Keski-ikänäkö Kivassa – onko ikä vain numero vai lempeä matkalippu kohti seestymistä?

Ensin oli Hyvä–Paha–Ero. Sitten tuli Parisuhdeterapia. Joten on vain luonnollista, että Karolina Blomin ja Valtteri Roihan aikuisen ihmisen elämää käsittelevän näytelmäsarjan kolmas osa, Keski-ikänäkö – entisten nuorten komedia, pureutuu keski-ikäisyyteen, tuohon vaikeasti hahmoteltavaan elämänvaiheeseen, jossa ei olla enää nuoria, muttei vielä vanhojakaan.

– Keski-ikä on ihmisen pisin elämänvaihe. Sen jälkeen alkaa vanhuus. Meitä keski-ikäisiä siihen ikään päätyminen kremppoineen kummastuttaa, ikään kuin se olisi tapahtunut puolivahingossa, turkulainen käsikirjoittaja, ohjaaja ja teatterin tekijä Valtteri Roiha sanoo.

Salon omaa sairaalaklovnia, ääninäyttelijää, teatterintekijää ja käsikirjoittajaa Karolina Blomia myös ihmetyttää, miten tänne – eli keski-ikään – tultiin, ja missä välissä?

– Yhtäkkiä tajuaa, että itsestä on tullut oikeasti keski-ikäinen! Vaikkei se kauheasti siltä omassa mielessä tunnu, tajuaa kuitenkin tekevänsä keski-ikäisten asioita: hoitaa puutarhaa, käy avantouimassa… Ja lapset ovat äkisti teini-ikäisiä!

Roiha huomauttaa, että yksi vaaran merkki on, kun kaupassa kassaneiti teitittelee, samalla, kuin itse yrittää tihrustaa kauppalistan pientä pränttiä. Blom lisää, että aika juoksee nopeammin ja samalla ikääntyminen on muuttunut: kuka enää muistaa 30 vuoden takaisia 50-vuotisjuhlia, joissa sankarille ojennettiin VPK-talolla kaupungin pöytäviiri ja kävelykeppi?

– Silti, vaikka kuinka haluaisi olla nuori, ei se auta. Toisaalta ikäihmiset ovat yhä parempikuntoisia ja elävät pidempään.

Blom ja Roiha ovat kirjoittaneet syyskuun 30. päivä ensi-iltansa saavan Keski-ikänäön yhdessä, kuten kaksi aiempaakin produktiota.

– Keski-ikänäkö on episodimainen, yhteen kuroutuva näytelmä, Blom kuvaa.

Nyt mukana tiimissä on ensimmäistä kertaa myös näyttämön ulkopuolinen ohjaaja, pitkän linjan teatterintekijä ja Blomin sekä Roihan ystävä Miska Kaukonen. Kaarinassa asuva Kaukonen on tuonut oman lisänsä näytelmän tekstiin ja toteutukseen.

– Muodoltaan Keski-ikänäkö on vähän kuin kahden hengen stand up. Muoto on sama kuin trilogian kahdessa aiemmassa näytelmässä, Kaukonen täsmentää.

Koko tiimi on tukevasti 1970-luvun tuotteita. Heidän pitäisi tietää, mitä on keski-ikäisyys?

Roihan mukaan siinä on kyse ikävaiheista 35–60. Onko määritelmän mukaan siis 61-vuotias golffari ja Lapin laduilla vähintään tuhat kilometriä talvessa hiihtävä seniori jo vanhus?

– Ehkei pidä tuijottaa liikaa numeroita. Oleellista on se, ettei pää vielä ymmärrä, että kroppa ei välttämättä enää taivu jalkapallossa saksipotkuun. Hauskaa on myös se, että luokkakaverit ovat kovasti vanhentuneet, mutta itsestään sitä ei tajua, Roiha sanoo.

Kenties ikä on sittenkin vain se kuuluisa numero?

– Kyllä! Nykykulttuurissa ylikorostetaan nuoruutta. Persoona pysyy samana, kuten huumorikin, iästä riippumatta. Lisäksi pitää muistaa, että ikääntyminen voi tuoda mukanaan mielenrauhaa, kokemusta ja henkistä pääomaa, Karolina Blom sanoo.

Voidaanko puhua peräti seestymisestä?

– Olisikin ihanaa, jos joku kutsuisi minua seestyneeksi keski-ikäiseksi! Blom sanoo.

– Vai olisiko parempi puhua saostumisesta? ohjaaja Kaukonen heittää väliin.

Yhteistä keski-ikääntyville on ainakin nostalgian nousu: miten esimerkiksi 1970-luvulla sovittiin treffit lankapuhelimella? 2010-luvun kasvatti ihmettelee, mikä ylipäätään on lankapuhelin, faksista puhumattakaan?

Tekijät huomauttavat, että Keski-ikänäössä käsitellään muutakin kuin vanhenemista, ja sitäkin huumorilla ja suurella lempeydellä. Osansa saavat myös nykyaika ja jälkikasvu, mutta taustalla lienee pyyteetön pyrky vääjäämättä vanhenevien lasten kouluttamisesta, tulevaan valmistamisesta.

– Toivottavasti katsomaan tulevat juniorit tulevat kokemaan Kivassa sekä myötähäpeää että riemua. Sitä paitsi, missä ovat keski-ikäisyydestä kertovat tietoteokset? Lapsuudesta ja vanhuudesta on kirjoitettu vaikka mitä, mutta keski-iästä? kysyy Karolina Blom.

Tosin, nykyään tekijät toteavat aistivansa mediassa paljonkin aihetta koskevia juttuja ja tv-sarjojakin.

– Vai huomaammeko sen nyt vain paremmin, kohderyhmään kuuluvina?

Elämä on Keski-ikänäön tekijöiden mukaan kummallista, rajallista ja samalla tässä ja nyt.

– Ei sitku tai mutku, vaan nytku, Blom, Roiha ja Kaukonen manifestoivat.

Keski-ikänäön ennakkomyynti on Blomin ja Roihan mukaan ollut iloisen pirteää, mutta vielä mahtuu mukaan. Salon jälkeen näytelmää on tarkoitus kierrättää useilla näyttämöillä eri puolilla Suomea.

Keski-ikänäkö -työryhmään kuuluvat Blomin, Roihan ja Kaukosen lisäksi Anniina Kuula (puvustus), Bruno Lähteenmäki (musiikki) ja Kristian Uusitalo sekä Teppo Paronen (tekniikka).

Keski-ikänäkö – entisten nuorten komedia. Kymmenen esitystä Salon Kulttuuritalo Kivassa. Ensi-ilta 30.9. Esitykset jatkuvat 10.12. saakka.