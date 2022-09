Salon Kaukolämmön uusi maksu yllätti taloyhtiön – ”Olisi tapahtunut kauheita, jos olisimme ehtineet aloittaa hankkeen”

Kolmen rivitalon asuntoyhtiö hämmentyi, kun Salon Kaukolämpö ilmoitti kesällä uudesta hybriditariffista. Taloyhtiön hanke omasta lämmöntuotannosta tyssäsi. Valtio ehti myöntää ilma-vesilämpöpumpulle jo energia-avustuksenkin.

– Kaukolämpö rokottaa vihreään energiaan siirtymisestä. Se tappoi koko idean, Asunto Oy Salon Jokipellonkatu 3:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Mäkivuoti sanoo.

Salon Kaukolämpö Oy kokee, että niin sanotut hybridilämmittäjät syövät rusinat pullasta turvautumalla kaukolämpöön vain talvipakkasilla, kun niiden omat lämpöpumput eivät tuota tarpeeksi.

Salon Kaukolämpö Oy lähetti asiakkailleen kesäkuun lopussa tiedotteen otsikolla ”Kaukolämmön hinnoittelu muuttuu – suurimmalla osalla maksut laskevat”. Arvonlisäverollinen kulutusmaksu laskee nykyisestä 65,73 eurosta 60,76 euroon megawattitunnilta ensi vuoden alussa.

– Hinnanmuutosten jälkeen olemme Suomen viidenneksitoista edullisin kaukolämpöyhtiö, Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Onikki totesi Salon Seudun Sanomissa.

Tiedotteessa mainittiin myös kokonaan uusi kulutusmaksu – hybriditariffi. Sen kerrottiin koskevan kiinteistöjä, jotka käyttävät kaukolämpöä vain isommilla pakkasilla. Salon Kaukolämpö ilmoitti hybriditariffin verolliseksi hinnaksi 117,80 euroa megawattitunnilta. Maksu tuli voimaan heti 1. heinäkuuta.

Jokipellonkadun rivitaloissa epäillään, että heidän lämpöpumppusuunnitelmansa sai kaukolämpöyhtiön kiirehtimään uuden maksun käyttöönottoa. Asuntoyhtiö oli päättänyt omasta investoinnistaan vain muutamaa viikkoa aiemmin.

Hybriditariffi koskee kaukolämpöverkkoon kuuluvia kiinteistöjä, joiden pääasiallinen lämmön ja lämpimän käyttöveden lähde on joku muu kuin kaukolämpö. Tyypillinen ratkaisu on maalämpö kaukolämmön rinnalla. Tällaisia kiinteistöjä on Salossa kourallinen.

– Ne tulevat mukaan vasta kovalla pakkasella, kun me joudumme käynnistämään kalliita laitoksia, Petri Onikki muistuttaa.

Hybridilämmittäjät maksavat uuden hinnaston mukaan lämmöstä liki kaksi kertaa enemmän kuin muut asiakkaat. Hinnoittelua on Onikin mukaan uudistettava, jotta se vastaisi paremmin kaukolämmön tuotannossa syntyviä kustannuksia.

– Kaukolämpöyhtiölle siinä on järkeä, mutta taloyhtiöille se on tosi raju muutos, salolaisen LVI- ja Energiatekniikka Viander Oy:n toimitusjohtaja Tero Viander sanoo.

Viander suunnittelee erilaisia energiaan liittyviä teknisiä ratkaisuja. Hän teki laskelmat myös Jokipellonkadun lämpöpumpusta.

Lounavoima Oy:n jätevoimala tuottaa 90 prosenttia Salon kaukolämmöstä. Jo pikkupakkasella Salon Kaukolämpö alkaa ostaa hakkeella ja turpeella tuotettua lämpöä Nevel Oy:n voimalasta Sokerikadulla.

Yli kymmenen asteen pakkasissa on käynnistettävä öljykattiloita Meriniityssä ja Uhrilähteenkadulla. Ne toimivat sekä vara- että huippuvoimalaitoksina.

Jokipellonkadun rivitaloyhtiölle ilma-vesilämpöpumppu olisi tuottanut kaiken lämmön ja lämpimän käyttöveden toukokuun alusta syyskuun loppuun. Muina aikoina taloyhtiö olisi turvautunut myös kaukolämpöön. Tarve olisi ollut suurin keskitalvella.

– Tavoitteena oli tuottaa itse 60 prosenttia lämmityksestä. Kuvittelimme, että se on ajatuksena hyvä, vihreää energiaa, Mauri Mäkivuoti sanoo.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara oli myöntänyt 60 000 euron investointiin 16 500 euroa energia-avustusta. Lämpöpumpun takaisinmaksuaika olisi ollut Mäkivuotin mukaan enintään kymmenen vuotta, kun yhtiö olisi säästänyt kaukolämpömaksuissa.

– Olisi tapahtunut kauheita, jos olisimme ehtineet aloittaa hankkeen. Hybriditaksan takia olisimme joutuneet maksamaan energiasta enemmän kuin tähän asti.

Vaikka hybriditariffi on jo Salon Kaukolämmön hinnastossa, se koskee vain asiakkaiden uusia lämmitystaparemontteja. Toimitusjohtaja Petri Onikin mukaan kyselijöitä oli viime talvena ”jonkin verran”.

– Niitä voi tulla enemmänkin, kun maailmanmeno on mikä on.

Kaukolämmön liiketoiminnan kehityspäällikkö Janne Arko sanoo, että vanhojen hybridiasiakkaiden siirtymäkaudeksi on kaavailtu kahta vuotta.

– Emme me hyökkää kiinteistönomistajien kurkkuun kiinni. Keskustelemme heidän kanssaan ja katsomme yhdessä, miten sopimukset rakennetaan.

Arkon mukaan pääasiallinen lämmön ja lämpimän käyttöveden lähde tarkoittaa, että kaukolämmön osuus on alle puolet kiinteistön vuotuisesta energiankulutuksesta. Hybriditariffi ei koske poistoilman lämmön talteenottoa eikä pientalojen ilmalämpöpumppuja.

Salon Kaukolämpö on saanut tänä vuonna likemmäs seitsemänkymmentä uutta asiakasta. Ensi vuodellekin liittyjiä on tiedossa jo toistakymmentä, mutta liikehdintää on myös toiseen suuntaan.

Asunto Oy Salon Horninkatu 13 torin varrella aikoo siirtyä kaukolämmöstä kohti maalämpöä.

– Urakka alkaa näinä päivinä, hallituksen puheenjohtaja Klaus Höglund kertoo.

Investointi maksaa Höglundin mukaan likemmäs 400 000 euroa. Yhtiökokous vahvisti suunnitelmat toukokuussa. Hallituksen on vielä ratkaistava luopuuko talo kaukolämmöstä kokonaan vai vain osittain.

– Alunperin suunniteltiin, että lämmin vesi jätettäisiin kaukolämmön varaan, mutta se saattaa vielä muuttua. Luultavasti käy niin, että rakennus siirtyy kokonaan maalämpöön, Höglund arvioi.

Riittävä kulutus

Yhä useampi energiayhtiö hinnoittelee kaukolämpönsä tuotantokustannusten vaihtelun mukaan.

– On ihan perusteltua tehdä erilaisia tariffeja. Monet energiayhtiöt ovat lähteneet kausihinnoitteluun, jolloin talvihinta on kovempi ja kesähinta matalampi, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen neuvontainsinööri Matts Almgrén sanoo.

Almgrénin mielestä on reilua muita asiakkaita kohtaan, että energiayhtiö laskuttaa lämmöstä enemmän niitä, jotka käyttävät kaukolämpöä vain pakkasilla, jolloin sen tuottaminen on kalleinta.

Hybriditariffi ei Almgrénin mukaan kuitenkaan estä rinnakkaisten lämmitysjärjestelmien rakentamista.

– Tapoja ja ratkaisuja on monia. Laitteet pitää vain mitoittaa niin, että kaukolämmöllä säilyy riittävä kulutus.

Esimerkiksi Turku Energialla on hinnastossaan kerroin, jossa kaukolämmön hinta määräytyy portaittain sen mukaan, paljonko asiakas tuottaa lämpöä itse.