Jätteenpoltto jarruttaa asumiskulujen hurjaa nousua – Salo lähestyy halvinta tasoa kustannusvertailussa

Kiinteistökulut eivät ole ampaisseet Salossa aivan samanlaiseen nousuun kuin maassa keskimäärin.

Kiinteistöliiton vuosittain tekemä Indeksitalo-selvitys vertailee kerrostaloasumisen hintaa eri puolilla Suomea. Salo on tänä vuonna 59 kunnan vertailussa kahdeksanneksi edullisin kunta. Viime vuonna Salon sijoitus oli 15. edullisin.

Hyvästä sijoituksesta huolimatta Salossakin kiinteistökulut ovat kasvaneet vuodessa vajaat yhdeksän prosenttia.

Koko maassa kustannukset ovat nousseet vielä reilusti enemmän: keskimäärin miltei 13 prosenttia. Pienimmillään vertailukustannusten nousu oli seitsemän prosenttia ja suurimmillaan peräti 21 prosenttia.

Vertailussa kerrostalokiinteistöjen suurin yksittäinen kustannuserä on kaukolämpö. Kaukolämmön lisäksi vertailu huomioi vesi- ja jätemaksut, kiinteistösähkön, kiinteistöverot ja jätehuollon.

Salossa kaukolämpö on vertailun kuudenneksi edullisinta, mikä pitkälti selittää Salon hyvän sijoituksen myös kokonaiskustannuksissa.

– Joissain kunnissa kaukolämmön osuus on melkein puolet kuntakohtaisista kustannuksista. Eli jos on edullinen kaukolämpö, kokonaiskustannuskin jää alhaiselle tasolle, sanoo Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

Salon kaukolämpö tuotetaan pääosin Lounavoiman jätevoimalassa, josta Salon kaupungin omistama Salon Kaukolämpö Oy omistaa puolet. Kaukolämpöyhtiö on jo ilmoittanut, että se tulee vuodenvaihteessa edelleen laskemaan kaukolämmön kulutusmaksua.

– Meidän tilanteemme on hyvä, koska yhteistyö Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa tukee kaukolämmön hinnan vakautta. Me emme ole etsimässä polttoainetta markkinoilta. Kuvio on selkeä polttoainepuolella ja sovittu pitkäksi ajaksi. Se vakauttaa Salon kaukolämmön kustannusta pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki.

Indeksitalo-vertailun hintatiedot on kerätty elokuussa, ja ne koskevat syyskuun tilannetta.

Järvinen arvioi, että hintojen jo nähdystä rajusta noususta huolimatta nousupainetta on jatkossakin.

– Sähkön hinta näyttää olevan edelleen menossa ylöspäin. Se tulee vaikuttamaan asumiskustannuksiin talven tullen.

Taloyhtiöiden keinot selvitä tilanteesta ovat rajalliset.

– Käytännössä lähes kaikissa taloyhtiöissä on jouduttu miettimään vastikkeiden korotuksia. Huonoimmassa tilanteessa ovat yhtiöt, jotka eivät ole varautuneet etukäteen eikä kassapuskuria ole. Monessa yhtiössä tullaan vielä loppuvuoden aikana tilanteeseen, että pitää nostaa vastiketta tai periä ylimääräistä vastiketta, sanoo Järvinen.

Indeksitalo 2022: Maksut Salossa verrattuna kuntien keskiarvoon