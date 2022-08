Sumopainista tuli Pertun päivän hitti – Ennen perinteisiä menoja Perttelissä pidettiin hiljainen hetki Jouko Siivolle

– Nyt on tapahtunut ihme: ei olekaan sadetta niin kuin piti! seurakuntapastori Aki Toivoniemi hihkaisee mikrofoniin Inkereen koulun pihalla.

Pertun eli Pyhän Bartolomeuksen päivää on vanhan kansan mukaan pidetty syksyn ensimmäisenä päivänä. Toisin on Perttelissä, jossa perinteiset Pertun päivän sunnuntaimenot alkavat tänäkin vuonna varsin lämpimissä tunnelmissa.

Ennen varsinaisen ohjelman alkamista on kuitenkin aika vakavoitua. Paikallaolijat hiljenevät Toivoniemen johdolla muistelemaan kesäkuussa kuollutta kotiseutuneuvos Jouko Siivoa, jolle Pertun päivä oli aina erityinen tilaisuus. Siivolla oli tapana juontaa oman kylän tapahtuma joka vuosi.

– Joukon saappaisiin hyppääminen tuntui vaikealta, mutta jonkun piti se nyt vain hoitaa. Jouko oli jo järjestänyt kaiken valmiiksi, joten siinä mielessä tämä oli helppoa. Ensi vuonna jonkun pitää tehdä kaikki alusta lähtien, Toivoniemi kertoo.

Perinteisten herkkukojujen ja arpajaisten lisäksi Pertun päivässä on tänä vuonna erityisesti lapsille ja lapsenmielisille suunnattua ohjelmaa.

Pertteliläiset veljekset Jooa ja Elmeri Musku ovat ensimmäisiä asiakkaita MLL:n Perttelin paikallisyhdistyksen järjestämässä kasvomaalauksessa.

– Ihanaa, että joku lähtee rohkeasti ekana, MLL:n Hanna Virtanen sanoo suti kädessään.

Molemmat pojat valitsevat poskeensa Pokémon-pallon.

– Mä pelaan Pokémoneja, kymmenvuotias Jooa perustee valintaansa, mutta toteaa, ettei oikein ole löytänyt Perttelistä Pokémoneja. Puhelimella pelattavassa pelissä Pokémoneja pyydystetään nimenomaan ympäröivästä maailmasta.

Muskut kokeilevat koulun pihalla myös keskittymistä kehittävää Kim-leikkiä, jossa maahan on koottu useita pieniä esineitä rusetista viivottimeen ja leikkiötökästä pinssiin. Sudenpentujohtaja Sanna Havela Perttelin Piketeistä testaa poikien muistia nappaamalla yhden esineistä pois.

– Siinä oli vain yhtä väriä. Arvaa vain, Havela kannustaa mietteliäitä veljeksiä.

Lopulta seitsemänvuotias Elmeri huomaa, että esineiden joukosta puuttuu valkoinen kynäpehmuste. Leikin tiimellyksessä käy ilmi, että hän on jo aiemmin pohtinut partioharrastuksen aloittamista. Ehkä tänä syksynä Perttelin Piketit saakin uuden sudenpennun.

Harmonikkapartio ja Pertun pojat viihdyttävät yleisöä kotimaisilla kappaleilla. Välillä tuuli osuu mikrofoniin niin, että humina vain käy.

Salolainen Jaakko Korpela on voittanut arpajaisista korillisen saunatarvikkeita.

– Kannatuksen vuoksi ostan joka vuosi viisi arpaa, Korpela kertoo.

Saunaa hän ei kuitenkaan aio voittosaaliin kunniaksi lämmittää.

– Perjantai on saunapäivä, ja sähkö on kallista. Ei vaiskaan, aina me pärjätty ollaan, hän virnistää ja lähtee etsimään vaimoaan tapahtuma-alueelta.

Toisaalla Perttelin Peikkojen puheenjohtaja Satu Suominen myy seuran satavuotisen taipaleen kunniaksi paitoja, housuja, lippiksiä ja pipoja. Kahdeksanvuotias Adelina Karppinen sovittaa sinistä t-paitaa.

– Aloitan syksyllä lentopallon pelaamisen, hän kertoo.

Pertun päivänä on mahdollisuus kokeilla myös Perttelin Peikkojen rakentamaa frisbeegolfrataa, joka on aivan Inkereen koulun vieressä. Adelina on ollut mukana radan talkoohommissa, sillä hänen isänsä kuuluu Perttelin Peikkoihin.

– Kerran löysimme isän kanssa frisbeegolfradalta lasinsirpaleita, Adelina muistelee.

Frisbeegolfin ohella tapahtumassa on tarjolla on muutakin hikistä puuhaa.

Kaupungin nuorisopalveluiden Maisa Heinonen ja Joni Taipalvesi ovat tuoneet paikalle massiiviset sumopuvut, jotka vetävät puoleensa kiinnostuneita ja huvittuneitakin katseita. Kukaan ei kuitenkaan tunnu uskaltautuvan painiotteluun.

– Mua pelottaa, että mä tukehdun sinne, kuuluu painimaton laidalta.

Kymmenvuotias Hertta Huuhka on huolissaan siitä, että hänen kasvomaalauksensa pyyhkiytyy pois puvun sisällä. Lopulta uteliaisuus vie voiton ja mittelö samanikäisen Einari Toivoniemen kanssa voi alkaa. Kovin hurjaksi taisto ei kuitenkaan ylly, sillä lasten jalat ylettävät juuri ja juuri ulos paksun puvun lahkeista ja molemmat kaatuvat heti toisiinsa osuessaan.

– Se oli tasapeli, Taipalvesi toteaa ja nostaa Heinosen kanssa lapset pystyyn uutta yritystä varten.

Yleisöllä on vähintään yhtä hauskaa kuin Hertalla ja Einarilla.

– Ihan kuin kilpikonnat! joku kommentoi naurun seasta.

Sitten on aikuisten vuoro. Laura Niinistö ja Marjut Toivoniemi pysyvät paremmin pystyssä, mutta ottelun edetessä Niinistö osoittautuu ylivoimaiseksi painijattareksi. Toivoniemi kellahtaa kumoon kerta toisensa jälkeen, eikä naurusta meinaa tulla loppua.

– Mulla tulee pissat housuun, Niinistö hekottaa jalat hapoilla.

Kankean alun jälkeen sumopainista taitaa sittenkin tulla Pertun päivän hitti.