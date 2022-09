Hyvinvointialueelle siirtyy arvioitua enemmän työntekijöitä – asiantuntijoita palkataan myös kunnista siirtyvän henkilöstön ulkopuolelta

Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle enemmän työntekijöitä kuin vielä alkuvuodesta arvioitiin.

Aikaisemmin on puhuttu runsaasta 22 000 henkilöstä, mutta hyvinvointialueen konsernipalvelujohtaja Laura Sauraman mukaan oikea luku on 23 000 ja 24 000 välillä.

Salosta siirtyy noin 1 600 työntekijää.

Sauraman mukaan odotettua suurempi määrä selittyy osittain sillä, että soten tukipalveluista siirtyvän henkilökunnan määrä on tarkentunut.

– Osa taas liittyy siihen, että avoinna olevia tehtäviä on saatu täytettyä.

Lopullinen määrä tiedetään tarkkaan vasta, kun siirto tapahtuu. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta siirtyy vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiden nykyisistä työnantajista suurin on sairaanhoitopiiri. Sen palveluksessa on yli 8 000 ihmistä.

Kuntien ja kuntayhtymien työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksessa vanhoina työntekijöinä.

– Olemme siirtyvän henkilöstön määrissä riippuvaisia kuntien antamista tiedoista. Kunnissa taas pitää miettiä, mitä osaamista ne haluavat pitää itsellään tulevaa toimintaa varten, sanoo Saurama.

Kunnissa on henkilöstöä, jonka työstä vain osa liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Työntekijä siirtyy hyvinvointialueelle, jos soten osuus tehtävistä on yli puolet. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi ravitsemispalveluissa ja kiinteistönhuollossa, mutta myös hallinnossa.

Suuresta henkilöstöstä huolimatta hyvinvointialue palkkaa myös kokonaan uusia työntekijöitä.

– Tietyistä asiantuntijatehtävistä on pula, esimerkiksi laki- ja hankintaosaamisesta, kertoo Saurama.

– Hyvinvointialue on niin suuri toimija, että se vaikuttaa paikalliseen elinkeinoelämään. Meillä täytyy olla markkinoiden ja kilpailutusten osaamista.

Osa hyvinvointialueen työntekijöistä saa siirron jälkeen vielä uuden työnantajan. Esimerkiksi vanhuspalveluille aterioita valmistavien keittiöiden henkilökunta siirtyy kuntien omistaman Kaarea Oy:n palvelukseen.

Miten paikalliset sopimukset siirtyvät?

Salon kaupungin Tehyn pääluottamusmiestä Marja Lampaista huolettaa, miten sote-palveluissa tehdyt paikalliset sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle.

– Osaajista on pulaa, ja toimintaa pyöritetään koko ajan henkilökunnan joustojen varassa. Meillä on sopimuksia muun muassa hälytysrahasta, pitkistä työvuoroista ja laajennetuista tehtäväkuvista.

Lampaisen mielestä olisi tärkeää, että määräaikaisten ja sijaisten työsuhteet jatkuisivat vuodenvaihteen yli.

– Työvoiman tarve on pysyvää. Parasta henkilöstöpolitiikkaa olisi ollut vakinaistaa kaikki sijaiset, jotka ovat tehneet meillä pitkää töitä tämän vuoden aikana.

Hyvinvointialueelle neuvotellaan parhaillaan työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintasopimusta. Lampainen on tottunut toistamaan yhtä asiaa:

– Henkilöstön edustajia pitää osallistaa enemmän, jotta pystymme aidosti vaikuttamaan asioiden kulkuun.

Ammattijärjestöjen luottamushenkilöillä on tärkeä rooli muutoksen viestinnässä, sanoo Lampainen. Heillä on yhteys jäsenistöön eli hyvinvointialueen työntekijöihin.

JHL:n pääluottamusmiehen Tanja Heikurisen mukaan henkilöstön siirron valmistelu sujuu hyvin, kun tehtävät ovat selvästi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Rajapinnoilla tilanne on epävarmempi. Esimerkiksi Kimarassa ja keskuskeittiössä ovat monet asiat vielä epäselviä.

Salon Seudun Sanomat kertoi Kimaran tilanteesta tällä viikolla (SSS 14.9.).

Kotihoidossa työskentelevien hoitajien työ muuttuu todennäköisesti vähiten, arvelee Heikurinen. Hoivakodeissa työskenteleviä sen sijaan mietityttää, mitä laitoksille tulevaisuudessa tapahtuu. Lähteekö hyvä työpaikka alta?

– Salo lopettaa Vuorelan tehostetun palveluasumisen yksikön, mutta lopetetaanko jotain muuta, kun hyvinvointialue aloittaa? Toivottavasti paikat pysyvät Salossa. Työntekijöitä joka tapauksessa tarvitaan vähintään yhtä paljon kuin ennen, sanoo Heikurinen.

Aikuissosiaalityössä sosiaaliohjaajana työskentelevän Markus Virtasen mukaan työntekijöitä mietityttää, miten palkkaharmonisointi toteutetaan.

– Saman vaatimustason työstä pitäisi maksaa samaa palkkaa koko hyvinvointialueella. Miten siinä onnistutaan, kun hyvinvointialueella on tietyt taloudelliset raamit.

Virtanen on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Salon kaupungin sosiaalityön palveluiden luottamusmies.

Virtanen kertoo, että työpaikkakokouksessa elokuun lopulla käytiin läpi uusia työvälineitä, tietojärjestelmiä ja palkanmaksupäiviä.

– Hyvä, että saadaan tietoa konkreettisista asioista. Tiedonkulku on muutenkin parantunut viime talvesta muun muassa kaupungin ja hyvinvointialueen uutiskirjeiden ansiosta.

– Asiakastyötä tekevänä odotan, että kaikki tiedot ovat tallessa ensi vuoden alussa.

Virtasen mukaan kunnissa on toisistaan poikkeavia, hyväksi havaittuja tapoja järjestää työt.

– Meille on vakuutettu, että toistaiseksi jatketaan entiseen malliin, mutta miten suuri hyvinvointialue vaikuttaa työtapoihin?