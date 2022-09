Osalla Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen avainpelaajista on ollut tavallista hankalampi alkukausi seurajoukkueissaan. Joko pelillistä vastuuta on tullut vähän tai sitten tulokset ovat olleet odotuksia huonompia.

”Huuhkajien” pelaajisto on muutamien huippunimien takana hyvin tasainen, ja pelaajia käy varmasti kentällä paljon, kun ottelut Romaniaa ja Montenegroa vastaan pelataan kolmen päivän välein. Vieläpä niin, että välissä on matkustus Helsingistä Montenegron Podgoricaan.

Lähtökohdat ovat silti ne, että maalivahti Lukas Hradeckyn, puolustaja Jere Urosen, keskikenttäpelaajien Glen Kamaran ja Robin Lodin sekä kärkimies Teemu Pukin on totuttu pelaavan valtaosan minuuteista. Heistä vain Lodilla alkusyksy on sujunut ainakin enimmäkseen toiveiden mukaisesti.

Hradeckyn edustama Leverkusen on kyntänyt Saksan Bundesliigassa pahanpäiväisesti. Sijoitus on viimeistä edellinen, kun kuudesta ottelusta on kasassa vain neljä pistettä.

Hradecky kärsi yhden ottelun pelikiellon suoran punaisen kortin jäljiltä. Mestarien liigassakin avausottelu päättyi tappioon Club Brüggelle.

– Teemme tällä hetkellä itsellemme pelit vaikeiksi. Pitäisi olla terävämpi sekä puolustus- että hyökkäysboksissa, Hradecky totesi STT:n haastattelussa ennen tiistaista Mestarien liigan ottelua.

Kyseinen peli toi merkittävästi valoa, kun Leverkusen onnistui voittamaan Atletico Madridin 2–0.

Teemu Pukki on puolestaan ajautunut hämmentävästi sivuraiteille Englannin toiseksi korkeimman sarjatason Norwichissa. Hämmentävästi siihen nähden, kuinka valtava hänen roolinsa on maalinteonkin suhteen aiempina kausina ollut. Pukki oli ennen tiistaista ottelua Norwichin avauskokoonpanossa vain puolessa otteluista.

28-vuotias, pelaajana siis parhaassa iässään oleva Uronen on puolestaan jämähtänyt vielä enemmän penkkimieheksi Ranskan liigan Brestissä. Seitsemässä liigaottelussa on tullut peliaikaa lähes mitättömät 38 minuuttia.

Kamara, markkina-arvoltaan Huuhkajien arvokkain pelaaja on saanut vaihtelevasti vastuuta skotlantilaisessa Rangersissa. Esimerkiksi Mestarien liigan karsintaotteluista hän aloitti puolet kentällä ja puolet vaihdossa. Ensimmäisessä lohkovaiheen ottelussa avauskokoonpanon paikka irtosi.

Lisäksi Suomen loukkaantuneiden pelaajien lista on suhteellisen pitkä: Daniel O’Shaugnessy, Lassi Lappalainen, Urho Nissilä, Jesse Joronen ja Sauli Väisänen.

Lähtökohtainen avauskokoonpanon pelaaja heistä on toki vain O’Shaugnessy, mutta leveyttä mainitut nimet toisivat nopeaan tahtiin pelattavaan ottelutuplaan merkittävästi lisää. Nyt kutsun toppariksi sai esimerkiksi Helsingin Jalkapalloklubin toppari Arttu Hoskonen, jolla ei toistaiseksi ole aikuisten A-maaotteluita.

Noste on vaarassa katketa

Kansojen liigan syksystä 2018 lähtien jatkunut Huuhkajien noste saattaa katketa ainakin tilapäisesti. Vaikka jäljellä olevissa kahdessa ottelussa ei ratkea mikään esimerkiksi tulevien arvokisapaikkojen suhteen, on panosta silti varsin paljon.

B-divisioonan lohkossa Bosnia-Hertsegovinalla on ennen kahta viimeistä ottelukierrosta kahdeksan, Montenegrolla seitsemän, Suomella neljä ja Romanialla kolme pistettä. Suomella on vielä teoriassa mahdollisuus lohkovoittoon, mutta huomattavasti realistisempi on tavoite toisesta sijasta.

Kyseinen kakkossija saattaisi riittää paikkaan EM-karsintojen pudotuspeleissä. Tämä asia muuttuisi konkreettiseksi, jos Suomi ei pääsisi EM-kisoihin suoraan varsinaisten karsintojen kautta.

Viimeisen sijan välttämisellä säilyisi paikka EM-karsintojen kolmannessa arvontakorissa, mikä takaisi lähtökohdat karsintojen arvontaan. Viimeinen sija voisi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa putoamista Kansojen liigan C-divisioonan lisäksi neljänteen arvontakoriin.

SUOMEN JOUKKUE KANSOJEN LIIGAN OTTELUIHIN

Veikkausliigasta HJK-kvartetti

Maalivahdit: Lukas Hradecky Leverkusen, Carljohan Eriksson Dundee United, Viljami Sinisalo Burton Albion.

Puolustus: Robert Ivanov Warta Poznan, Miro Tenho HJK, Leo Väisänen Elfsborg, Richard Jensen Gornik Zabrze, Arttu Hoskonen HJK, Nikolai Alho Volos NPS, Jere Uronen Stade Brestois.

Keskikenttä ja hyökkäys: Pyry Soiri HJK, Ilmari Niskanen Dundee United, Mikael Soisalo Riga FC, Glen Kamara Glasgow Rangers, Rasmus Schüller Djurgården, Robert Taylor Inter Miami, Lucas Lingman HJK, Robin Lod Minnesota United, Onni Valakari Pafos FC, Kaan Kairinen Lilleström, Fredrik Jensen Augsburg, Marcus Forss Middlesbrough, Joel Pohjanpalo Venezia, Teemu Pukki Norwich, Benjamin Källman Cracovia.

23. 9. Suomi–Romania (Helsinki), 26. 9. Montenegro–Suomi (Podgorica).