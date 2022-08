Putin kiritti vetytaloutta

Energiapolitiikka on globaalissa murroksessa. Ympäristökatastrofit, lajikadot, uhkakuvat kokonaisten maanosien muuttumisesta asuinkelvottomiksi ja satojen miljoonien ihmisten kotikortteleiden jäämisestä nousevan meren alle luovat painetta päästä nopeasti eroon fossiilisista energialähteistä.

On epärealistista tavoitella ensisijaisena keinona energian käytön vähentämistä. Se ei sovellu tekoälyistyvään digimaailmaan eikä ihmiskunnan geneettiseen perimään, jossa kehitys nähdään itseisarvona ja jossa on vuosituhansia tavoiteltu enemmän ja parempaa.

Tällä hetkellä liikenteessä tapahtuu nopeaa siirtymistä pois bensiinistä ja dieselistä. Voittajana näyttäytyy sähköistyminen, jossa päästään hyötysuhteissa erittäin hyville prosenteille.

Biopolttoaineista ei tällä hetkellä näytä olemaan kilpailijaksi sähköautoistumiselle, paitsi raskaassa liikenteessä.

Yksi nouseva trendi on aurinko-vetytalous, jossa nopeasti yleistyneellä aurinko- ja tuulisähköllä tehdään vetyä. Henkilöautojen käyttövoimana vety tuskin yleistyy, sillä sen hyötysuhde jää sähköä heikommaksi. Vedyllä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia teollisuudessa.

Moni muistaa Maailman Tila -raportit jo 1990-luvulta. Tuolloin Lester M. Brownin johtama instituutio promotoi hajautettua energiatuotantojärjestystä, joka perustuisi paljolti aurinko-vetytalouteen.

Brownin vision väheksyntä on vähentynyt samaa tahtia kuin tuulivoimalle naureskelijoiden määrä.

Vuoden lopulla Suomessa tuotetaan 5 157 megawatin edestä tuulisähköä – enemmän kuin ydinvoimaa, jota Olkiluoto kolmosen käynnistyttyä olisi tarjolla noin 4 400 megawattia. Fingridin ennusteen mukaan vuoden 2025 lopussa tuulivoiman teho on jo 9 000 megawattia.

Vety voi toimia myös tuotetun sähkön välivarastona.

Yksi monista Venäjän presidentti Vladimir Putinin virhearvioista on ollut lännen kiristäminen kaasulla ja öljyllä. Kyseinen virhe on siitä poikkeuksellinen, että siitä on pitkällä tähtäimellä yleistä hyötyä.

Eurooppa kirii ennätyksellistä vauhtia pois turmiollisesta fossiilienergiasta ja ottaa jättiaskelia kohti kestävää energiataloutta.

Ilman Putinin erhettä näin nopeaa siirtymää ei tapahtuisi.