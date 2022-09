Erkka V. Lehtola luottaa Sistoseen – SalPalla on uusi nuorten maajoukkueiden vakiokasvo

SalPan Topi Sistonen on valittu U17-poikien maajoukkueeseen Kosovossa pelattavaan EM-karsintaturnaukseen.

Maajoukkuekutsu on erittäin kova saavutus useasta syystä:

1) Päävalmentaja Erkka V. Lehtola valitsi joukkueeseen vain 20 pelaajaa.

2) 20 pelaajasta vain kolme ei edusta joko kotimaan liigaseuraa tai ulkomaalaista seuraa. Eniten pelaajia on HJK:sta ja FC Lahdesta (kummastakin neljä).

3) Suomi pelaa paikasta ikäluokan EM-kisoissa, eli tämä on vuoden tärkein turnaus.

Pääasiassa keskuspuolustajana pelaava Sistonen on FC Halikon kasvatti, joka siirtyi SalPaan, kun 2005–2006 syntyneiden joukkueet yhdistettiin. Tällä kaudella Sistonen on pelannut kolmessa joukkueessa: SalPan edustusjoukkueessa Suomen cupia ja Kakkosta (yhteensä 104 minuuttia), SaTossa Nelosta (735) sekä SalPan P17-joukkueessa Kakkosta ja Ykköstä, jossa hän on ollut kentällä täydet minuutit.

SalPasta on noussut nuorten maajoukkuepelaajia viimeisen kymmenen vuoden aikana tasaisesti. Niklas Friberg ja Jaakko Oksanen (synt. 1996) sekä Oskari Jakonen (1997) kuuluivat nuorten maajoukkueen vakiokalustoon. Heidän jälkeensä nuorten maajoukkueessa ovat pelanneet myös Onni Vesterinen (2001) ja Endrit Rrustemi (2004).

Tänä kesänä maajoukkueessa debytoinut Sistonen oli kaksi viikkoa sitten joukkueen mukana Eerikkilässä kenraaliharjoitusotteluissa Pohjois-Irlantia vastaan. Suomi voitti avausottelun 5–0, mutta toinen ottelu peruttiin kuningatar Elisabethin kuoleman vuoksi.

– Ryhmässämme on ollut äärimmäisen hyvä fiilis koko matkan ajan, ja viisi päivää Eerikkilässä vahvistivat joukkuehenkeämme entisestään. Tiesimme, että tulemme hallitsemaan pelitapahtumia Pohjois-Irlantia vastaan, ja niin myös tapahtui, Lehtola kertoi Palloliiton tiedotteessa.

Yksi joukkueen tähdistä on FC Lahden Samuel Pasanen, joka iski Pohjois-Irlantia vastaan hattutempun. Pasasen isä on 76 A-maaottelua pelannut ja nykyisin CMoren jalkapallostudioiden juontajana tunnettu Petri Pasanen. Samuel Pasasella on myös kytkös Saloon, sillä hänen kummisetänsä on Vilppaan mestarivalmentaja ja nykyinen toiminnanjohtaja Sami Toiviainen.

Suomi kohtaa EM-karsinnassa kotijoukkue Kosovon (11.10.) lisäksi Kreikan (5.10.) ja Italian (8.10.). Lohkon kaksi parasta sekä neljä parasta lohkokolmosta selviävät ensi keväänä pelattavaan EM-jatkokarsintaan.

– Tulevien huippufutaajien tulee osata sopeutua erilaisiin oloihin, ja tämä on heille hyvä kokemus. Parhaat pärjäävät aina. Lohkomme on kova, mutta meillä on kaikki mahdollisuudet jatkoon, Lehtola vakuutti.