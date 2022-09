Italia äänestää tänään vaaleissa, joissa puhuttavat nousevat elinkustannukset

Italiassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Äänestys alkoi aamulla, ja uutistoimisto AFP:n mukaan äänestyspaikoille oli muodostunut jonoja jo ennen ovien aukeamista.

Vaalit järjestetään ennenaikaisesti, koska hallitus hajosi kesällä. Vaaleissa ovat puhuttaneet etenkin inflaatio ja nousevat energianhinnat. Italia on ollut erittäin riippuvainen Venäjältä tuodusta kaasusta.

Gallup-johdossa on ollut äärioikeistolainen Italian veljet -puolue. Jos puolue voittaa, tulee sen puheenjohtajasta Giorgia Melonista myös Italian ensimmäinen naispääministeri. Hänen puolueensa on vaaliliitossa ex-pääministeri Silvio Berlusconin Forza Italian ja laitaoikeistolaisen Matteo Salvinin Legan kanssa.

– Pelaan voittaakseni, en pelkästään osallistuakseni, totesi Salvini toimittajille äänestyspaikalla.

Hän lisäsi odottavansa paluuta ”tämän suurenmoisen maan” hallitukseen.

Toisena gallupeissa on ollut keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue, jonka mukaan Meloni on uhka demokratialle. Puolueen mukaan Melonin hallitus vaarantaisi aborttioikeuden ja jättäisi ilmastonmuutoksen huomioimatta.

Populistinen ja laitaoikeistolainen Meloni on ratsastanut ”Italia ensin” -politiikalla, jossa on vaadittu loppua laajamittaiselle maahanmuutolle ja korostettu Italian katolilaista historiaa ja ”perhearvoja”. Hän on esittänyt kärkkäästi näkemyksiään ”seksuaalivähemmistöjen lobbaajia”, ”woke-ideologiaa” ja ”islamin väkivaltaa” vastaan.

Aiemmin Meloni on vaatinut myös Italian eroa eurosta, mutta nyt hän on luopunut tavoitteesta. Oikeiston vaaliliittolaiset haluavat kuitenkin neuvotella uusiksi EU:n elpymispaketin, sillä Italialle korvamerkityssä lähes 200 miljardin euron summassa ei heidän mukaansa ole huomioitu Ukrainan sodan pahentaman energiakriisin aiheuttamia kustannuksia.

AFP:n haastatteleman konsulttiyhtiö johtajan Wolfango Piccolin mukaan monet äänestävät Melonia, koska tämä on ”uutuus, ainoa johtaja, jota italialaiset eivät vielä ole kokeilleet”.