Joensuussa riistakameraan tallentunut servaali on todennäköisesti kissaristeytys

Joensuun Hammaslahdessa Pohjois-Karjalassa riistakameraan torstaina tallentunut kissaeläin on todennäköisesti servaalin ja kotikissan risteytys eli savannah-kissa. Servaali on villi, Afrikassa elävä kissaeläin.

Valvontaeläinlääkäri Tiia Haukka Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydestä kertoo STT:lle sähköpostitse, että he ovat Ympäristöterveydessä olleet kesän ajan tietoisia Joensuun alueella asuvasta henkilöstä, jolla on lemmikkinä savannah-rotuisia kissoja ja että kissat ulkoilevat vapaasti. Haukka epäilee, että kameraan tallentunut eläin on juuri tällainen risteytys.

Savannah-kissojen maahantuonti, hallussapito, pennuttaminen, myynti ja luontoon päästäminen ovat olleet Suomessa kiellettyjä vuodesta 2016. Ennen vuotta 2016 syntyneet yksilöt saavat elää luonnollisen elämänsä loppuun.

Kielto koskee risteytyksiä neljänteen polveen asti. Viidennestä polvesta eteenpäin savannahit ovat lain silmissä tavallisia kissoja.

Suomen laki ei kiellä tavallisten kissojen pitämistä vapaana, mutta kissa ei saa aiheuttaa vahinkoa eikä sitä saa hylätä.

Lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ely) kertoo, että ensisijaisesti vastuu kissasta ja sen kiinniottamisesta on sen omistajalla.

Kissan sukupolven selvittäminen on Pirisen mukaan nyt viranomaisilla työn alla, ja jatkotoimet riippuvat siitä, millainen risteytys on kyseessä. Ely-keskus tekee asiassa yhteistyötä valvontaeläinlääkärin ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

