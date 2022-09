Salon Palloilijoiden jalkapallon nousukausi – piakkoin miesten Ykkösen muodossa todennäköisesti jo kirjaimellinenkin – perustuu tietyiltä osin rahaan. Viime kaudesta selvästi noussut kokonaisbudjetti mahdollisti reagoinnin kesän aikana.

Vaikka ulkomaalaishankinnat menivät ennen Michael Johnia kuka mistäkin syystä niin sanotusti vihkoon, pystyi SalPa leventämään pelaajarinkiään kesän aikana. John ja ”toinen John”, kärkipelaaja Fagerström, tulivat jäädäkseen aloituskokoonpanoon. SalPa ei ole katkennut esimerkiksi pelikieltoihin, kuten on tapahtunut kilpakumppaneista ainakin jossain määrin Ilves-Kissoilla ja FC Jazzilla.

Valuutan lisäksi tarvitaan silti muutakin. Kuten joukkueenjohtaja Timo Heleniuksen ja useita vuosia mukana olleen huoltajan Juhani Mäen kaltaisia henkilöitä.

SalPan edustusjoukkueessa on joukkueenjohtajien osalta mittava vapaaehtoistyön kulttuuri. Ville Inkisen historia pestissä on alle nelikymppiseksi mieheksi hyvin pitkä. Nykyinen SalPa ry:n puheenjohtaja Jukka Toivonen taas on ollut mukana niin kauan, ettei alkuaikoina toden totta katsottu otteluita sanomalehden nettistriimistä lauantai-iltapäivän SalPa–HJS:n tapaan.

Helenius tuli joukkueenjohtajaksi viime kaudella ja on ankkuroitunut siihen tänä vuonna. Reitti on sinänsä tyypillinen, sillä hän on ollut pian 15 vuotta mukana poikansa Väinön joukkueiden valmennuksessa.

Tosin näitäkin hommia hän on tehnyt keskimääräistä enemmän. Tällä hetkellä Helenius osallistuu sekä alle 20- että alle 17-vuotiaiden poikien joukkueen toimintaan osin huoltajanakin ja on lisäksi mukana miesten Nelosessa pelaavan SaTon valmennustiimissä.

Mutta miten sinusta tuli edustuksen joukkueenjohtaja, Timo Helenius?

– Valmennuspäällikkö Virtasen Ilkka oli viime vuonna vielä myös edustuksen päävalmentaja ja hän kysyi minua mukaan. Kun valmennus vaihtui, oli seuraava kysyjä Toivosen Jukka. Alustavasti on sovittu jatkosta myös ensi vuoden osalta.

Jos menee Salon Urheilupuistoon alkuiltana niin sanotusti virka-ajan jälkeen, on todennäköisyys siviilissä opettajana työskentelevän Heleniuksen bongaamiseen kentillä varsin suuri.

– Nuorten ja edutuksen harjoitukset menevät yleensä sujuvasti limittäin niin, että pääsen päivittäin molempiin.

Hän matkustaa myös kaikkiin SalPan Kakkosen vierasotteluihin ja on paikalla mahdollisimman paljon myös SaTon Nelosen peleissä sekä junioriotteluissa.

– Vapaa-ajanvietto-ongelmia ei ole, Helenius hymähtää.

Joukkueenjohtajan työnkuva on laaja riippumatta siitä, onko taustalla tämän kauden muutoksen jälkeinen osakeyhtiö tai rekisteröity yhdistys.

– Aika paljon olen esimerkiksi hakenut pelaajia lentokentältä. Kotiottelutapahtumissa hommia riittää monelle. Myös harjoituksissa voi käyttää apukäsiä useissa asioissa, kuten vaikka pallojen palauttamisessa, Helenius luettelee.

Hän toteaa elävänsä elämää ylipäätänsäkin tunteella. Sen on huomannut SalPan yhdeksän ottelun mittaisen voittoputken yhteydessäkin.

– Voitot ovat tuntuneet ihan mahtavilta. Varsinkin kun moni niistä on ratkennut vasta toisella puoliajalla ja osa ihan loppuminuuteillakin.

Loppuminuuttien ratkaisu on mahdollinen myös lauantai-iltapäivän huumassa. SalPalta puuttuu ottelusta pelikieltoinen Mikke Louhela, vierailija-HJS:ltä korttitili on täynnä Lasse Kivisellä.

Miesten Kakkosen B-lohkoa, SalPa–HJS lauantaina kello 14 Salon Urheilupuistossa.

Ottelu näkyy alla olevasta lähetysikkunasta. Jos ikkuna ei aukea, voit katsoa ottelun tästä linkistä. Lähetys alkaa kello 13.45, ja ottelun selostaa Juha Hyssälä.