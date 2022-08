Salon sairaalan yöpäivystyksen sulkeminen kesäkuukausiksi ei aiheuttanut etukäteen pelättyjä ongelmia.

Yöpäivystys suljettiin väestöltä 6. kesäkuuta alkaen, ja sairaalan ulkopuolelta tulevat potilaat ohjattiin Tyksin T-sairaalaan Turkuun 14. elokuuta saakka.

Sululla haluttiin turvata päivystävien lääkäreiden lepoajat. Salon sairaalassa oli kesälläkin päivystäviä lääkäreitä, mutta he keskittyivät osastoilla oleviin potilaisiin.

Minkälaisia ongelmia yöpäivystyksen sulkeminen poiki, ja minkälaista palautetta sairaala sai?

– En ole kuullut potilaiden palautteita, eli niitä ei ole tullut ainakaan minulle asti, Salon sairaalan koordinoiva ylihoitaja Minna Santikko sanoo.

Jokseenkin samanlaisen vastauksen antaa vt. sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen.

– Negatiivista palautetta ja palautetta ylipäätään on tullut vähän. Salon yöpäivystyksen sulku ei ole myöskään kohtuuttomasti työllistänyt Turun toimipistettä, vaikka Tyksin päivystyksessä olosuhteet ovat olleet haastavat läpi kesän, Virolainen toteaa.

Salon Seudun Sanomat kysyi myös lukijoiltaan kokemuksia yöpäivystyksen toimivuudesta kesän aikana. Kyselyyn ei tullut yhtään vastausta.

Sairaanhoitopiiri tiedotti Salon sairaalan yöpäivystyksen kesäsulusta muun muassa kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi sulusta oli useita juttuja Salon Seudun Sanomissa.

– Alussa potilaita oli käynyt siitä huolimatta kokeilemassa ovea. Kaikkia tieto ei ollut tavoittanut, Minna Santikko sanoo.

Kuinka moni Salon yöpäivystystä tarvinnut on joutunut kulkemaan kesän aikana Turkuun? Siitä ei löydy tilastoitua tietoa.

– On jokseenkin mahdotonta selvittää, kuinka moni on matkustanut Turkuun, koska päivystykseen mennään niin monella tavalla. Osa menee omalla autolla, osa taksilla, osa ambulanssilla, Minna Santikko myöntää.

Salon sairaala on palannut kesän jälkeen normaaliin toimintaan. Yöpäivystyksen lisäksi leikkaukset, poliklinikat ja osastot pyörivät normaalisti.

– Osittain henkilökuntapulan ja toiminnallisten muutosten vuoksi sisätautien vuodeosaston paikkamäärää on jouduttu laskemaan 5–10 paikalla. Se on normaalisti 35. Paikkamäärän supistus johtuu myös siitä, että Saloon on siirretty dialyysipotilaita Turusta, koska siellä on henkilöstöpulaa, Minna Santikko sanoo.

Sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen sanoo, että Salon sairaalan yöpäivystyksen sulkeminen oli hyvä pakkoratkaisu henkilöstöpulan ja kesälomien kannalta. Poikkeustilanteesta selvittiin muun muassa Salon terveyskeskuksen kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta.

– Tätä ei voi kuitenkaan jatkaa pysyvänä järjestelynä, Virolainen korostaa.