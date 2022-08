Emokissa ja neljä poikasta löytyivät nälkiintyneinä urheilukassista Suomusjärveltä heinäkuun viimeisenä lauantaina. Löytäjä ilmoitti asiasta Salon seudun eläinsuojeluyhdistykselle, joka järjesti eläimille sijaiskodin.

Kassikissat huomattiin illalla puoli seitsemän aikaan moottoritieliittymän bussipysäkillä. Ne oli jätetty Turun suuntaan kulkevalle puolen väylää. Pennut olivat löydettäessä arviolta kahdeksasta kymmeneen viikon ikäisiä.

– Ne voivat nyt hyvin, ja käyvät läpi madotukset, rokotukset, sirutukset ja leikkaukset ennen kuin niitä luovutetaan uusiin koteihin, Salon seudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sini Vesterinen kertoo.

Eläinsuojeluyhdistys on tehnyt rikosilmoituksen kissojen heitteillejätöstä. Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja ja vinkkejä. Myös yhdistys ottaa vastaa vihjeitä ja toimittaa tiedot poliisille.

Sini Vesterinen on ymmällään ihmisten julmuuden edessä.

– Ihmisten aivoituksista ei ota selvää, hän huokaa.

– 12 vuotta eläinsuojelutyössä mukana olleena päällimmäiseksi ajatukseksi on noussut ikuisuuskysymys: mikä ihmisiä vaivaa?!?!

Vesterinen miettii, että kyseessä saattavat ovat vahinkopennut, jotka ovat omistajan mielestä olleet hetken aikaa kivoja katsella, mutta niille ei ole löydetty koteja.

– Kissanostajatkin ovat alkaneet valveutua eivätkä kaikki ota pentua mistä tahansa.

Vesterinen on tyytyväinen siitä, että heitteillejättäjä on hylännyt emon yhdessä poikasten kanssa, eikä ole jättänyt sitä itselleen tekemään lisää pentuja heitteille jätettäviksi. Emon läsnäolo myös edesauttaa poikasten selviytymistä. Kissojen luovutusikä on 14 viikkoa.

Salon seudun eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin toimitetaan löytöeläimiä ympäri vuoden. Vapaaehtoiset käyvät myös loukuttamassa luontoon kasvamaan jääneitä kissapopulaatioita.

– Hylättyjä kissoja tulee toistuvasti joka kesä. Halikosta löytyi vastikään käsikesy eli ihmiseen tottunut kissanpentu. Se oli vapaana bussipysäkillä, Sini Vesterinen kertoo.

Huonossa kunnossa löydetty pentu menehtyi tehohoidosta huolimatta.

Edellisvuonna Salon eläinsuojeluyhdistys hoiti 154 kissaa. Talteen otettujen kissojen määrä nousi viime vuonna 178:aan. Sini Vesterinen toteaa luvun olevan käsittämättömän suuri.

Myös eläinsuojeluilmoitusten määrä on kasvanut Salossa vuosi vuodelta.

– Viranomaiset ovat ylityöllistettyjä, eivätkä tapaukset etene tutkintaan, elleivät ne ole törkeitä ja toistuvia, Vesterinen sanoo.

– Eläinsuojeluyhdistys on matalan kynnyksen yhteydenottopaikka. Pystymme neuvomaan ja antamaan tukea.

Sini Vesterinen toteaa, että Salon kaupungin vastuulla olevat eläinsuojeluasiat ovat huonolla tolalla. Eläinten kaltoin kohteluun ei puututa riittävästi.

– Parhaillaan Salossa ei ole lainkaan valvontaeläinlääkäriä, vaikka työmäärän hoito vaatisi kahta virkaa. Entinen jäi pois heinäkuussa ja uuden piti aloittaa elokuussa, mutta hän perui tulonsa, Vesterinen tietää.

Hän huomauttaa, että Salossa valvontaeläinlääkäreiden vaihtuvuus on ollut suurta.

– Viiden vuoden aikana kaupungissa on työskennellyt kymmenen eri valvontaeläinlääkäriä eikä aina ollenkaan. Asioita ei saada vietyä eteenpäin.

Salon kaupunki ostaa löytöeläinten hoidon Axxell Brusabystä Kemiöstä. Sinne on pitkä matka ja eläimiä otetaan vastaan vain arkisin kello 8–16. Harva löytäjä jaksaa lähteä viemään eläintä Kemiöön, joten valtaosa Salon löytöeläimistä kaatuu vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin toimivan eläinsuojeluyhdistyksen hoidettaviksi.

– Emme voi kieltäytyä ottamasta eläimiä vastaan, vaikka emme saa kaupungilta korvausta. Meillä ei ole oikeutta eikä resursseja tehdä asioille yksin mitään, Vesterinen toteaa.

Ohjeistuksesta huolimatta ihmiset ovat ottaneet korona-aikana lemmikeitä liian vähäisellä harkinnalla. Ongelmia ilmaantuu, kun he eivät pystykään käyttämään aikaansa eläinten hoitamiseen, opettamiseen ja koulutukseen.

Koirien määrä ei ole Salon eläinsuojeluyhdistyksessä kasvanut koronavuosina, mutta kissojen lisäksi hylätään yhä enemmän kaneja, marsuja ja muita jyrsijöitä.

– Kaikki eläinten huonoon kohteluun syyllistyvät eivät ole pahoja ihmisiä: eläinten kaltoin kohtelu yleistyy, kun ihmisillä alkaa itsellään mennä huonosti. Lähitulevaisuudessa monen tavallisenkin ihmisen talous on heikoilla, Vesterinen arvioi.

Koiria päätyy Salon yhdistyksen hoitoon vuosittain kuutisenkymmentä. Tiistain vastaisena yönä eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin kulkeutui kolme löytökoiraa. Yhdistyksellä on paikka vain yhdelle löytökoiralle kerrallaan, mutta hallituksen jäsenet venyvät, kun tilat eivät riitä:

– Itsekin otan niitä kotiini, vaikka omaakin laumaa on riittävästi, Sini Vesterinen sanoo.

Eläinsuojeluyhdistys tarvitsee kipeästi lisätiloja. Se on tuloksetta pyytänyt toimitiloja Salon kaupungilta, jolla on tyhjiä kiinteistöjä. Vesterinen haaveilee Kiffarin entisestä nuorisotilasta, joka on maakunnallinen suojelukohde.

– Palaveria kaupungin kanssa on odotettu kohta kaksi vuotta.