Kesko aloittaa Alhaisten K-kaupan rakentamisen loppuvuoden aikana

Alhaisten uuden K-kaupan rakentaminen alkaa loppuvuoden aikana Kirjolankadun varrella.

Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna sanoo, että uudesta kaupasta on jo tehty investointipäätös.

– Myymäläsuunnittelu on tehty, kokoluokka on selvillä ja suunnitelmat ovat valmiina hyllymetrejä myöten. Meillä on oma laskenta loppuvaiheessa, ja olemme sen jälkeen valmiit lähestymään rakentajia tarjouspyynnöllä, Inna kertoo.

Hänen mukaansa tontilla alkaa tapahtua loppuvuoden aikana. Kaupan rakentaminen vie arviolta vuoden päivät.

Uusi kauppa nousee tontille, jolla on kokoa 8 100 neliömetriä ja rakennusoikeutta noin 1 600 neliömetriä. Kesko hankki tontin tarjouskilpailussa viime vuonna.

Kirjolankadun ja Ylhäistentien risteykseen on rakennettu kesän aikana liikenneympyrää. Se mahdollistaa uuden liittymän avaamisen kaupan pihalle.

Samaa tietä kuljetaan aikanaan uudelle senioritalolle, joka rakennetaan Kirjolankadun ja Hakastaronkadun kulmaukseen. Tontilla puretaan parhaillaan pois tyhjillään olleita vanhustentaloja.

– Liikenneympyrä helpottaa uuden kaupan liikennettä huomattavasti. Siihen kun saamme vielä tilavat parkkipaikat, saavutettavuus on hyvä, Lauri Inna sanoo.

Liikenneympyrän työmaalla tehtiin keskiviikkona asvaltointitöitä. Sen jälkeen vuorossa on valaistuksen rakentaminen.

Salon yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen sanoo, että uuden liittymän pitäisi olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Työt etenevät niin hyvin, että autoilijoiden kannalta liittymä on todennäköisesti valmis jo syyskuun lopulla.

– Ympäristön muotoilut ja vihertyöt jäävät mahdollisesti ensi vuoden puolelle, Virtanen sanoo.