Alvarez kukisti Golovkinin kaksikon kolmannessa ottelussa ja piti ylemmän keskisarjan MM-tittelit

Meksikolainen Saul ”Canelo” Alvarez kukisti kazakstanilaisen Gennadi Golovkinin pistein ja piti ammattinyrkkeilyn ylemmän keskisarjan MM-tittelit Las Vegasissa käydyssä ottelussa. Alvarez otti kahdentoista erän jälkeen voiton jokaisen kolmen arvostelutuomarin papereissa.

Pelissä olivat IBF-, WBC-, WBA- ja WBO-liittojen maailmanmestaruudet.

Ottelu oli kaksikon kolmas keskinäinen. Ensimmäinen ottelu päättyi ratkaisemattomaan vuonna 2017 ja seuraavana vuonna Alvarez otti niukan hajaäänipistevoiton.

Alvarezin ja Golovkinin kilpailu oli johtanut ottelijoiden välien julkiseen kiristymiseen, varsinkin sen jälkeen kun Alvarez kärsi puolen vuoden kilpailukiellon kärähdettyään kielletyn klenbuterolin käytöstä 2018. Ottelun jälkeen kaksikko kuitenkin halasi toisiaan pitkään.

– Kiitos paljon, ystäväni. Hän on hyvä nyrkkeilijä, todellinen taistelija. Olen iloinen, että sain jakaa kehän hänen kanssaan, Alvarez sanoi kehässä ottelun päätyttyä.

Alvarez aloitti ottelun vahvemmin ja hallitsi ottelun ensimmäistä puolikasta. 40-vuotias Golovkin kiristi tahtiaan ja näytti voittavan viimeiset nejä erää.

Alvarez on otellut ammattilaisena 62 ottelua, joista hän on voittanut 58. Golovkin on voittanut 45 ammattilaisottelustaan 42 ja pitää edelleen hallussaan kahta keskisarjan MM-titteliä.