Salon kaupungin palkitsemisohjeiden mukaan urheilija, joka on saavuttanut yksilölajien EM-kultaa, palkitaan 1 500 eurolla. Säännöissä on kuitenkin kohta, jossa sanotaan: urheilijan on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa.

Mitä tämä tarkoittaa Turussa asuvan Wilma Murron kannalta?

– Tahtotila on sellainen, että kaupunki muistaa Wilmaa. Hän edustaa kuitenkin salolaista seuraa ja käytännön harjoittelun kannalta asuu Turussa. Olemme käyneet asiasta epävirallisia keskusteluja ja ensi maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa puhutaan palkitsemisesta virallisesti. Löydämme asiaan varmasti ratkaisun, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen lupaa.

Nikkanen ei halunnut spekuloida, mikä olisi riittävä huomionosoitus Euroopan mestarille.

– Se on hyvä kysymys. Aikuisten EM-kulta on kuitenkin huomattava saavutus jo kansainvälisesti. Lisäksi saavutus on herättänyt valtavaa huomiota. En edes osaa sanoa, milloin jotain vastaavaa on Salossa joku voittanut. Olisiko se sitten Voitto Hellsten?

Voisiko Murrolle järjestää niin sanotun kansanjuhlan Salossa?

– Sellaistakin on suunnitteilla. Wilman kilpailukalenteri on vain sellainen, ettei häntä ihan äkkiä tänne saada. Mutta juhlallisuuksiin on myös selkeä tahtotila. EM-kultaa on syytä juhlia. Otetaan nyt kaikki ilo irti tästä, Nikkanen painottaa.

Vaikka Murto onkin nykyään turkulainen, haluaa Nikkanen puhua salolaisesta Wilma Murrosta.

– Pidämme kynsin ja hampain kiinni hänen salolaisuudestaan. Ottajia hänellä olisi varmasti muista seuroista, mutta kertoo paljon Wilman ajatusmaailmasta, että hän haluaa edustaa Vilpasta.

Salon kaupunki onnitteli torstaina Murtoa liputtamalla hänen kunniakseen kaupungintalolla. Myös Murron entisessä opinahjossa Kuusjoen koululla oli lippu salossa torstaina.

Salohallissa pidetyssä #kiusaamisvapaahermanni -tapahtumassa yläkoululaiset onnittelivat Murtoa videon välityksellä.