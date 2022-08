Taiteilija teutaroi puun ja kiven kanssa – kuvanveistäjä Simo Helenius esillä kotinurkillaan Koskella

Koskelaissyntyinen kuvanveistäjä Simo Helenius (s. 1942) tarttui veitseen jo pikkupoikana ja muotoili saunapuita, joilla hänen äitinsä sitten lämmitti saunan. Siihen aikaan kuvanveistäjä Yrjö Liipolan töitä säilytettiin Kosken hautausmaan viereisessä makasiinissa, jota tuuletettiin kesäisin.

– Ovi oli raollaan ja siitä minun pieni pääni mahtui katselemaan. Juoksin ihailemaan Liipolan töitä aina sillä välin, kun isä ja äiti olivat käymässä hautausmaalla, Helenius muistaa.

Maanviljelijäperheeseen syntynyt poika tiesi jo nuorena haluavansa taiteilijaksi, mutta vanhemmat kuittasivat toiveen toteamalla, ettei taide elätä. Niinpä Helenius suuntasi Loimaalle ammattikouluun ja työskenteli muutaman vuoden rakennuksilla, jotta sai rahat kasaan ja pääsi aloittamaan opinnot Turun piirustuskoulussa vuonna 1966.

Turkuun mennessään opiskelijalla oli rahaa viikon tarpeisiin, joten junasta noustuaan hän kävi läpi kaikki Humalistonkadun rakennusfirmat. Töitä heltisi saman tien elementtitehtaalta ja taideopiskelijan talous oli turvattu. Lisätienestejä irtosi myös viikonloppuhommissa Korhosen puuseppänä.

– Kesäksi lähdin Pariisiin ja palasin taas syksyllä kouluun, Helenius kertoo.

Toisena opiskeluvuonna piirustuskouluun perustettiin kuvanveistolinja, jolle hän siirtyi.

Vuonna 1967 Simo Helenius oli jo mukana Turun Taideyhdistyksen vuosinäyttelyssä, ja on sen jälkeen osallistunut lukuisiin näyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä oli vuonna 1969 Wäinö Aaltosen museossa Turussa. Viimeksi WAM esitteli Heleniuksen uraa vuonna 2018.

Kuvanveistäjä on pitänyt synnyinkunnassaan Koskella näyttelyn joka kymmenes vuosi. Yrjö Liipolan Taidemuseossa on parhaillaan nähtävillä miehen 80-vuotisjuhlanäyttely.

Esillä on 29 veistosta, joista yli puolet on valmistunut 2020-luvulla. Valtaosa on ohuen maalipinnan saanutta puuta, mutta mukana on myös graniitista veistetty Hiljainen uni.

Taiteilijoiden suojelusenkeli muotoutui puusta vuonna 1988, kun Heleniuksen kaksi hyvää ystävää oli menehtynyt nelikymppisinä; toinen syöpään ja toinen keuhkokuumeen jälkitauteihin.

– Suojelusenkelillä on paletti kilpenä ja pensseli miekkana.

Heleniuksen työt ovat usein kantaaottavia. Merkittävässä roolissa on sodanvastaisuus. Helenius haluaa myös muistuttaa, että sodista, luonnonkatastrofeista ja pandemioista huolimatta ihmisen ei pidä luovuttaa.

– Tekemisessäni on kantavana ajatuksena toivo. Sitä on aina, hän painottaa.

– Vuonna 1942 syntyneenä muistan sodan jälkeisen kurjuuden todella hyvin. Mitään ei ollut ja samoilla kengillä kuljettiin pitkään ja kaikkialle. Välillä niitä käytettiin suutarissa.

Juhlanäyttelyn pääteos on katajasta veistetty Rauhankyyhkysten lennättäjä, joka valmistui tänä vuonna.

Simo Helenius on urallaan työstänyt myös betonia, pronssia ja hirttä. 1970-luvun alussa hän innostui pop-taiteesta ja käytti materiaaleina värikästä keinonahkaa sekä arkiesineitä pesuvadeista kakkuvuokiin. Vuonna 1971 syntyi Heleniuksen tunnetuimpiin teoksiin kuuluva, naisen muotoja mukaileva kirkkaankeltainen Formula keinonahasta ja alumiinista.

Salon Vapaudenpuiston laidalla sijaitsee Heleniuksen kaksimetrinen Hirvi -reliefi, jonka hän kaiversi Loimaan kivenveistämöltä saamaansa lohkareeseen.

Simo Heleniuksella on ateljeetilat omakotitalonsa alakerrassa Turun Raunistulassa. Nykyisin hän käyttää veistosmateriaalinaan useimmiten kierrätyspuuta. Sitä hän on saanut jo 1970-luvulta lähtien Turun kaupungin puisto-osastolta.

Koskella esillä olevassa Juurten valtakunnassa on koivua, leppää ja haapaa, joita karsittiin Turun Kakskerrasta sähkölinjojen alta. Julinin tontilta kaadetusta isosta jalavasta syntyi kaksi metriä pitkä ja puolitoista leveä Käännös, jota taiteilija säilyttää kotitilallaan sen suuren koon takia.

– Se painoi viisi tonnia! Minulla oli talja ja kaksi tunkkia käytössä, jotta sain pyöritettyä sitä.

Kun puu kuivui, Helenius jyrsi teoksensa ontoksi, jotta se olisi helpommin liikuteltavissa.

– Silloin saha karkasi ja raapaisi vasenta kättäni. Siinä olisi huonolla tuurilla voinut lähteä pää! Enää en reuhdo niin kauheasti, Helenius hymähtää.

Kuvanveisto vaatii edelleen ruumiillista työtä.

– Saan siitä voimaa, Helenius korostaa ja vakuuttaa puutöiden maistuvan muutenkin.

– Juuri veimme Koskelta polttopuuta Turkuun ja hakkasin ne klapeiksi.

Vanhempiensa arvioiden vastaisesti Simo Helenius on saanut toimeentulonsa taiteesta. Elanto on kertynyt tilaustöistä ja valtion taiteilija-apurahoista.

– Tilaustöistä on tullut kivasti nappulaa.

Simo Heleniuksen veistoksia Yrjö Liipolan Taidemuseossa (Hämeentie 45, Koski) 25.9. asti avoinna sunnuntaisin kello 12–15 ja vuoden loppuun asti tilauksesta.

KUVANVEISTÄJÄ KOSKELTA

Simo Helenius

Syntyi Koskella 11.11.1942.

Valmistui kuvanveistäjäksi Turun piirustuskoulusta vuonna 1969.

Sai Wäinö Aaltosen Seuran palkinnon vuonna 1976 ja valtionpalkinnon vuonna 1984.

Teoksia useiden museoiden kuten Helsingin kaupunginmuseon, Wäinö Aaltosen museon, Tampereen nykytaiteen museon ja Turun taidemuseon sekä Suomen valtion kokoelmissa.

Tehnyt lukuisia julkisia teoksia kuten Ahkerat lukutoukat Turun Samppalinnan koululle, Se pyörii sittenkin Tampereen teknilliselle yliopistolle, Hirvi Salon Itsenäisyyden puistoon ja Poika ja meri Turun Linnakadulle.

Ollut valtion taiteilijaeläkkeellä vuodesta 2004.