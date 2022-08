Saarikko haluaa varmuuden Tunnin junan kannattavuudesta – vielä selvitykset eivät puolla sitä

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) haluaa kunnon perustelut Turun Tunnin junan rakentamiselle. Toistaiseksi valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön selvitykset eivät puolla taloudellisesti uusia suuria ratahankkeita.

– Niiden vaikutus taloudelliseen kasvuun ja niiden vihreys on molemmat kyseenalaistettu, sanoi Saarikko Eurooppa-foorumin keskustelussa perjantaina Turussa.

Saarikko muistutti, että Turun tunnin juna, Suomi-rata ja Itärata ovat kaikki miljardien eurojen hankkeita.

– Niiden taloudellisen kasvun edellytykset ovat kiistattomat. Samalla pitää olla varmuus, että yksityistä rahoitusta saadaan mukaan ja että talouskasvun potentiaali aidosti myös toteutuu niin, että ne generoivat yrittäjyyttä ja mahdollistavat asumista radan varrella.

Myös valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen arvioi tällä viikolla Ylen haastattelussa, että vaikka kunnat ja yritykset olisivat valmiita osallistumaan rakennuskustannuksiin, investoinnit saattavat silti lopulta langeta valtion maksettaviksi.

Saarikon mielestä Turun tunnin junan pitää olla ”suuri mahdollisuus myös Helsingin ja Turun välille, Salon ja Lohjan seuduille”.

Ministeri ei keskustelussa kuitenkaan lukinnut kantaansa ratahankkeisiin.

– Katsotaan ensin, millaiseksi ministeriöiden välinen selvitys muodostuu sekä talouden että ilmaston näkökulmasta. Ne ovat painavimmat seikat lähteä ajamaan hankkeita eteenpäin. Meidän maakuntamme näkökulmasta painaa tietysti myös alueen elinvoima.

Nykyään Oripäässä asuva Saarikko totesi olleensa kansanedustajana yksitoista vuotta, ja koko sen ajan nykyistä nopeampi junayhteys on ollut maakunnan ykköstavoite.

– Edunvalvonnassa on onnistuttu hyvin, sillä puolet suunnittelurahasta tulee Euroopan unionilta.

Saarikko totesi, että ”olisi paljon helpompi sanoa kotimaakunnassa, että ei muuta kuin miljardit tiskiin”.

– Mutta aika moni asia on kääntynyt viime vuosina ihan päälaelleen. Olemme juuri tehneet sitoumuksen, että Suomi satsaa tutkimukseen ja kehitykseen miljardeja, meillä on olemassa olevan liikenneverkon korjausvelkaa useita miljardeja ja hyvinvointimme pohja on rapistumassa, koska huoltosuhde on talouden näkökulmasta epäterve.

– En ole heittämässä kiviä yhteisen hyvän hankkeen tielle. Haluan LVM:n ja VM:n selvitykset, jotta voin sanoa, että tätä Suomi nyt kaikkein eniten tarvitsee. Pitää olla varmuus siitä, että liikenne kehittyy niin, että satsaisimme ratoihin vielä 20 vuoden päästä.

Kolmesta ratahankkeesta Turun tunnin juna on pisimmällä. Parhaillaan tehdään erilaisia maastotutkimuksia, ja ratasuunnittelu valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tunnin junan kustannusarvio on 3,4 miljardia euroa.