Fernandasta on tullut aikuinen!

Kaksikymmentä vuotta tiivistä keikkailua. Ja omat leipäduunit päälle. Sellaista on ollut salolaisen Tanssiorkesteri Fernandan elämä lähes koko kuluvan milleniumin.

Vuoden 2002 jälkeen miehet ja sittemmin miehet ja nainen ovat kiertäneet Suomea ja vähän muuallakin tuhansia kilometrejä, sadoilla keikkapaikoilla.

– Rakkaudesta lajiin, edelleen, toteaa kitaristi Kimmo Haikonen juhlakeikan edellä.

Tanssiorkesteri perustettiin Kuusjoella vuonna 2002, kun Kimmo Haikonen tarttui puhelimeen ja soitti soittokavereilleen Topias Heikkiselle, Tuomas Virtaselle ja Ville Heinäsuolle. Rumpaliksi saatiin Anssi Vainio.

Fernandan kokoonpanossa Haikonen toimi kitaristina, Virtanen haitarissa, Heikkinen bassossa ja solistina toimi pitkään Heinäsuo. Rumpalit ovat vaihtuneet muutamaan kertaan matkan varrella. Nykyisin rummuissa soittaa Tero Nummenpää Koskelta.

Orkesteri vaihtoi solistia vuoden 2020 alussa. Heinäsuo päätti ojentaa mikrofonin viestikapulan lailla seuraajalleen, ypäjäläiselle Katja Karisukkille.

Orkesterin perustaminen nousi tarpeesta soittaa lavoille sopivaa tanssimusiikkia. Aiemmin nelikko oli puuhastellut VIP-nimisen kokoonpanon kanssa soittaen lähinnä rautalankaa, Hurriganes- ja Agents-osastoa.

Haikosen arvion mukaan Fernanda tekee nykyisin noin 35 keikkaa per vuosi.

– Joskus tehtiin lähemmäs puolisen sataa keikkaa vuodessa. Nyt ala ei ole vielä ihan täysin toipunut koronasta.

Eikö vieläkään väsytä lähteä työviikon jälkeen tunneiksi autoon, takahuoneeseen ja lopulta lavalle, josta kotiin pääsee aamuyön puolella?

– Ei periaatteessa. Jokaisella on harrastuksia. Vaikka tästä on meille tullut vähän sellainen rajatapaus: onko tämä sivutoimi vai harrastus?

Ammattilaiseksi ei Haikonen suostu ainakaan itseään kutsumaan, mutta myöntyy puhumaan puoliammattilaisuudesta.

Jatkuuko keikkailu Fernandan kanssa hamaan tulevaisuuteen? Orkesteria perustettaessa Haikonen oli 22-vuotias poika, nyt turvallisesti jo keski-iän saavuttanut mies.

– Voin puhua vain omasta puolestani, mutta eiköhän sitä eläkepäiviksi keksi jo jotain muutakin tekemistä, Haikonen naurahtaa.

Jotain muuta ovat tarjonneet myös viime vuosien aikana kuvaan mukaan tulleet laivakeikat Turku–Tukholma-välillä.

– Ne ovat mukavaa vaihtelua. Voi kantaa kamat lavalle kerran ja keskittyä sitten soittamiseen, joskus jopa viikon kerrallaan.

Kisoissakin on käyty, ja myös studiossa. Fernanda osallistui tanssiorkestereiden suomenmestaruuskilpailuihin SMORK:iin vuonna 2018 ja ylsi kilpailun finaaliin. Fernanda on julkaissut kaksi singleä Kirkkain tähti ja Piirrä Minut.

Salolainen Tanssiorkesteri Fernandan 20-vuotisjuhlakeikka Someron Teeriharjulla lauantaina 17.9.2022 klo 15-19. Vapaa pääsy. Mukana lavalla ex-solisti ja entisiä rumpaleita. Tarjolla kakkukahvit 200 ensimmäiselle, grillimakkaraa ja lapsille MLL:n puuhanurkka.