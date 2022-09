Helsingin käräjäoikeus kielsi hoitajajärjestöjä aloittamasta lakkoja teho-osastoilla miljoonasakon uhalla

Helsingin käräjäoikeus on kieltänyt väliaikaisella turvaamistoimella teho-osastojen lakkojen aloittamisen kolmen sairaanhoitopiirin alueella.

Kyse on hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireihin kaavailemista lakoista.

Käräjäoikeuden päätöksistä kertoi keskiviikkona ensimmäisenä ja sen jälkeen . Myöhemmin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti käräjäoikeudesta saamastaan päätöksestä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit vahvistavat tiedon STT:lle. Myöhemmin päivällä STT sai myös nähtäväkseen Helsingin käräjäoikeuden päätökset. Käräjäoikeus määräsi molemmille järjestöille miljoonan euron uhkasakot.

Hoitajien ammattijärjestöt SuPer ja Tehy tiedottivat myöhään iltapäivällä, että Helsingin käräjäoikeuden päätökset eivät tarkoita lakkojen peruuttamista.

– Mediassa on uutisoitu, että käräjäoikeus olisi peruuttanut lakot. Korjaamme tämän virheellisen tiedon ja toteamme, että käräjäoikeus ei ole peruuttanut lakkoja, vaan asettanut Tehylle ja SuPerille kiellon aloittaa lakot. Hallintomme käsittelevät asiaa lähiaikoina ja tekevät tarvittavat päätökset, järjestöt kertovat tiedotteessaan.

SuPerin ja Tehyn hallitukset kokoontuvat lähiaikoina käsittelemään asiaa, minkä jälkeen järjestöt aikovat tiedottaa lisää asiasta.

Tehyn ja Superin antama lakkovaroitus on koskenut ensimmäisenä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä. Maanantaiksi 19.9. kaavaillun lakon oli määrä koskea Kanta-Hämeen keskussairaalan tehostetun hoidon yksikköä, käytännössä teho-osastoa.

– Se (käräjäoikeuden päätös) on potilasturvallisuuden kannalta todella hyvä ratkaisu, kommentoi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vt. johtajaylilääkäri Juhani Grönlund STT:lle.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä koskevassa oikeuden päätöksessä käräjäoikeus kieltää miljoonan euron sakon uhalla Tehyä ja Superia aloittamasta lakkoa maanantaina 19. syyskuuta. Päätöksen mukaan hoitajajärjestöjen pitää myös ohjeistaa jäsenistöään pidättäytymään työtaistelutoimista.

– Käräjäoikeus katsoo hakijan saattaneen todennäköiseksi, että vastaajien työtaistelutoimenpiteet ovat toteuttamistapansa ja seuraustensa johdosta oikeuden tai hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia, oikeus perustelee Kanta-Hämeen päätöksessä.

Kanta-Hämeen jälkeen seuraavaksi lakon olisi määrä alkaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tiistaina. Lakko koskisi Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastoa.

– Päätöksen myötä pystymme osaltaan turvaamaan tehohoidon sitä tarvitseville potilaille. Pidämme hyvin tärkeänä, että sopu tässä työtaistelukiistassa saavutettaisiin mahdollisimman pian, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastoa koskeva käräjäoikeuden päätös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä vastasi sisällöltään Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä koskevaa päätöstä. Järjestöjä kiellettiin miljoonan euron sakon uhalla aloittamasta tiistaina 20. syyskuuta vuorokauden vaihtuessa alkavaksi suunniteltua lakkoa, ja niitä määrättiin ohjeistamaan jäsenistöä pidättäytymään työtaistelutoimista.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä lakon on määrä alkaa 27. syyskuuta, ja lakko koskisi Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastoa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Kati Ojala kertoo, että Pohjois-Pohjanmaata koskeva päätös on vastaavansuuntainen kuin muidenkin sairaanhoitopiirien. Myös siellä teho-osaston työtaistelutoimet ovat sakon uhalla kielletty.

– Jää tietysti Tehyn ja Superin harkintaan, ottavatko he nämä sakot vai eivät. Itse olemme kuitenkin huojentuneita tästä kiellosta, Ojala kertoo.

Lakkojen taustalla on hoiva-alaa koskeva työehtosopimuskiista. Hoitajajärjestöt ovat olleet ilman voimassaolevaa työehtosopimusta. Sopimuskiistaa ratkotaan parhaillaan valtakunnansovittelijan toimiston voimin.

Eduskunnassa on torstaina lähetekeskustelussa hallituksen esitys potilasturvallisuuslaiksi. Lakiesityksen tarkoituksena on velvoittaa työntekijäjärjestöjä turvaamaan välttämätön sosiaali- ja terveydenhuolto työtaistelun aikana.

Markku Uhari, Jecaterina Mantsinen