasemalla Rissalassa.

Marin sanoo olevansa harmissaan, että videoita hänen yksityisestä juhlimisestaan on vuodettu julkisuuteen. Videot on hänen mukaansa kuvattu kesällä kahdessa yksityisasunnossa, joista toisessa oli paikalla myös sellaisia ihmisiä, joita hän ei tuntenut.

Marin kertoo viettäneensä pitkää iltaa ystävien kanssa muutama viikko sitten ja juoneensa mietoja alkoholijuomia. Huumeita hän ei ole käyttänyt eikä nähnyt muidenkaan käyttävän.

– Itse en ole käyttänyt huumeita, enkä ole käyttänyt mitään muuta kuin alkoholia – olen tanssinut, laulanut, juhlinut, tehnyt täysin laillisia asioita – enkä ole myöskään ollut tilanteessa, joissa olisin nähnyt tai tiennyt muiden näin toimivan, Marin sanoo.

Pääministeri kommentoi sosiaalisessa mediassa leviäviä videoita SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa. Hän ei kommentoi sitä, kuka videot on kuvannut tai missä ne on kuvattu.

Hänen mukaansa turvahenkilöt olivat läsnä alueella, mutta eivät sisällä asunnoissa.

Marin sanoi tienneensä että häntä kuvataan, mutta luottaneensa siihen, että videoita ei julkaistaisi, koska ne ovat yksityisiä ja yksityisissä tiloissa kuvattu.

– Itse näen että siinä, että tanssii ja juhlii ja laulaa ja viettää hauskaa iltaa ystävien kanssa ei ole sinänsä mitään pahaa, mutta olen harmissani kyllä siitä, että nämä videot ovat levinneet ja niitä on levitetty.

– Tuntuu pahalta, että ne on julkaistu.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että vaikka hän haluaa luottaa ihmisiin ja heidän harkintaansa ja ystävällisyyteensä myös nykyisessä asemassaan, niin ei voi aina tehdä.

– Mutta en minä halua menettää uskoani ihmisiin. Aion edelleen olla ystävä ystävieni kanssa.

Marin on aiemmin sanonut, että hän haluaa ravistella pääministeri-instituutiota. Hänen mukaansa videot eivät kuitenkaan liity siihen millään tavalla eikä kyse ole mistään mediastrategiasta.

– Haluan osoittaa, että näissäkin tehtävissä toimii aivan tavallisia ihmisiä, joilla on tavallinen elämä. Itselläni on perhe-elämä, on työelämä, ja kyllä, minulla on myös vapaa-aikaa, jota vietän ystävieni kanssa ja aika varmasti samalla lailla kuin monet ikäiseni.

Hän sanoo aikovansa vastedeskin olla ihan sama ihminen kuin tähän asti ja toivovansa, että se hyväksytään.

– Me elämme demokratiassa, ja vaaleissa jokainen voi ratkaista näitä kysymyksiä.

– Ajattelin ihan työtehtäviä tehdä ja niihin keskittyä kuten tähänkin asti, hän sanoi jatkosuunnitelmistaan.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että Marinilla on eduskuntaryhmän luottamus. Hän sanoo, että asiasta keskusteltiin eduskuntaryhmän kesäkokouksessa lyhyesti. Hänen mukaansa sympatiat ovat pääministerin puolella.

Lindtman painottaa, että pääministeri on ollut vapaalla ja kuvien julkaiseminen on harmillista.

– Jokainen voi miettiä, miltä tuntuisi, kun omalle kohdalle sattuisi, hän sanoo ja painottaa, että pääministerikin on vain ihminen.

Lindtmanin mukaan videot eivät vaikuta ryhmän päivittäiseen työskentelyyn, kuten kesäkokoukseen tai bujdettiriihen valmisteluun.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo olevansa surullinen siitä, että ihmisellä ei ole oikeutta yksityiselämään siinä mittakaavassa kuin pitäisi olla.

– Meillä on ihan oikeitakin ongelmia, mistä pitäisi puhua.

Hän sanoo, että videoita ei myöskään ollut tarkoitettu julkisuuteen ja ettei hän ymmärrä, miksi niitä lehdissä räävitään.

– Kokisin sen todella loukkaavaksi, jos henkilökohtaisista illanvietoista levitettäisiin videoita iltapäivälehtien sivuilla, hän sanoo.

Rönnholm lisää, että pääministerillä on yksityiselämä ja hän hoitaa myös virkatehtäviään, johon on saanut tukea laajalla rintamalla.

– Toivotamme tukea hänelle tuossa tehtävän hoidossa, Rönnholm sanoo.

Sanna Nikula, Viivi Salminen, Elise Aaltonen