Fiva: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on vahva myllerryksistä huolimatta

Suomen finanssisektori on säilynyt vakavaraisena toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta, arvioi Finanssivalvonta (Fiva).

Työeläkeyhtiöiden ja pankkien vakavaraisuus on heikentynyt hieman, mutta on pysynyt edelleen vahvana. Vahinko- ja henkivakuutussektoreilla vakavaraisuus on jopa parantunut.

Fiva kertoo kuitenkin kiinnittävänsä erityistä huomiota muun muassa luotto- ja kyberriskien hallintaan.

– Toimintaympäristön heikentyessä on tärkeää, että finanssisektori on vakavarainen ja riskienhallinta kunnossa. Suomen finanssisektorin hyvä lähtötilanne on vahvuus heikentyvässä taloustilanteessa, sanoo Fivan johtaja Tero Kurenmaa tiedotteessa.

Fiva korostaa, että rahoitusolojen kiristyminen, korkea inflaatio, epävarmuus markkinoilla ja heikentyvä talouskasvu on otettava huomioon myös pitkällä aikavälillä.