Ajatushautomo: Putin luottaa Ukrainassa yhä enemmän hätäisesti koulutetuista vapaaehtoisista koottuihin joukkoihin

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) Venäjän presidentin Vladimir Putinin luottavan Ukrainassa yhä enemmän hätäisesti koulutetuista vapaaehtoisista koottuihin joukkoihin.

ISW:n mukaan tätä saattavat osin selittää Venäjän presidentin, sotilasjohdon ja puolustusministeriön rakoilevat suhteet. Putinin on kerrottu ohittaneen asevoimien tavanomaisen hierarkian erityisesti Venäjän Harkovan alueella kärsimien tappioiden jälkeen.

Ajatushautomon mukaan hätäisesti koulutettujen yksiköiden muodostaminen ei juuri anna Venäjälle tehokasta taisteluvoimaa Ukrainassa.

ISW kertoo Ukrainan vastahyökkäyksen edenneen Hersonin alueella maan eteläosassa. Venäjän joukkojen kerrotaan pyrkivän pikemminkin hidastamaan Ukrainan joukkojen etenemistä kuin pysäyttämään sitä.

Ajatushautomo arvioi Venäjän joukkojen pyrkivän todennäköisesti vetäytymään harkitummin ja hallitummin Hersonin alueen länsiosasta välttääkseen Harkovan kaltaisen kaoottisen pakenemisen.

Ukrainan ydinvoimaloita operoivan mukaan Venäjä on tehnyt tänään ohjusiskun Mykolajivissa sijaitsevaan Pivdennoukrainskin ydinvoimalaan.

Energoatom kertoi Telegramissa voimakkaan räjähdyksen tapahtuneen vain 300 metrin päässä ydinvoimalan reaktoreista. Mykolajivin kaupunki sijaitsee Etelä-Ukrainassa.

Britannian sotilastiedustelun Venäjä on menettänyt ainakin neljä taistelukonetta Ukrainassa viimeisen kymmenen päivän aikana. Kaikkiaan Venäjän arvioidaan menettäneen noin 55 konetta hyökkäyssotansa aikana.

Venäjän ilmavoimat on saattanut alkaa ottamaan suurempia riskejä Ukrainan menestyttyä vastahyökkäyksissään, arvioi Britannian puolustusministeriö tiedusteluraportissaan. Venäläislentäjien tilannetietoisuuden kerrotaan lisäksi olevan usein heikkoa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi jokailtaisessa puheessaan sunnuntai-iltana Ukrainan vapauttavan lopulta kaikki Venäjän valloittamat alueet.

Zelenskyi myös korosti, että vaikka Ukrainan joukot ovat viime aikoina saaneet paljon voittoja, meneillään on myös valmisteluja tulevaan.

– Nyt voi vaikuttaa siltä, että voittojen sarjan jälkeen meillä olisi jonkinlaista hiljaiseloa. Mutta tämä ei ole hiljaiseloa. Tämä on valmistautumista tuleviin tapahtumiin, Zelenskyi sanoi.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Anniina Korpela