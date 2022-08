Pääministeri Marin liikuttui puhuessaan juhlintakohusta Lahdessa – ”Olen ihminen ja kaipaan joskus synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) liikuttui voimakkaasti puhuessaan vapaa-ajanvietostaan nousseesta kohusta SDP:n toritapahtumassa Lahdessa.

Marin nosti asian esille tapahtumassa pitämänsä puheen päätteeksi. Hän kertoi olleensa kuin pyörremyrskyn silmässä kuluneen viikon aikana, kun hänen vapaa-ajanvietostaan on kohistu.

Marinin mukaan nykyisen kaltaisille kohuille on ominaista, että asioista tulee kymmenen tai sata kertaa suurempia kuin ne todellisuudessa olivat.

Marin sanoi, että kulunut viikko ei ole ollut hänelle helppo. Hän sanoi haluavansa kuitenkin luottaa siihen, että ihmiset katsovat ennemmin sitä, mitä työtä poliitikot tekevät kuin sitä, mitä he tekevät vapaa-ajallaan.

– Minä olen ihminen, ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta, Marin sanoi ääni voimakkaasti väristen. Hän sai lahtelaiselta toriyleisöltä vuolaat suosionosoitukset.

– Siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä ja tiedän, että te ette haluaisi nähdä. Siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää, Marin jatkoi.

– Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä enkä yhtään työtehtävää ole jättänyt hoitamatta, enkä jätä tämänkään keskellä, koska kaikki nämä väistyvät ja meidän pitää yhdessä rakentaa tästä maasta vahvempi, Marin sanoi.

Marin viittasi puheensa päätteeksi Ukrainan sotaan ja ukrainalaisiin, joilla on paljon vaikeampaa.

– Näinä päivinä minä olen ajatellut presidentti Zelenskyia, pääministeri Shmyhalia ja Ukrainan kansaa ja ihmisiä, jotka oikeasti kärsivät ja joilla on oikeasti vaikeaa, Marin sanoi.

– Minä otan opiksi ja minä teen työni niin hyvin kuin tähänkin asti, hän summasi.

Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi tiedotustilaisuudessa kokouksen jälkeen, että eduskuntaryhmä on käynyt avoimen ja hyvin rehellisen keskustelun Mariniin liittyvästä kohusta.

– Ryhmä arvosti pääministerin viestiä siitä, että opiksi on otettu, Lindtman sanoi.

Pääministerillä on Lindtmanin mukaan ryhmän tuki.

Marin kertoi, ettei ollut ennen tiistaiaamua tietoinen Kesärannassa otetusta kuvasta, joka nousi tiistaina julkisuuteen.

– En ollut tietoinen, että kuva oli otettu. En ole Tiktokissa, missä kuva on ilmeisesti ollut. Mielestäni kuva on asiaton. Tuollaista kuvaa ei olisi ikinä pitänyt ottaa, Marin sanoi.

Pääministeriltä kysyttiin vielä tarkennusta siihen, mitä opiksi ottaminen tarkoittaa.

– Keskityn työtehtäviini. Meillä on paljon tehtäviä edessä tulevana talvena, Marin vastasi.

Lahden torille kaunista kesäpäivää viettämään tulleet Markku Mäntylä ja Ari-Pekka Määttä katsovat, että juhliminen on normaalia elämää.

– Kyllähän meistä jokainen on ollut nuori, kun on vanhaksi ehtinyt, Mäntylä sanoo.

Hänen mukaansa pääministeri olisi näin jälkikäteen ajatellen voinut toimia toisin, ettei asia olisi päätynyt julkisuuteen. Samoilla linjoilla on Määttä.

– Pakkohan sitä on joskus irrotella. Tuollaisessa virassa tietenkin pitää olla vähän varovaisempi, Määttä katsoo.

Torille saapuneilla Paula Kamulalla ja Kaarina Huhtaniemellä oli ensisijaisesti sanottavaa median toiminnasta.

– Voitteko kysellä niistä politiikan aiheista. Minua ei ainakaan kiinnosta mitkään bilettämiset. Ihmiset saavat tehdä vapaa-ajalla mitä haluavat. Tässä ajassa on paljon tärkeämpää kuin kuka missäkin on yöllä ja kenen kanssa, Kamula sanoo.

Huhtaniemen mukaan media on levitellyt kuvia rumasti. Hän kertoo jopa itkeneensä asian takia.

– Minä olen 72, ja jokaisella on oma rentoutumisaikansa, Huhtaniemi sanoo.

