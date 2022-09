HS:n entinen toimituspäällikkö poliisikuulustelussa: Päätoimittaja Kaius Niemi sai tiedon Viestikoekeskus-artikkelista ennen sen julkaisua – Niemi ei kiistä eikä vahvista tietoa

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi ei kiistä eikä vahvista kuulustelutietoa, jonka mukaan hän tiesi Viestikoekeskus-artikkelista ennen sen julkaisua. Niemen mukaan yksityiskohtia käsitellään oikeudessa.

Lehden entisen toimituspäällikön Erja Yläjärven mukaan Niemi sai tiedon 16.12.2017 julkaistusta Viestikoekeskus-artikkelista viimeistään kaksi päivää aiemmin suunnittelukokouksessa.

Yläjärvi kertoi asiasta poliisikuulustelussa syyskuussa 2022. Tiedot käyvät ilmi tänään julkiseksi tulleesta poliisin esitutkintamateriaalista. Yläjärveä on kuulusteltu vasta viime viikon maanantaina, 12. syyskuuta.

Yläjärvi kertoo olleensa paikalla suunnittelukokouksessa, ja hänen muistikuvansa mukaan myös Niemi kävi kokouksessa. Yläjärven mukaan artikkelista ei tehty julkaisupäätöstä vielä torstain 14.12.2017 kokouksessa.

Keskusrikospoliisi (KRP) luovutti tänään medialle HS:n Viestikoekeskus-uutisointia koskevan esitutkintamateriaalin. KRP:ltä on kestänyt neljä viikkoa peittää laajasta materiaalista salassa pidettävät kohdat. Esitutkintapöytäkirjasta on salattu myös itse juttu, jonka julkaisua koko esitutkinta ylipäätään koskee. Lisäksi on salattu esimerkiksi Puolustusvoimien lausunnot, joissa se arvioi Helsingin Sanomien 16.12.2017 julkaiseman artikkelin aiheuttamaa vahinkoa.

Oikeudenkäynti koskee joulukuussa 2017 julkaistua HS:n artikkelia ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Syyttäjän mukaan ne sisälsivät sotilastiedustelua koskevaa salassa pidettävää tietoa.

Kolmelle lehden toimittajalle vaaditaan puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Kaikki kiistävät syytteet.

KRP:n esitutkintamateriaalista selviää, että Puolustusvoimille selvisi jo kymmenen kuukautta ennen Viestikoekeskus-jutun julkaisua, että Helsingin Sanomilla oli tietoa sellaisista salaisista asiakirjoista, joista tietää vain hyvin rajattu joukko.

Helsingin Sanomien toimittaja Tuomo Pietiläinen pyysi 10.2.2017 Puolustusvoimilta sellaisia asiakirjoja, jonka olemassaolosta hänen ei olisi pitänyt keskusrikospoliisin mukaan tietää lainkaan.

Tietopyynnössään Pietiläinen halusi Pääesikunnalta tietoa muun muassa suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilötiedustelusta ja Puolustusvoimien tiedusteluosaston erikoiskursseista. Puolustusvoimat ei luovuttanut tietoa.

Puolustusvoimat teki tutkintapyynnön vuotoepäilystään vasta päivää ennen kuin Helsingin Sanomat julkaisi Viestikoekeskusta käsittelevän juttunsa joulukuussa 2017.

Syyttäjän mukaan asiassa on tehnyt päätöksiä politiikan toimituksen esimies Kalle Silfverberg. Silfverberg kiistää tämän kanssasyytettyjensä Laura Halmisen ja Pietiläisen tavoin. Pietiläinen sanoo kirjallisessa vastauksessaan, ettei kukaan syytetyistä olisi voinut edes teoriassa tehdä minkään artikkelin julkaisupäätöstä. Uutisoinnista päättää toimituksen johto, eli toimituspäälliköt ja päätoimittajat, vastauksessa sanotaan.

Esitutkinnassa KRP epäili rikoksesta myös HS:n toimituspäällikköä Esa Mäkistä sekä vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä. He eivät kuitenkaan saaneet syytettä. Syyttäjä katsoi, ettei asiassa löytynyt näyttöä siitä, että Niemi olisi tiennyt artikkelista ennen sen julkaisua ja Mäkisen tietoisuus artikkelista jäi epäselväksi. Syyttäjällä ei siis tuolloin vielä ollut tiedossa Yläjärven kuulustelukertomusta viime viikolta.

HS:n entinen toimituspäällikkö, nykyinen Hufvudstadsbladetin vastaava päätoimittaja Yläjärvi sanoo poliisikuulustelussa, että hän oli aiemmin saanut Silfverbergiltä tiedon, että Pietiläisellä oli valmisteilla Puolustusvoimiin liittyvä juttu tai juttuja.

– En muista tarkemmin ajankohtaa, jolloin keskustelu käytiin, mutta keskustelu oli hyvin yleisluontoinen. En tiennyt laadinnasta sen enempää tai siinä käytetyistä lähteistä.

Yläjärvi kertoo nähneensä kaksi päivää ennen julkaisua luonnoksen 16.12.2017 julkaistusta Viestikoekeskus-artikkelista.

– Artikkeli oli muistaakseni osittain vielä keskeneräinen. Jäin siihen käsitykseen, että asiaan vielä palataan.

Yläjärvi kertoo olleensa artikkelin julkaisua edeltävänä päivänä ulkomailla. Hän ei osannut poliisikuulustelussa sanoa, miten asiaa on käsitelty julkaisua edeltävänä päivänä.

– En osaa sanoa, kuka on viime kädessä päättänyt, että artikkelit julkaistaan.

Yläjärvi on kutsuttu puolustuksen todistajaksi Viestikoekeskus-uutisointia koskevassa oikeudenkäynnissä. Yläjärven todistusteema on se, ettei toimittaja ole päättänyt artikkelin julkaisemisesta.

Oikeudenkäynti alkoi valmisteluistunnolla elokuun lopulla, ja todistajalista tuli silloin julkiseksi. Pääkäsittely Helsingin käräjäoikeudessa alkaa ensi viikolla.

Yläjärvi valittiin Iltalehden vastaavaksi päätoimittajaksi vuonna 2018. Hän siirtyi Hufvudstadsbladetin vastaavaksi päätoimittajaksi viime vuonna.

Helsingin Sanomia julkaiseva on STT:n enemmistöomistaja.

Iiro-Matti Nieminen, Jecaterina Mantsinen, Markku Uhari