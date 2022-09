Asiantuntijat: Venäjän liikekannallepano ei heti vaikuta sodan kulkuun Ukrainassa

Venäjän liikekannallepanoa kommentoineet asiantuntijat sanoivat STT:lle, että päätöksellä ei ole nopeita vaikutuksia Venäjän hyökkäyssodan kulkuun Ukrainassa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jussi Lassila näkee kuitenkin Venäjällä julistetussa osittaisessa liikekannallepanossa ”epätoivon merkkejä”.

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkoaamuna määränneensä Venäjälle osittaisen liikekannallepanon, minkä tarkennettiin myöhemmin koskevan 300 000:ta reserviläistä.

– Putinhan puheessaan korosti monta kertaa, että tässä on kyse nimenomaan osittaisesta liikekannallepanosta, mikä paljastaa sen, kuinka vaikea asia tämä on ollut. Siinä mielessä tässä on selkeitä epätoivon merkkejä, että tähän pisteeseen on menty, Lassila arvioi STT:lle.

Suurin kysymys liittyy Lassilan mukaan Venäjän kykyyn saada kaikki halukkaat rintamalle, sekä siihen, mistä joukoille saadaan varusteita ja miten heidät koulutetaan.

– Tämä ei sotilaallisesti muuta tilannetta juuri millään tavalla lyhyellä aikavälillä, ja on epäselvää, millä tavalla se muuttaisi sitä pitkälläkään aikajänteellä, hän sanoi.

– Tässä on signalointia Ukrainan ja lännen suuntaan sekä Venäjän kansalaisille siitä, että tässä on nyt tosi kyseessä. Vielä tullaan näkemään, kuinka voimakkaita reaktioita tämä aiheuttaa Venäjällä, hän arvioi.

Kyseessä on Lassilan mukaan selvä eskaloimisyritys Venäjän puolelta. Hänen mukaansa tärkeää on nyt lähipäivinä seurata, miten maailmalla ja etenkin Venäjälle ystävällismielisissä maissa kuten Kiinassa ja Turkissa suhtaudutaan Venäjän Ukrainassa miehittämien alueiden kansanäänestyksiin.

Paikalliset separatistijohtajat sekä Venäjän mediat ovat kertoneet, että Itä-Ukrainassa Luhanskin ja Donetskin niin kutsutuissa kansantasavalloissa järjestettäisiin tulevana viikonloppuna kansanäänestykset alueiden liittymisestä Venäjään. Samoin Hersonin miehitetyllä alueella Etelä-Ukrainassa sekä Zaporizhzhjan alueella aiotaan järjestää kansanäänestys Venäjään liittymisestä viikonlopun ja alkuviikon aikana.

Lassilan mukaan Putin tavoittelee kansanäänestyksillä sitä, että kun alueet on liitetty Venäjään, hyökkäykset näille alueille ovat hyökkäyksiä Venäjää kohtaan. Sillä selitetään tämän liikekannallepanon tärkeyttä ja sitä kautta voidaan ruveta ”pelaamaan ydinasebluffia”.

– Tällä pyritään luomaan pelotetta, Lassila sanoi.

Tarkoitus on lopulta pakottaa Ukraina neuvottelupöytään, hän uskoo.

– Vaatii aikamoista kylmähermoisuutta länneltä, että tällaiseen kiristysyritykseen ei langeta. Nyt ei tule taipua, Lassila sanoi.

Miehistöylivoiman, taistelukyvyn, motivaation ja varustetason näkökulmasta Ukraina on tällä hetkellä Venäjään nähden ylivoimainen ja näillä näkymin se voi jopa voittaa sodan, Lassila sanoi.

Lassila arvioi, että vaikka enemmistö venäläisistä on tähän mennessä ollut passiivisia sotaan liittyen, se ei enää onnistu, ja sota koskettaa nyt lähes kaikkia venäläisiä.

– Ilmoitus Kremlin sivuilla on hyvin epämääräinen, eli siitä sai kuvan, että kuka tahansa saatetaan kutsua, mutta Putinin puhe oli hyvin erilainen ja siinä painotettiin että kyse on osittaisesta mobilisaatiosta. Tällä yritettiin välttää panikointi, hän sanoi.

– Toki on olemassa joukko, joka uskoo, että koko Venäjän olemassaolo on uhattuna ja että Nato on hyökkäämässä Venäjälle, mutta se ei isolle osalle venäläisistä tule menemään läpi, Lassila sanoi.

– Kyllä tämä tulee aiheuttamaan liikehdintää ja hermostuneisuutta Venäjän sisällä ja yrityksiä välttää sotarintamalle joutumista. Tällä voi olla hyvinkin merkittäviä seurauksia.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström puolestaan arvioi STT:lle, että Venäjällä mobilisoidaan nyt varusmiespalvelun käynyttä nuorempaa väkeä, jolla on taistelukokemusta esimerkiksi Syyriasta.

Myös hänen mukaansa kestää vielä kauan, ennen kuin liikekannallepanon vaikutukset näkyvät taistelukentällä.

– Vaikutusten näkyminen taistelukentillä vie väistämättä viikkoja, ellei kuukausia. Venäjän alue on hyvin laaja ja matkustaminen länteen vie viikon, pitää kerätä materiaalia vielä sitä ennen ja antaa jonkinlaista kertauskoulutusta. Olemme pitkällä syksyssä ennen kuin jonkinlainen joukko on saatu kokoon lähetettäviksi taistelukentälle, hän arvioi.

Hänestä 300 000 sotilaan vahvuinen joukko on suuri ja voi muuttaa tilannetta Ukrainalle epäedullisemmaksi sitten, kun joukot pääsevät Ukrainaan.

– En ole ollenkaan varma, että joukot onnistutaan kokoamaan kovinkaan nopeasti. On myös epäselvää, miten nuoret miehet suhtautuvat tähän asiaan, kun käsky käy. Totta kai se muuttaa voimasuhteita oleellisesti, kun joukot sitten lopulta ovat Ukrainassa, mutta siinä on monta kysymysmerkkiä ratkottavana ennen sitä päivää, Forsström sanoi.

Hän uskoo, että myös Ukrainalla on yhä varaa mobilisoida lisää joukkoja.

– Reserviläisiä kyllä myös Ukrainalla riittää, siitä ei ole kyse, vaan kyse on varustuksesta. En näe miesmäärää kriittisenä tekijänä, hän sanoi.

Merkittävä rooli sen sijaan on länsimaisella sotilaskalustotuella Ukrainalle, Forsström painottaa.

– Aika on nyt Ukrainan puolella ja Ukrainalla on aloite käsissään. Nyt ollaan aika alkutekijöissä tässä Venäjän mobilisaatiohankkeessa. Mielelläni vielä katsoisin miten tilanne kehittyy, enkä menisi liian pitkälle johtopäätöksissä.

Myös sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa arvioi STT:lle, ettei Venäjän liikekannallepanolla ole lyhyellä aikavälillä vaikutusta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

– On helppo sanoa, että nyt kutsutaan 300 000 ihmistä sotatoimiin, mutta ennen kuin niillä on vaikutusta sodan kulkuun, paljon pitää vielä tapahtua, Pihlajamaa sanoi.

– Tämä ei oleellisesti muuta tilannetta viikkoihin tai ehkä jopa kuukausiin. Ennen kuin joukkoja saadaan koottua, järjestettyä heille täydennyskoulutusta ja kuljetettua taistelualueelle, siinä menee aikaa. Ensin lähetettävät pitää myös valita. Summittain heitä ei voida lähettää, hän sanoi.

– Puhutaan varmasti kuukaudesta ja siitä ylöspäin, ennen kuin joukot saadaan liikkeelle, Pihlajamaa arvioi.

Myös joukkojen valitseminen vie oman aikansa. Pihlajamaan mukaan kutsuntaorganisaation pitää ensin valita esimerkiksi jokin ikäluokka, josta joukot valikoidaan.

– Voidaan myös valita esimerkiksi tiettyjä ikäluokkia Ukrainaa lähellä olevilta alueilta, hän sanoi.

– Jos rintamalle halutaan todella nopeasti joukkoja, niillä ei ole paljon käyttöarvoa, koska jos joukko ei ole harjoitellut yhdessä, he eivät pysty toimimaan siten kuin pitäisi, hän sanoi.

Pihlajamaan mukaan Ukraina voi nyt pyrkiä mobilisoimaan omia joukkojaan.

– Ukraina on jo pystynyt tehokkaasti näin tekemään, hän sanoi.

