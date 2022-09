Fortumin toiseksi suurimman omistajan Varman toimitusjohtaja Uniper-diilistä: Parasta mitä tässä tapauksessa pystyttiin odottamaan

Työeläkeyhtiö toimitusjohtaja Risto Murto sanoo, että Fortumin saavuttama sopimus Uniper-omistuksen myynnistä Saksan valtiolle oli tässä tilanteessa paras saatavilla ollut ratkaisu.

Varma on 1,26 prosentin osuudella Fortumin toiseksi suurin omistaja Suomen valtion jälkeen. Fortum kertoi keskiviikkoaamuna myyvänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä neljän miljardin euron laina maksetaan takaisin, ja myös Fortumin neljän miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.

– Jos tätä yksittäistä sopimusta ajattelee, niin jo kurssireaktioistakin näkee, että se oli parempi kuin kauhukuvat, Murto sanoo STT:lle viitaten siihen, että Fortumin osake lähti uutisen myötä reippaaseen nousuun pörssissä.

– Se, että sekä takaus että laina täysimääräisesti vapautuvat, oli tässä tapauksessa varmaan parasta mitä pystyttiin odottamaan.

Myös Fortumia seuraava analyytikko Henri Parkkinen sanoo, että asiantilaan nähden lopputulos on hyvä.

– Etukäteisodotuksiin nähden tämä on oikeinkin hyvä lopputulos. Mielestäni tuohon kannattaa kaikkien olla tyytyväisiä. Saadaan se neljä plus neljä (miljardia) takaisin sieltä. Ja jos kaikki menee niin kuin on ajateltu, muutaman kuukauden päästä Uniper ei vaikuta enää yhtiön kehitykseen millään tavalla, Parkkinen toteaa STT:lle.

Kauhukuvana olisi ollut, että Fortumin Uniperille myöntämä kahdeksan miljardin euron rahoitus olisi kansallistamisen yhteydessä jäänyt saamatta takaisin. Uniper-omistus on nykyiselläänkin ollut Fortumille raskaasti tappiollinen, sillä Fortum on maksanut osakkeista vuosien varrella yli seitsemän miljardia euroa, ja saa nyt osakkeista Saksan valtiolta noin 500 miljoonaa euroa. Takkiin tulee siis useiden miljardien verran.

– Taloudellinen lasku tästä itse Uniper-hankinnasta on syvä. Mutta teoreettisesti pahimmassa tapauksessa tappiot olisivat voineet myös tuplaantua, Murto huomauttaa.

Parkkisen mukaan sekin olisi ollut huono tilanne, jos Fortum olisi jäänyt pitkäksi aikaa Uniperin velkojaksi.

Fortumin pääseminen irti Uniperista selkeyttää Murron mukaan yhtiön strategista tilannetta.

– Mutta se ei ole täysin selkeytynyt. Kysymys on, millä ehdoilla ja milloin Venäjästä (Fortumin Venäjän-liiketoiminnasta) päästään irti. Ja toisin kuin Saksan-neuvottelut, tästähän tiedämme hyvin vähän, Murto sanoo.

– Jos ja kun Venäjältä päästään, meillä on sitten Fortum, jonka peruskannattavuus on itse asiassa nykyisillä energian hinnoilla erittäin hyvä. Se alla oleva liiketoiminta on täysin tervettä, ja yhtiö voi lähteä katsomaan tulevaisuuteen. Osakkeenomistajien näkökulmasta se on mieluisa ratkaisu.

Parkkisen mukaan Fortum palaa nyt pitkän aikavälin ytimeensä, eli hiilidioksidittomaan energiantuotantoon Pohjoismaissa.

– Vesi- ja ydinvoima vahvoina tukipilareina, ja tulevaisuudessa jotain uuttakin liiketoimintaa, joka tuo kasvua. Mielestäni vesi- ja ydinvoima on äärimmäisen hyvä lähtökohta. Hiilidioksidittoman tuotannon kilpailukyky tulee vain kasvamaan.

Murron mukaan keskiviikkona julkistetussa sopimuksessa positiivista on myös se, että Fortum saa lainarahojen palautumisen myötä likviditeettiä neljä miljardia euroa, mikä auttaa selviytymään esimerkiksi sähkön johdannaismarkkinoiden rajusti kasvaneista vakuusvaatimuksista.

– Se on hyvä asia, kun ottaa huomioon kuinka kallista hätärahoitus Suomen valtiolta on.

Parkkinen nostaa esiin myös sopimuksen sen piirteen, että Fortumilla on vuoteen 2026 asti ensisijainen oikeus tehdä ostotarjous Uniperin vesivoima- ja ydinvoimaliiketoiminnasta Ruotsissa, jos yhtiö aikoo myydä niitä.

– Sehän on erittäin houkutteleva liiketoiminta. Se varmaan oli keskeisin peruste silloin aikoinaan, kun Fortum osti useammassa osassa osuuksia Uniperista. Sillä tuotantokapasiteetilla pystyy tekemään tosi kovaa tulosta.

Sekä Murto että Parkkinen katsovat, että koko Uniper-tapauksen laajempien analyysien ja opetusten aika on myöhemmin, kun pöly on laskeutunut.

– Iso asia on saatu nyt ratkaistua ja sovittua, nyt sitten vain käytännön toimenpiteet. Se on sitten tärkeä päivä, kun kaikki edellytykset ovat täyttyneet ja sopimukset on tehty ja Fortum pääsee kokonaisuudessaan Uniperista irti, Parkkinen sanoo.

