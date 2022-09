Hallituksen sähköpaketin vaikutuksia kotitalouksien lompakoihin vaikea vielä arvioida – Marin väläyttelee satojen eurojen hyötyä

Hallitus linjasi torstaina budjettiriihessä sopimiaan ehdotuksia, joilla se auttaisi suomalaisia kotitalouksia selviytymään kylmästä talvesta nousevien sähkön hintojen paineessa.

Se esittää odotetusti sähkön arvonlisäveron alennusta 10 prosenttiin nykyisestä 24 prosentista. Alennus olisi määräaikainen ja voimassa joulukuusta huhtikuuhun.

Lisäksi kotitalousvähennyksen kylkeen valmistellaan uusi määräaikainen verovähennys, jonka voisi toteuttaa sähkölaskun suuruuden perusteella.

Vähennykseen tulisi omavastuuosuus ja yläraja.

– Parin viikon kuluessa voimme kertoa tarkempia lukuja, sanoi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotustilaisuudessa.

Ihmisille, joilla ei ole verotettavaa tuloa annettaisiin puolestaan suoraa sosiaalitukea. Kohderyhmän suuruus on vielä tarkentumassa, mutta Saarikko arvioi, että Suomessa voi olla joitakin satojatuhansia, joiden sähkölasku olisi niin suuri, että hyvitys kohdistuisi heihin.

– Ennen kaikkea kysymys voisi olla vaikkapa takuueläkeläisistä, jotka asuvat sähkölämmitteisessä omakotitalossa.

Saarikon mukaan hallitus tähtää siihen, että toimet voivat astua voimaan vuodenvaihteesta ja ne olisivat voimassa neljä kuukautta. Tarkoitus on, että verovähennys olisi hyödynnettävissä saman tien ensi talvena eikä veronpalautuksena vasta vuoden päästä.

– Vastaavaa muutosta toteutimme työmatkavähennyksen osalta, kun verokortin saattoi päivittää poikkeuksellisesti työmatkavähennyksen osalta kesken vuotta, ja sitä kautta kuukausittainen käteen jäävä tulo parani liittyen kalliiseen polttoaineen hintaan, Saarikko sanoi.

Ministerit eivät antaneet vielä tarkkoja summia siitä, miten suuri apu hallituksen sähkötoimilla olisi kuukaudessa yksittäiselle sähkön kuluttajalle. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan puhutaan kuitenkin sadoista euroista, jonka kotitaloudet voisivat saada.

– Kaikki tulee konkretisoitumaan, kun me jatkamme tätä valmistelutyötä.

Saarikko huomautti, että periaatteena valmistelussa on omavastuuosuus, joka on kansalaisen itsensä maksettava.

– Ja kun lasku ylittää tietyn rajan, jolloin voidaan katsoa, että se on kohtuuton, sen jälkeen tämä tuki tai verovähennys tulisi avuksi. Sillä on myös kokonaiskattosumma, jotta voimme välittää viestin siitä, että energian säästäminen on jatkossakin tarpeen, vaikka valtion tuki tähän tuleekin mukaan.

STT:n tietojen mukaan hallituksessa on kaavailtu, että verotuksessa voisi vähentää sähkölaskusta 60 prosenttia 500 euroa kuukaudessa ylittävästä osuudesta. Keskustelussa on tiettävästi ollut, että 1 500 euroa ylittävästä osuudesta ei vähennyskelpoisuutta enää olisi.

Tiedotustilaisuudessa näitä kaavailuja ei kuitenkaan vahvistettu.

Sähkövähennyksen arvioitu vaikutus verotuottoon olisi 300 miljoonaa euroa. Sähkötukeen varataan 300 miljoonan euron arviomääräraha.

Sähkön arvonlisäveron alennuksen on arvioitu vähentävän valtion verotuottoja noin 200 miljoonalla eurolla.

Hoitajapula on ollut yksi viime kuukausien kiperä ongelma, johon hallitus on hakenut ratkaisua.

– Lisäämme merkittävästi hoiva-avustajien koulutusta, ja lähdemme kouluttamaan yhteensä 2 500 uutta hoiva-avustajaa vuoteen 2025 mennessä, sanoi opetusministeri Li Andersson (vas.).

Lisäksi hoiva-avustajien koulutuksen määrärahatarpeita tarkastellaan osana syksyn lisätalousarvioesityksen valmistelua.

Hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi sisältää myös toimia kansalaisten ostovoiman vahvistamiseksi. Erityisesti hallitus on halunnut tukea lapsiperheitä.

Esimerkiksi varhaiskasvatusmaksuja esitetään laskettavaksi pysyvästi 70 miljoonalla eurolla. Lisäksi yksityisen hoidon tuen hoitolisään esitetään 100 euron korotusta.

Työttömyysturvan lapsikorotukseen ehdotetaan 20 prosentin sekä toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan 10 prosentin korotusta ensi vuodeksi. Lisäksi opintorahan huoltajakorotukseen ehdotetaan 10 euron ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen 5 euron nostoa kuukaudessa ensi vuoden ajaksi. Edellä mainittuihin toimiin varataan yhteensä vajaat 50 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää myös, että lääkekattoon ei ensi vuonna tehdä indeksikorotusta. Lisäksi käynnistetään ulosoton suojaosaa koskeva vuoden kestävä kokeilu.

Syksyn lisätalousarvioesityksessä esitetään lisäksi, että tämän vuoden lopulla maksettaisiin ylimääräinen kuukausi lapsilisää niin, ettei se vaikuta toimeentulotuen tasoon.

Vihreiden ajamaa joukkoliikenteen arvonlisäveron alennusta hallitus ehdottaa toteutettavaksi siten, että henkilökuljetusten arvonlisävero lasketaan nollaan tammi-huhtikuun ajaksi. Alennus koskisi myös esimerkiksi takseja ja kotimaan lentoliikennettä. Tämä vähentäisi valtion arvonlisäverotuottoja arviolta reilulla 50 miljoonalla eurolla.

Lisäksi työmatkavähennyksen korotusta jatketaan edelleen, vähennys on ensi vuonna kolmekymmentä senttiä kilometriä kohden.

Saarikko kertoi valtiontalouden alijäämän kasvavan ensi vuonna valtiovarainministeriön elokuun alun ehdotuksesta 1,7 miljardilla eurolla. Alijäämä olisi siten 8,1 miljardia euroa.

Saarikon mukaan ero alijäämässä valtiovarainministeriön oman esityksen ja hallituksen koko ratkaisun välillä selittyy muutamalla keskeisellä tekijällä. Merkittävin syy on kustannusten kasvu indeksisidonnaisissa menoissa, joita ovat vaikkapa sosiaaliturva ja koulutus. Nämä lisäävät alijäämää 800 miljoonalla eurolla. Valtion korkomenojen kasvuun varautuminen on yksi tekijä.

– Inflaatio vaikuttaa nyt myös valtion menoihin tuntuvasti kasvuna, hän perusteli.

Myös budjettiriihen verotuloja alentavat päätökset, kuten sähkön arvonlisäveron alentaminen, lisäävät alijäämää noin 600 miljoonalla eurolla.

Ensi vuoden talousarvioesityksen loppusumma on 80,5 miljardia euroa.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula