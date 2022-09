Arjen turvallisuus edellä – Perussuomalaisten Kirsti Kurki aloittaa eduskuntavaalikampanjansa

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin somerolainen kansanedustajaehdokas Kirsti Kurki lähtee tekemään vaalikampanjaansa teemalla arkiturvallisuus.

– Se kattaa monia asioita ikääntyneiden hoivasta lähtien. Huolenaiheita on paljon, toteaa Kirsti Kurki, joka vaihtoi muutama vuosi sitten parturi-kampaajan työt ja yrittäjyyden hoitoalaan.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja työskentelee Salon kaupungin vanhustyössä ja opiskelee Turun ammattikorkeakoulussa geronomiksi.

– Nyt olen nähnyt vanhustenhoidon kriisin todellisuuden sekä yksityisellä että julkisella puolella.

Kurki toteaa, että laadukasta hoitoa ei pystytä tuottamaan nykyisessä resurssipulassa. Itse hoitajapulan lisäksi resursseja verottaa kasvava byrokratia, kun suuri osa hoitajien työajasta menee erilaiseen kirjaamiseen, eikä aika riitä perushoitotoimien lisäksi mihinkään muuhun.

– Myös alan opiskelijoiden sisään ajamiseen pitäisi löytyä aikaa ja voimia, mutta hoitajilla on liian kiire.

Hoitotyö ei houkuttelekaan kuten ennen. Kurki näkee, että rahalla voitaisiin ratkaista monia asioita.

– Kolmivuorotyötä tehdään huonolla palkalla. Sitä sanotaan, että rahaa ei ole, mutta valtion velkaa on otettu jo 140 miljardia euroa ja pantu rahat muiden asioiden hoitoon. Vanhustenhoidon pitäisi olla meidän kaikkien yhteinen asia.

Kurjen mielestä seniorikansalaisten hyvinvoinnista pitäisi keskustella yhä laajemmin kuntien ikärakenteen muutoksen myötä.

Ulkomailta muuttaneita hoitajia on palkattu yhä enemmän hoitotyöhön etenkin pääkaupunkiseudulla. Myös Kirsti Kurjen työtovereina on eri maista lähtöisin olevia alan ihmisiä. Hän sanoo monien olevan osaavia työssään, mutta korostaa kielitaidon tärkeyttä: hoitotyössä suomea on osattava jo pelkästään potilasturvallisuuden takia.

– Kirjaukset on tehtävä ja seuraavan ymmärrettävä, mitä edellinen on kirjoittanut, Kurki toteaa.

– Hoiva-alan pikakoulutuksesta on puhuttu, mutta mitä lähihoitajakoulutuksestakaan voisi jättää pois, hän ihmettelee.

Kurki kiinnittää huomiota myös johtamiseen ja esihenkilöiden ammattitaitoon.

– Siinä on valtavia eroja. Taitava esimies pystyy keksimään ratkaisuja. Hän vaikuttaa merkittävästi työyhteisön ilmapiriin ja sitä kautta osastonsa toimivuuteen.

Kurjen Pohjanmaalla asuva äiti teki työuransa sairaanhoitajana.

– Kun hän oli vanhainkodissa töissä, siellä olivat vielä erikseen kylvettäjät, ulkoiluttajat, laitoshuoltajat ja virikeohjaajat. Nykyään lähes kaikki on lähihoitajien kontolla.

Kirsti Kurki on Someron kaupunginvaltuutettu sekä perusturvalautakunnan että vammaisneuvoston jäsen.

Perussuomalaiset valikoitui Kirsti Kurjen puolueeksi, sillä hän tunsi sen arvojen olevan lähimpänä omiaan:

­– Puolue ottaa eniten huomioon pienen ihmisen murheet.

Kymmenen vuotta Perussuomalaisten jäsenenä ollut Kurki on toiminut alusta asti aktiivisesti puolueessa yhdistys- ja piiritasolla. Ensimmäisissä kuntavaaleissaan syksyllä 2012 hän nousi 63 äänellä ensimmäiseksi varavaltuutetuksi.

– Päädyin päättäjäharjoittelijaksi, hän naurahtaa vuosia, joihin sisältyi myös Someron Perussuomalaisten puheenjohtajuus ”vanhojen herrojen” seurassa.

Someron kaupunginvaltuustoon Kurki nousi vuonna 2016, kun Jukka Sorva menehtyi kesken kauden. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Kurki valittiin kaupunginvaltuutetuksi 80 äänellä. Hän erosi luottamustehtävistään työ- ja opiskelukiireittensä takia keväällä 2019, mutta valittiin valtuustoon jälleen viime vuonna 61 äänellä.

Kurki on ollut työssään aina tiiviissä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja kuullut tuoreeltaan kansalaisten näkemyksiä monista päivänpolttavista asioista:

– Kampaamossa asiakkaat avautuivat. Samoin hoitotyössä kuulee paljon.

Lokakuussa 54 vuotta täyttävä Kirsti Kurki asuu Someron Sylvänällä lapsuudenkodissaan, jonka toista päätä asuttaa hänen 79-vuotias isänsä. Hän harrastaa liikuntaa ja nauttii luonnosta.

Kurjella on neljä lasta, joista nuorimmainen on aloittanut Someron lukiossa. Yksi muutti tänä syksynä Hollantiin opiskelemaan psykologiaa Rotterdamin yliopistossa. Kaksi muuta asuvat Salossa ja Turussa.

– Olin vuosia suurperheen yksinhuoltaja, mutta nyt perunakattila on aika pieni ja voin paneutua yhä enemmän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, Kurki toteaa.

Hän ei ajattele eduskuntavaalien lopputulosta, mutta alkaa kampanjoida tosissaan. Sunnuntaina Kurjen vaalikampanja starttaa Turun torilta.

Eduskuntavaalit 2.4.2023.