Digitaalinen henkilöllisyystodistus tulossa käyttöön ensi vuonna

Hallitus esittää digitaalisen henkilöllisyystodistuksen ottamista käyttöön ensi vuonna. Se tulisi passin ja henkilökortin rinnalle.

– Valtion tarjoamalla kännykkäsovelluksella mahdollistetaan digipalveluissa asiointi kaikille riippumatta asiakassuhteista pankkiin tai teleoperaattoriin. Uudistus toimii osana laajempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on uudistaa perustavanlaatuisesti koko sähköisen asioimisen tapaa myös EU:ssa. Suomi toimii esimerkkinä ja osaltaan viitoittaa tietä omalla mallillaan EU-tason ratkaisuille, perusteli kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) tiedotteessa.

Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen on tarkoitus tehdä henkilötietojen osoittamisesta entistä tietoturvallisempaa, joustavampaa ja yhdenvertaisempaa.

Sovelluksen lisäksi mahdollistettaisiin vaihtoehtoinen tunnistusväline sellaisille henkilöille, jotka eivät voi tai halua käyttää mobiilisovellusta.

Hallituksen esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2023.

Uutta mobiilisovellusta kehittävän Digi- ja västötietoviraston mukaan digitaalisen henkilöllisyystodistuksen kehittäminen on jo pitkällä. Virasto kertoo, että testikäytössä on nyt sekä henkilöllisyyttä että sen tarkastusta koskevat sovellukset.

– Testikäyttäjinä on sekä organisaatioiden edustajia että kansalaisia ja heitä edustavia järjestöjä. Palautetta on saatu paljon, ja se on auttanut meitä löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut, jotta sovellukset palvelevat useimpia, kertoo johtaja Riitta Partala Digi- ja väestötietovirastosta tiedotteessa.

Viraston tavoitteena on tuottaa käyttäjälle yksinkertainen ja helppokäyttöinen sovellus. Sen taustajärjestelmä on integroitu väestötietojärjestelmään sekä poliisin henkilökortti- ja passirekisteriin ja se käyttää Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluita.

Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen vuoksi esitetään muutoksia myös henkilötunnusjärjestelmään. Esitetyn etärekisteröintimenettelyn myötä ulkomaalainen voisi rekisteröityä mobiililaitteellaan väestötietojärjestelmään ja saada suomalaisen henkilötunnuksen jo ennen Suomeen saapumista. Näin hän saisi nykyistä aiemmin mahdollisuuden sähköiseen asiointiin suomalaisissa palveluissa.

Järjestelmää esitetään muutettavaksi myös niin, että vuodesta 2027 eteenpäin annettavista uusista henkilötunnuksista ei kävisi ilmi henkilön sukupuoli. Tällä ennaltaehkäistään sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää. Muutos ei vaikuttaisi jo olemassa oleviin henkilötunnuksiin.

Terhi Riolo Uusivaara