Etukäteen sopivasti jännittynyt, mutta energinen. Näyttämöllä vauhti ja vipinä päällä. Näin kuvailee rooliaan Vihervaaran Annana Aada Sevón, 18.

Eläytyminen Annan tarinaan ei jäänyt huomaamatta. Suomen arvostelijain liitto myönsi perjantaina Sevónille Kritiikin punnukset -palkinnon Taikapunnuksen.

Orpotyttö Annan kasvutarina nähtiin Sauvon kesäteatterissa kuluneena kesänä. Vihervaaran Anna perustuu L.M. Montgomeryn klassikkoon Annan nuoruusvuodet. Anna varttuu teoksessa 11-vuotiaasta 16-vuotiaaksi.

– Anna-kirjat ovat todella hurmaavia ja ajattomia. Niissä on ajatuksia, jotka koskettavat – ja jotain, mikä ei vanhene. Arvostan Annan avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja ihmettelyä maailmaa kohtaan. Hän haluaa ajatella hyvän kautta, ja sitä on ollut ihanaa työstää roolissa, Sevón kertoo.

Aada Sevón on nähty Paimion ja nyttemmin Sauvon teatterilavoilla lapsesta lähtien. Hän teki ensimmäisen roolinsa yhdeksänvuotiaanaPaimion kesäteatterin lapsi- ja nuorisoteatterinnäytelmässä Peimarin prinssin kosiomatka, jossa Sevón esitti isoäitikuningatarta.

– Jo sieltä löytyi kipinä teatterin tekemiseen. Teatteriyhteisö ja taiteen tekemisen ympärille kiteytyvä yhteishenki on ihan uskomatonta. Kun kerran olen teatteriin päätynyt, en ole halunnut pois lähteä.

Vuotta myöhemmin Sevón sai pääroolin Lumikkina ja myöhemmin Peter Panina. Sauvossa Sevón esiintyi ensimmäisen kerran vuoden 2021 Oliver Twistissä, jossa hän oli katuvaras Nancy.

Kun Sevón kuuli, että seuraavaksi Sauvossa tuodaan näyttämölle Anna, hän innostui.

– Se olisi unelmarooli. Olin katsellut Netflixistä Anne with an E -sarjaa (suom. Anna, a lopussa) sarjaa, ja se on minulle hirmuisen tärkeä teos.

Sevónista tuli Anna, ja kehuja kertyi. ”Aada Sevón on ihana Anna. Pidän erityisesti siitä, että hahmo saa olla reilusti tyttö tulematta silti vähätellyksi tyttöydestään”, kirjoitti Turun Sanomat arviossaan 2. heinäkuuta.

– Katsojat ovat rakastaneet Annaa, ja minua on tultu kyyneleet silmissä kiittämään, Sevón kertoo.

Annan suosio on myös Taikapunnus-palkinnon taustalla. Suomen arvostelijain liiton tiedotteen mukaan näytelmä oli maakunnassa viime kesän suurmenestys.

– Aada Sevón luo roolissaan taitavasti ja fyysisesti nuoren tytön uskottavan kehityskertomuksen aikuisuuden kynnykselle. Vihervaaran Annana Sevón hallitsee illasta toiseen näyttämöä ja saa kanssanäyttelijänsäkin hienoihin suorituksiin, palkinnon perusteluissa todetaan.

Sevón sanoo olevansa palkinnosta häkeltynyt.

– Näin iso tunnustus tuli tässä kohtaa. Tuntuu uskomattomalta.

Hän antaa kiitoksia koko Selkun eli Sauvon Elävän Kulttuurin seura ry:n työryhmälle. Annan ohjasi ja käsikirjoitti näyttämölle Timo Väntsi, ja näyttelijöitä oli mukana yhteensä 18.

– Selkulla on todella tiivis porukka, joka toimii rakkaudesta teatteriin. Timo Väntsi on mielettömän taitava ohjaaja, joka on tehnyt valtavan työn, Sevón kehuu.

Myös arvostelijain liitto nostaa esiin Sauvon kesäteatteriyhteisön. Liiton mukaan se ”osoittaa paikallisen omaleimaisen kulttuurin merkityksen yhdentyvässä maailmassa.”

Aada Sevón täyttää pian 19 vuotta. Hän opiskelee Turun yliopistossa maantieteen linjalla ja on hiljattain muuttanut Kaarinaan.

Näyttelemisestä hän ei ole ainakaan toistaiseksi halunnut ammattia, mutta hän aikoo jatkaa harrastajateatterin parissa.

– Olen hakemassa mukaan luonnontieteiden opiskelijoiden speksiin ja Turun ylioppilasteatteriin. Ensi kesää ajatellen en vielä tiedä, mitä tapahtuu, mutta pidän silmät auki mahdollisuuksille.

