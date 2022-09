Anu Areva on valtakunnallinen yrittäjänainen – aurinkopaneelit veivät kesämökiltä globaaleille markkinoille

Salolainen Anu Areva on valittu vuoden 2022 valtakunnalliseksi yrittäjänaiseksi. Salo Solar Oy:tä johtava Areva pyörittää veljensä Esa Arevan kanssa kovassa kasvussa olevaa Solar Finland -konsernia.

– Totta kai tuntuu hyvältä, että oma työ on huomioitu. Palkinto tuli ihan puskista ja täytenä yllätyksenä. En ole aina osannut arvostaa itseäni tarpeeksi. Minä vain teen töitä, yrittäjyyttä elämäntavakseen kutsuva Anu Areva sanoo.

Anu Areva tarttui perheyrityksen ohjaksiin veljensä kanssa vuonna 1993 isänsä sairastuttua. He perustivat Lasse-isän kommandiittiyhtiön seuraajaksi Areva Service Oy:n ja ryhtyivät kehittämään yritystä askel askeleelta kohti globaalia aurinkosähköjärjestelmien toimittajaa ja edelläkävijää.

Anu Arevan ensimmäinen kosketus aurinkopaneeleihin tapahtui 1978, kun isä asensi perheen kesämökille aurinkopaneelin. Se tuotti sähköä akkuun, josta saatiin virtaa sähkövaloon ja mikä tärkeintä, hyvin pieneen mustavalkoiseen Salora-matkatelevisioon.

– Naapurimökeissä ei telkkoja eikä sähköjä ollut. Sähköä riitti valoon tai telkkaan, eikä telkkaa voinut katsoa pitkään kerrallaan, tuolloin 8-vuotias Areva nyt muistelee.

Kaikki lähti hyvin pienestä. Arevan mukaan Lasse-isällä oli aurinkopaneeleista kiinnostunut pellepelottomien yhteisönsä, mikä johdatti hänet myymään ja asentamaan amerikkalaisvalmisteisia aurinkopaneeleja.

Matka kesämökin Saloran ääreltä tähän päivään on melkoinen. Muiden valmistamien aurinkopaneelien myymisen sijasta Salo Solar myy nykyisin omia, Salossa valmistettuja aurinkopaneeleita, ja Salo Automation myy itse suunniteltuja aurinkopaneelitehtaita – kirjaimellisesti ympäri maailmaa.

Solar Finland -konsernin kehutaan olevan alallaan kansainvälisellä mittapuulla omaa luokkaansa. Anu Areva saa kertoa, mistä näinkin mairitteleva luonnehdinta johtuu.

– Meistä on kasvanut täyden palvelun aurinkoenergiatalo. Suunnittelemme ja valmistamme aurinkopaneelilinjastoja, joilla teemme paneelit itse. Suunnittelemme ja teemme asennustelineet. Meillä on omat asentajat, suunnittelijat ja myyjät. Lisäksi sijoitamme aurinkopuistoihin. Ei ole tullut vielä vastaan toista, joka olisi näin kattava aurinkosähköyritys, Areva sanoo.

Ei siis ihme, että Salo Solaria ja Solar Finlandiaa tullaan ihmettelemään matkojen päästä. Arevan mukaan vieraat kyselevät, miten ihmeessä te voitte hoitaa tämän kaiken.

Äkkinäistä voisi ihmetyttää, miten muiden tekemiä aurinkosähköjärjestelmiä välittävät sisarukset keksivät, että ruvetaanpa tekemään paneeleita itse. Ja sen jälkeen, että ruvetaanpa valmistamaan ja myymään aurinkopaneelitehtaita ympäri palloa.

– Vuoden 2010 paikkeilla mietittiin, että voitaisiin kokeilla omia siipiä. Se vaati paljon perehtymistä paneeleihin sekä järjestelmiin. Se oli uusi maailma. Nälkä kasvoi syödessä: kun asennettiin Astrum-keskuksen katolle iso aurinkosähkövoimala, Lasse Jokinen kiinnostui ja tuli mukaan. Sen jälkeen alettiin pohtia oman paneelitehtaan perustamista, Areva sanoo.

Loppu ei ole historiaa, vaan historian tekemistä. Ensimmäiset paneelit tulivat ulos omasta tehtaasta vuonna 2015. Sen jälkeen Arevat kumppaneineen keksivät paljon kehitettävää sekä tuotantoprosessin automatisointiin että aurinkopaneeleiden laadun parantamiseen.

– Meillä kävi tuolloin myös tuuri. Microsoftia oltiin ajamassa alas ja saimme rekrytoitua huippuammattilaisia linjastoja ja prosesseja kehittämään, Areva sanoo.

Arevan mukaan alalla on paljon laitevalmistajia, mutta ei juurikaan linjaston valmistajia. Vielä vähemmän tahoja, joilta voi saada huipputehokkaan aurinkopaneelitehtaan suurin piirtein avaimet käteen -periaatteella.

– Linjasto on skaalautuva, se tulee kertatilauksena, ja ostajalla on vain yksi taho, johon voi ottaa yhteyttä ongelman ilmaantuessa, Areva sanoo.

Arevan mukaan ensimmäinen Thaimaahan myyty ja toimitettu linjasto saadaan tuotantoon vielä tänä vuonna.

– Meillä on paljon aiesopimuksia eri puolille maailmaa. Aurinkosähkömarkkinat ovat todella kuumia, kuten uutisistakin voi päätellä.

Euroopan energiamarkkinoilla todellakin on enemmän turbulenssia kuin laki sallisi. Kiitos erään itsevaltiaan ja ilmastonmuutoksen, EU:ssa ja muuallakin halutaan päästä eroon fossiilienergiasta. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvuprosentit ovat huikeita. Areva totesi syyskuun alussa, että Salo Solariin saapuvien tarjouspyyntöjen määrä on kasvanut 200–300 prosenttia.

– Tarjouspyyntöjä tulee satoja päivässä, asentajat asentavat minkä ehtivät.

Areva lisää, että Salo Techin valmistamat ja Salo Solarin myymät paneelit ja telineet on nimenomaan kehitetty Suomen olosuhteisiin. Tavoite on käyttää mahdollisimman paljon suomalaisia tai eurooppalaisia alihankkijoita.

Huima kysyntä tuo mukanaan ongelmiakin: toimitusajat ovat venyneet. Jos nyt tilaa, toimituksen kohdalla puhutaan juhannuksen jälkeisestä ajasta. Toimitusaikojen venymiseen vaikuttaa myös koronan ja sittemmin sodan edistämä komponenttipula. Etenkin inverttereitä tarvittaisiin enemmän ja nopeammin.

Sähkön hintakehitys ja yleinen epävarmuus ovat olleet tilaamatta ilmestyneitä myynninedistäjiä.

– Ihmiset eivät enää tuijota pelkkiä takaisinmaksuaikoja.

Areva sanoo, ettei kysynnän huikeaan kasvuun ollut osattu varautua. Ja mitenpä olisikaan?

– Katselin viime helmikuun alun sähköposteja. Kovasti yritettiin myydä aurinkopaneeleita toimijoille, varastotkin olivat melko täynnä. Sitten tuli maalis- ja huhtikuu, ja hurja meno alkoi, Areva sanoo.

Yritykset tavoittelevat kasvua. Kuinka isoksi Salon Solarit haluavat kasvaa?

– Koko ajan lasketaan tapoja, miten lisätä tuotantoa ja asennuksia. En sano prosentteja, mutta ennakoin suurta kasvua. Juuri keskustelin tukkuliikkeen kanssa, joka ilmoitti moninkertaistavansa aurinkosähköjärjestelmien ja myös meidän paneeleiden ostot.

Kysynnän kasvu on suurta paitsi kuluttajissa myös isoissa yrityksissä. Ja uusiutuvan energian käyttöä kirittää tahollaan EU, joka asettaa sille uusia, velvoittavia direktiivejä.

– Solar Finland puolestaan haluaa myydä mahdollisimman monta tehdasta mahdollisimman monelle mantereelle. Kuljetus maailmalle Suomesta on kallista ja epäekologista, ja me haluamme olla nimenomaan vastuullinen tuottaja.

Onko vuoden yrittäjänaisen elämä vain työntekoa, aamusta iltaan ja yöhön?

– Tyypillisin työpäiväni kuvaus on se, että se on pitkä. Toisaalta, mielenkiinto alaan ja sen kehitykseen on suurta. Se motivoi.

Anu Areva vakuuttaa, että aikaa riittää muuhunkin kuin työhön.

– Golfkentällä saa ajatukset pois työstä hyvin. Muuten yritän tavata ystäviä. Yrittäjänaisten tapaamisiin yritän aina järjestää aikaa.

Vuonna 2013 Anu Areva valittiin paikallisyhdistyksensä Salon Yrittäjänaisten vuoden yrittäjänaiseksi. Vuoden 2022 valtakunnallinen Yrittäjänainen -palkinnon myöntävät Suomen Yrittäjänaiset sekä LähiTapiola-ryhmä ja Työeläkeyhtiö Elo.

Näin liiketoiminta on kasvanut: Areva Servicestä Salo Solariksi ja Solar Finland -konserniksi

Aurinkoenergialiiketoiminta eriytettiin Areva Servicestä omaksi yritykseksi nimeltä Areva Solar vuonna 2013. Se vaihtoi myöhemmin nimekseen Salo Solar.

Areva Solaria ja aurinkopaneelitoimintaa kehittämään tuli jo alkuvaiheissa mukaan salolainen yrittäjä Lasse Jokinen . Jokinen oli mukana perustamassa aurinkopaneelitehdasta, ja hänen panostaan luonnehditaan merkittäväksi yrityksen laajenemisessa Solar Finland -konserniksi.

Anu Arevan johtama Salo Solar on erikoistunut aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluun, myyntiin ja asennukseen avaimet käteen -periaatteella. Se on osa vuonna 2016 perustettua Solar Finland -konsernia, joka tarjoaa ainoana maailmassa saman katon alta kaikki aurinkosähköjärjestelmien elinkaaren palvelut kierrätystä lukuun ottamatta. Suunnitelmia kierrätyksenkin kehittämiseen on jo olemassa.

Solar Finlandiin kuuluva Salo Tech vastaa aurinkopaneelien valmistuksesta ja myynnistä, Salo Automation suunnittelee ja valmistaa automatisoituja aurinkopaneeleiden tuotantolinjoja, ja Salo Energy rakentaa aurinkopuistoja sekä sijoittaa suomalaiseen aurinkosähköön.

Solar Finland on toiminut jo vuosia globaaleilla markkinoilla ja vienyt aurinkopaneeleita muun muassa Viroon ja Aasiaan. Tänä vuonna yritys perusti Thaimaahan aurinkopaneeleita valmistavan tuotantolaitoksen. Sen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Salo Tech Thailand Ltd, jonka omistajia ovat Solar Finlandin lisäksi suomalainen Finnfund sekä Thaimaan valtion energiayhtiö PEA Encom International.

– Aurinkopaneelien kysyntä on globaalisti tosi isoa, ja koko aurinkoenergia-ala kasvaa kovasti. Meidän vahvuutemme on laadussa. Kilpailemme laatukriteerit edellä maailmassa, jossa melkein aina halvin hinta voittaa, Areva toteaa Suomen Yrittäjänaisten tiedotteessa.