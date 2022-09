Ensi talvena ei polteta valoja turhaan – sähkön hinta ja saatavuus arveluttavat salonseutulaisia

Kun ihmisiltä kysyy, pelottaako sähkön hinta ja saanti tulevana talvena, vastaus on kyllä. Moni myös miettii, miten voisi säästää sähköä.

Kyselimme asiaa tiistaina satunnaisilta salonseutulaisilta, ja aihe oli jokaisen mielen päällä.

– Kyllä se pelottaa, kun on opiskelija ja on kolme lasta. Ja kun kuitenkin on muutakin maksettavaa, toteaa salolainen Jaana Veskus.

Veskus asuu kerrostalossa, ja tähän asti sähkö on ollut kohtuullisen hintaista.

– Mutta se on sen verran vanha talo, että ikkunat vuotavat ja välillä joutuu laittamaan päälle pienen sähköpatterin. Se on huono juttu, hän toteaa.

Veskus kertoo yrittäneensä säästää lämmintä vettä. Tiskikonetta ja pyykinpesukonetta hän pyörittää vain mahdollisimman täysinä, eikä suinkaan joka päivä.

– Ja lapsille on sanottu, että sellaisesta huoneesta, missä ei olla, sammutetaan valot.

– Kyllä se vähän jännittää, kun meillä on taloyhtiössä sähkösopimus kohta menossa katkolle. Tähän asti on ollut edullista, sanoo salolainen Juho Heikkilä.

Heikkilä asuu pienkerrostalossa.

– Olen koettanut pohtia, miten sähköä voisi säästää, mutta en ole kauheasti keksinyt keinoja. Se on vanha talo ja tarpeeksi kylmä jo muutenkin.

Asunnossa on kuitenkin kaksi uunia, joista saa apua. Niissä Heikkilä välillä polttaakin tulia.

– Meillä on myös puuhella, eli jos sähköt menevät, ruokaa pystyy kyllä laittamaan, hän toteaa.

Halikkolainen Vappu Estola myöntää myös, että tuleva talvi mietityttää.

– Muutin juuri puolisoni kanssa yhteen, ja hän on ehtinyt saada alkuvuodesta ihan hyvän sähkösopimuksen.

– Mutta kun on tottunut, että sähkölasku on muutamia kymppejä kuussa ja jos se pomppaisikin satasiin, niin kyllähän se silloin tuntuisi, pienillä tuloilla varsinkin, hän pohtii.

Estola on tottunut säästeliääseen sähkönkäyttöön pienestä pitäen.

– Olen saanut jo kotoa sellaiset opit, että aina kun poistutaan huoneesta, sieltä sammutetaan valot.

Viime aikoina perheessä on puhuttu myös eri kodinkoneiden sähkönkulutuksesta.

– Täytyy miettiä, mitkä kodinkoneet ovat energiasyöppöjä. Uudet koneet kuluttavat vähemmän sähköä kuin vanhat, hän huomauttaa.

Tuleva talvi asettaa suomalaiset uudenlaisen tilanteen eteen. Sellaisen, johon ei ole tarvinnut asennoitua sitten 1970-luvun energiakriisin.

– Tuntuu absurdilta ajatukselta, että sähkö voisi yhtäkkiä loppua. Mutta nyt se sitten on mahdollista, Vappu Estola toteaa.

Salolainen Terttu Hujanen on huolissaan erityisesti sähkön riittävyydestä.

– Jos katkaisevat sähkön päiväsaikaan, niin se on pelottavaa, hän sanoo.

Hujanen asuu omakotitalossa, jossa on öljylämmitys. Mitään tulisijoja talossa ei ole. Sähkösopimus on päättymässä nyt syksyllä, ja uuden solmiminen on edessä.

– Poika vertailee ja huolehtii sitä, Hujanen sanoo.

Hujanen aikoo säästää sähköä mahdollisuuksiensa mukaan.

– En ainakaan pidä valoja monessa huoneessa yhtä aikaa. Ja voin jättää kylmemmälle niitä huoneita, missä ei olla.

Västanfjärdiläinen Kari Koskenala toteaa, että hänellä on onneksi vielä voimassa Fortumin määräaikainen sähkösopimus ensi kesäkuun loppuun saakka.

– Joka toivon mukaan pysyy. Ainakaan vielä ei ole otettu yhteyttä, että sitä muutettaisiin. Sen hinta on hyvin kohtuullinen.

Koskenala asuu 1800-luvun puolella rakennetussa omakotitalossa. Siellä on vielä jäljellä kaikki vanhat tulisijat, joita voi tarpeen tullen lämmittää. Lisäksi lämpöä tuo ilmalämpöpumppu.

– Olen aina ollut aika pihi sähkönkäyttäjä. Kulutus on noin 10 000 kilowattituntia vuodessa. Sauna lämpiää myös puilla, mikä säästää sähköä, hän mainitsee.