Energiahintojen noustessa kauppojen valikoimiin voi tulla joitain muutoksia – erityisesti kotimaisia kasviksia saataneen vähemmän

Energiahintojen noustessa kauppalaskut ovat kasvaneet, mutta kaupoissa valikoimien ei uskota supistuvan. Hetkellisiä muutoksia valikoimiin voi kuitenkin tulla, arvioi S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho STT:lle.

– Isossa kuvassa pidämme huolen siitä, että johtava tuotemerkki löytyy aina vaihtelevissa tilanteissa. Tuotemerkit voivat vaihdella. Jos jotain tuotetta ei hetkellisesti saada, niin se korvataan rinnakkaisella tuotteella. Hetkellisiä poikkeamia voi tulla, Päällysaho sanoi.

Paljon on kannettu huolta esimerkiksi kotimaisten kasvihuoneissa viljellyn tomaatin ja kurkun tuottamisen nousseista kustannuksista sekä esitetty epäilyjä siitä, saadaanko niitä talvella kauppoihin ollenkaan.

– Haluamme uskoa siihen, että kotimainen tuotanto säilyy, mutta hinnat voivat olla kalliimpia, Päällysaho sanoi.

– Jos kotimaista tuotantoa olisi jossain kohdassa vähemmän, niin tarvittaessa tuomme ulkomailta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut energian hinnan ja tuotantokustannusten nousuun. Energian kallistuminen on välillisesti kiihdyttänyt hintojen nousua kaupoissa.

S-ryhmän elokuisen kyselyn mukaan eniten kallistuivat kahvi, tuore kala, kananmunat, margariini, vehnäjauhot ja peruna. Kahvi kallistui peräti 33 prosenttia.

Pellervon taloustutkimus (PTT) on ennustanut ruuan kuluttajahintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 11 prosenttia.

Myös K-ryhmän kaupoissa seurataan tarkkaan kustannuksia, kertoi K-ryhmän tavarakaupan johtaja Harri Hovi STT:lle.

– Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä isoa riskiä siitä, että saatavuus heikkenisi. Toki maailma voi muuttua nopeasti. Jos tulee pulatilanne, niin meillä on paljon kumppaneita ja yritämme aluksi saada tuotteita muualta. Meillä on äärimmäisen laaja verkosto suomalaisten tavarantoimittajien kanssa, Hovi sanoi.

Jotkut kotimaiset kasvihuoneyritykset ovat jo julkisuudessa kertoneet, että he eivät viljele mitään tänä talvena. Tomaatti, kurkku, salaatit ja yrtit ovat tuotteita, joita viljellään kasvihuoneissa ympäri vuoden.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Niina Kangas sanoo energian hintojen nousun merkitsevän ennen kaikkea kotimaisten kasvisten hintojen nousua. Kasviksia saadaan kyllä kauppoihin, mutta vähemmän.

– Ei voi tulla sellaista tilannetta, etteikö kauppojen hyllyille tulisi ollenkaan kotimaista ja tomaattia ja kurkkua, mutta tomaattia esimerkiksi on vähemmän kuin on totuttu. Se saattaa sitten vaikuttaa hintoihin, Kangas sanoi STT:lle.

Kaikki yritykset joutuvat puntaroimaan tarkasti omaa viljelyänsä.

– Tilanne on todella huolestuttava ja vaikea osalle kasvihuoneyrityksistä. Toisilla yrityksillä on sähkösopimukset, joilla on kiinteä hinta ja jotka ovat pitkäaikaisia, joten heihin tilanne ei vaikuta yhtä paljon, hän kertoi.

Kasvihuoneviljely ei ole kuitenkaan kokonaan sähkön varassa.

– Kasvihuoneviljelyssä ja varsinkin talviviljelyssä sähköä käytetään valotukseen, mutta kasvihuoneet eivät lämpene sähköllä vaan kotimaisella uusituvalla energialla. Kotimaisen uusituvan energian osuus on 52 prosenttia. Kasvihuoneyritykset polttavat puu- ja peltoenergiaa, hän sanoi.

– Elämme hyvin epävarmoja aikoja tällä alalla. Ensi talvi on hankala, mutta kyllä me kasvihuonealalla uskomme tulevaisuuteen.

Ayla Albayrak

LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Alkuperäinen