Bilekohulla ei isoa vaikutusta

Ylen tuore gallup kertoo, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) bilekohulla ei ollut suuria vaikutuksia SDP:n kannatukseen. SDP:lle mitattiin 19,4 prosenttia, jossa on pudotusta 0,9 prosenttiyksikköä.

Kyselyn ajankohtaan osui kohu, kun julkisuuteen levisivät kuvat pääministerin vauhdikkaista juhlista. Vaikka puolueen kannatus hieman laski, ei kohu merkittävästi näkynyt luvuissa. Itse asiassa SDP:lle mitattiin jopa hieman parempia kannatuslukuja kohun jälkeen kuin ennen sitä.

Jotakin vaikutusta kohulla saattaa silti olla, sillä SDP:n kannatuksessa mitattiin eniten laskua 50–64-vuotiaissa.

Gallupin kärjessä jatkaa kokoomus, joka vahvisti etumatkaansa. Kokoomukselle mitattiin nyt 24,2 prosenttia, jossa on nousua 0,8 prosenttiyksikköä. Puolue pitää tiukasti kiinni omista vanhoista äänestäjistään, ja lisää kannatusta on tullut muilta porvaripuolueilta. Etenkin miehet suosivat nyt kokoomusta.

Kärkiryhmässä muutoksia ei tullut, ja perussuomalaiset pitää kolmannen sijansa. Puolueen kannatus, 16,2 prosenttia, on lähes sama kuin elokuussa, nousua 0,1 prosenttiyksikköä.

Kannatuskuopasta pois pyristelevälle keskustalle uusi Yle-gallup ei lupaa helpotusta. Puheenjohtaja Annika Saarikolla on täysi työ nostaa puolue takaisin suurten joukkoon ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Keskustan kannatus on nyt 11,7 prosenttia, jossa on nousua 0,7 prosenttiyksikköä. Vaikka nousua tulikin, takaisin suurten joukkoon on vielä pitkä matka.