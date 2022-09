Eduskunta saa pikavauhdilla valmistellun potilasturvallisuuslain ruodittavakseen

Hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista on eduskunnan lähetekeskustelussa tänään. Eduskuntakäsittelystä on tulossa epätavanomainen, sillä hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on etukäteen julistanut, ettei esitys kelpaa sille sellaisenaan.

Esitys on tarkoitus saada silti pikavauhdilla läpi. Syynä hallituksen esitykseen on se, että hoitajajärjestöt Super ja Tehy ovat antaneet yhteensä viisi lakkovaroitusta eri teho-osastoille ja vanhusten kotihoitoon.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on lailla varmistaa, että hoitajien uhkaamien lakkojenkin aikana välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito voitaisiin turvata. Toisin kuin kevään hoitajalakoissa, näihin lakkoihin ei ole luvattu suojelutyötä eli työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Hallitus esittää, että aluehallintovirasto voisi siirtää työtaistelun alkua tai keskeyttää sen määräajaksi sakon uhalla, jos se arvioisi potilaiden hengen tai terveyden vaarantuvan vakavasti työtaistelun johdosta.

Jos työntekijäjärjestöön kohdistuvat velvoitteet eivät olisi riittäviä, työnantaja voisi käyttää yksittäisiin työntekijöihin kohdistuvia keinoja. Työnantaja voisi määrätä sote-ammattilaisen suorittamaan tavanomaisten työtehtävien lisäksi muita ammattitaitoaan vastaavia tehtäviä.

Kovimmillaan aluehallintovirasto voisi työnantajan hakemuksesta määrätä uhkasakon nojalla asiakas- tai potilasturvatyöhön myös sellaisen sote-ammattilaisen, joka on työtaistelutoimena irtisanoutunut. Määrätyllä on oikeus saada työstä säännölliseltä työajalta vähintään 1,3-kertainen korvaus.

Hallituksen ehdottamaa lakia sovellettaisiin kunnan ja kuntayhtymän ylläpitämissä sote-yksiköissä vain, jos muut keinot eivät olisi riittäviä. Laki olisi voimassa ensi tammikuun loppuun.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa esityksestä tarkemmin rajatun, sillä lakko-oikeuteen puuttuminen on puolueelle kova pala.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ennakoinut, onko vasemmistoliitolla mahdollisuutta jäädä hallitukseen, jos eduskuntaryhmä äänestäisi esitystä vastaan.

Ilman vasemmistoliittoa hallitukselle jäisi eduskunnassa niukin mahdollinen enemmistö, sillä muilla hallituspuolueilla on yhteensä 101 paikkaa. Lukuun sisältyy eduskunnan puhemies, joka ei osallistu äänestyksiin.