Huuhkajat tasapeliin Romanian kanssa – Pukin johtomaali ei riittänyt vieraiden paineessa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue menetti mahdollisuutensa lohkovoittoon Kansojen liigassa, kun Helsingin Olympiastadionilla vieraillut Romania haki kotiin viemiseksi 1–1-tasapelin. Suomen vei ottelun alkuvaiheissa johtoon Teemu Pukki, mutta Romania nousi toisen puoliajan alkuminuuttien maalillaan tasoihin.

Kansojen liigan viidestä pelistään yhden voittanut ja kaksi tasan pelannut Suomi kamppailee maanantain päätöskierroksella vielä lohkon kakkossijasta, kun Bosnia-Hertsegovina kaatoi Montenegron ja otti lohkovoiton ja nousun liigan ylemmälle tasolle. Suomi on kahden pisteen päässä Montenegrosta, joka on Huuhkajia vastassa maanantaina kotonaan. Lohkon jumbosija ja putoaminen liigan C-tasolle on sekin vielä uhkana, sillä Romania on pisteen päässä Suomesta ja isännöi maanantaina Bosniaa.

Alun tunnustelujen jälkeen Suomi sai ensimmäisenä varsinaista otetta pelistä, ja palkinto tuli 12. minuutilla. Glen Kamara pääsi Romanian rangaistusalueelle, ei saanut palloa omille, mutta romanialaispuolustuksen purkupallo epäonnistui ja pelivälineen saanut Onni Valakari tarjoili rangaistusalueen rajalle Pukille. Hyökkääjätähden A-maajoukkueuran 37:s maali toteutui tarkalla tykityksellä, johon maajoukkuedebyyttinsä pelanneella romanialaisvahdilla Ionut Radulla ei ollut sanan sijaa.

Pukki siis vankisti asemaansa kaikkien aikojen ykkösmaalarina maajoukkueessa, ja tässä Kansojen liigassa osuma oli hänelle kolmas. Maali oli Suomelle liigan kuudes ja Pukki on ollut mukana niistä viidessä, sillä maalisyöttöjä hänellä on kaksi. Maajoukkueavaukseen ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden syyskuun päässeelle Valakarille ”syöttöpiste” oli huuhkajauran kolmas. Valmennuksen myöntämä näyttöpaikka Kyproksen liigan miehelle toi näin tilastoihinkin ”näyttöä”.

Pienen, mutta äänekkään kannattajajoukkonsa siivittämänä Romania toipui takaiskusta, pelin siirtyessä pitkälti pyörimään Suomen päähän. Deian Sorescu sai pallon kertaalleen tolppaan ja heti perään pallo kävi Suomen maalin yläriman päälläkin, mutta verkon perukoille ei romanialaishallinta riittänyt ja näin Huuhkajat pääsi tauolle johdossa.

Jo avauspuoliajalla huolta herättänyt romanialaispyöritys jatkui toisenkin jakson alkuun ja lopulta paine mursi Suomen. Florin Tanase sai tökätä pallon läheltä Lukas Hradeckyn taakse ottelun 52. minuutilla.

Päävalmentaja Markku Kanerva ravisteli ryhmäänsä kahdella vaihdolla, kun sisään astuivat Benjamin Källman ja Lucas Lingman ja pois kävelivät Fredrik Jensen ja Valakari. Huuhkajat löysikin lisää liitoa, mutta hengen päälle saanut Romania oli Suomen pallonsiirtelyn lomassa alati vaarallinen.

Lopulta kentälle pääsi myös Joel Pohjanpalo, maalinälästään tunnettu ja uudessa seurassaan Veneziassa vielä osumitta tällä kaudella oleva kärki. Vaihtohyökkääjät pääsivätkin paikoille, mutta Källmanin laukaus 84. minuutilla painui niukasti ohi Romanian maalin ja Pohjanpalo oli osua loppuvaiheissa ratkaisevasti. Mutta ei kun ei, ja näin Suomelta jäi yhä murtamatta kirous: Romania ei ole kukistunut yhä edelleenkään koskaan, kun maat ovat nyt kohdanneet 14 kertaa.

Janne Lehikoinen