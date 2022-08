Tomaatit ja kurkut vaihtuvat juureksiin – elintarvikkeiden kallistuminen näkyy ensi vuonna Salon kouluruuassa

Elintarvikkeiden hinnannousu tulee vaikuttamaan salolaisten koululaisten ruokalautasiin ensi talvena.

Tällä hetkellä Salon kaupunki käyttää vuodessa noin 3 miljoonaa euroa elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden toimittajat ovat kuitenkin tänä vuonna nostaneet hintojaan noin 10 prosentilla.

– Heti maaliskuun alussa kaikki kaupungin elintarviketoimittajat eli Atria Oy, Kimmon Vihannes Oy, Kespro ja Leipomo Verainen Oy esittivät hintojen nostoa. Neuvotteluja käytiin kolme kuukautta, ja kesän aikana uudet hinnat astuivat voimaan. Se merkitsee vuodessa noin 300 000 euron lisäkulua, kertoo Salon kaupungin ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen.

Salon kaupunki valmistaa koulupäivinä yhteensä noin 14 600 ruoka-annosta. Määrään sisältyvät koulujen, päiväkotien, hoivakotien sekä työpaikka- ja henkilöstöruokaloiden ateriat. Viikonloppuisin annoksia tehdään noin 500, kun asiakkaina ovat vain hoivakodit ja yksi päiväkoti.

Sorvari-Happonen myöntää, että ensi talvena hintojen nousu tulee väistämättä heijastumaan kaupungin valmistamiin aterioihin, sillä 10 prosentin hintojen nousu on merkittävä.

– Pyrimme muuttamaan ja organisoimaan ruokatuotantomme niin, ettei asiakas huomaa muutosta ruuassamme. Esimerkiksi kasviksissa olemme jo nyt alkaneet siirtyä tomaatista ja kurkusta muun muassa lanttuun, porkkanaan ja kaaliin, joista saadaan jo kesän kotimaista satoa.

– Tavoitteemme on, ettei tänä vuonna anota lautakunnalta lisämäärärahaa. Ensi vuonna ruokalistaa joudutaan muuttamaan, ellei elintarvikemäärärahaa vuoden 2023 talousarvioon saada lisää, Sorvari-Happonen toteaa.

Kuinka tämä sitten käytännössä tehdään? Sorvari-Happosen mukaan kalliita elintarvikkeita vaihdetaan edullisempiin.

Koulujen ruokalistan muuttaminen on haastavaa, koska kouluruuan on täytettävä tarkkaan määritellyt terveellisyys- ja laatukriteerit.

– Emme voi esimerkiksi vaihtaa jotain oikein laadukasta lihaa rasvaisempaan lihaan, koska kouluruokaa säätelevät ravitsemussuositukset. Lisäksi esimerkiksi siipikarjan lihaa ei voida vaihtaa edullisempaan sianlihaan, koska kouluruokasäädösten mukaan kerran viikossa on tarjottava siipikarjan lihaa, Sorvari-Happonen selittää.

– Jos kouluruuasta poistaa jotakin, jotain pitää keksiä tilalle. Ja sen pitää olla vielä maistuvaa, hän huomauttaa.

Sorvari-Happosen mukaan muutokset tulevat koskemaan lähinnä lihaa ja kasviksia. Tavoitteena on, että mikään ruokalaji ei poistuisi kokonaan listalta, vaan aterioiden koostumusta muokattaisiin edullisemmaksi.

– Ensi talvena tarjoamme vähemmän suomalaista tomaattia ja kurkkua, koska niiden kasvihuonekasvatus vaatii niin paljon energiaa ja on energian hinnannousun vuoksi kallista. Vähennämme myös ulkomaisia vihanneksia. Sen sijaan tarjoamme enemmän kotimaista, tänä kesänä kasvaneesta sadosta tehtyä porkkana-, lanttu- ja naurisraastetta, Sorvari-Happonen sanoo.

– Laivarahdilla ulkomailta tuodut tomaatit ja kurkut ovat olleet aika halpoja, mutta nyt nekin ovat kalliita, koska polttoaineiden hinta on noussut, hän huomauttaa.

Ulkomailta tuotujen hedelmien hintaan vaikuttaa kuljetuskustannusten nousun lisäksi Eurooppaa riivaava kuivuus. Etelän hedelmät pyritään vaihtamaan Salon kouluaterioissa suomalaisiksi marjoiksi.

Myös jälkiruuat säilyvät edelleen koulujen ruokalistalla.

– Jäätelöä meillä on ollut tarjolla vain kerran vuodessa, kevätjuhlapäivänä. Muuten jälkiruokamme on tehty maitotuotteista ja suomalaisista marjoista. Bravuurimme on mustikkakukko ja vaniljakastike. Ilokseni näyttää siltä, että tänä vuonna tulee hyvä mustikkasato. Ja sekin on hienoa, että suomalaista viljaa näyttää tulevan hyvin, Sorvari-Happonen toteaa.

– Laitamme kaiken ammattitaitomme peliin, että ensi talvenakin kouluissa syödään maistuvaa ruokaa, josta lapset saavat tarvittavan määrän energiaa ja vitamiineja, hän vakuuttaa.