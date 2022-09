Suomen miesten koripallomaajoukkue oli merkittävänä puheenaiheena höntsäsählyistä työpaikkojen kahvipöytiin pidempään kuin todennäköisesti koskaan aiemmin.

Neljännesvälierää Suomi–Kroatia seurasi jo pelkästään Ylen TV2:sta lähes 350 000 katsojaa, ja määrä oli varmasti merkittävä myös puolivälierässä Espanjaa vastaan.

Tästä seuraa kaksi ikuisuuskysymyksiltä tuntuvaa pohdintaa. Miten vähintään pienimuotoinen buumi saadaan hyödynnettyä paikallisesti junioritoiminnassa ja toisaalta etenkin miesten Korisliigan yleisömäärissä?

Nyt pitkälti uutena asiana on se, että Suomen joukkueessa pelasi maanosan huippunimi Lauri Markkanen. Tasaisen joukkuetekemisen sijaan lapset näkivät supertähden, jollaiseksi monet tietysti haluavat tulla.

Salon Vilppaassa on ollut juniorikoripalloilun osalta vaikea vaihe korona-aikana. Lisenssipelaajien määrä on pudonnut reilusti yli sadalla. Silti se oli tuoreimmissa tilastoissa edelleen Suomen 13:nneksi suurin ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisista neljänneksi suurin koripalloseura.

– Valmius esimerkiksi valmennuksen osalta on olemassa, jos ja toivottavasti kun uusia nuoria on tulossa mukaan toimintaan. Viimeisimmän parin viikon aikana on ilahduttanut etenkin alakoulun viidettä luokkaa käyvien tilanne. Seuraan on saapunut useampiakin sellaisia, jotka eivät ole olleet aiemmin mukana, iloitsee Vilppaan toiminnanjohtajana hiljattain aloittanut Sami Toiviainen.

Muistakin lajeista tuttu maajoukkuemenestyksen heijastumattomuus kansallisiin sarjoihin on aiemmin näkynyt Korisliigassa.

– Tällaiset kisat ovat tietysti hyvä buusti liigakauteen, joka alkaa kuitenkin pian. Toisaalta Korisliigassakin on se iso haaste, että miten ihmisten tottumukset saadaan muutettua peleihin tulemiseen korona-ajan kotisohvalta katsomisen jälkeen, Toiviainen huomauttaa.

– Koripalloliitolla on tietysti tässä oma olennainen roolinsa, mutta kyllä se on paljon myös seuroista kiinni.

Suomi teki Espanjaa vastaan ensimmäisellä puoliajalla 51 pistettä, joista Markkanen ”vain” kymmenen. Koko ottelussa Markkasen plusmiinusluku näytti –14:ää, eli muu joukkue pelasi lievästi plusmerkkistä koripalloa niinä noin viitenä minuuttina, kun tähti oli vaihdossa.

Väläytyksiä siis tuli muiltakin, mutta olivathan nämä alusta puolivälierän loppuun asti Markkasen kisat.

Toiviainen on työskennellyt vuosikausia kesäisin myös juniorimaajoukkueiden valmentajana. Sekä junioreissa että aikuisissa on puhuttu hyvin usein keskinäiseltä rakenteeltaan tasalaatuisista joukkueista.

Koripallossa yhden pelaajan merkitys on suhteessa todella suuri verrattuna lentopalloon, jääkiekosta tai jalkapallosta nyt puhumattakaan.

Miltä se tuntuu, kun yksi kisojen supertähdistä on yhtäkkiä Suomesta, Sami Toiviainen?

– Onhan se ihan mieletöntä. Markkasen potentiaalihan on ollut tiedossa ties kuinka pitkään, mutta NBA:ssa isoa harppausta ei ole aiemmin tapahtunut. Hämmentävintähän hänessä on monipuolisuus: 213-senttinen pelaaja on kaukana köntyksestä, ja urheilullisuus on kasvanut kohisten.