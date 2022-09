Kesko pitää edelleen elossa suunnitelmaansa uuden suuren Citymarketin rakentamisesta Ollikkalan pellolle.

Kesko on aloittamassa remonttia Salon nykyisessä Citymarketissa Hämeentiellä. Remontissa kiinteistöä korjataan sekä ulkopuolelta että sisältä.

Kaupassa vaihdetaan esimerkiksi kylmäkalusteita uusiin ja vähemmän energiaa kuluttaviin. Lisäksi kiinteistön katolle suunnitellaan aurinkovoimalaa.

Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna korostaa, että nykyisten kiinteistöjen remontoiminen on normaalia kiinteistön ylläpitoa, eikä se tarkoita luopumista uudesta Citymarketista.

– Emme missään tapauksessa ole luopumassa siitä. Nyt tehdään ylläpito- ja energiaremonttia nykypäivän kauppakiinteistöihin, mutta nykyisen verkoston kehittäminen ja uusinvestoinnit eivät ole missään tapauksessa ristiriidassa keskenään, hän sanoo.

Kesko on suunnitellut Ollikkalaan Citymarketia jo pitkään. Ajatus liittyy Salon itäisen ohitustien toisen vaiheen rakentamiseen.

Mahtinaisentien jatko tarkoittaisi eritasoliittymän rakentamista Ollikkalaan nykyisen Somerontien ja Uskelanjoen väliselle pellolle.

Uusi hypermarket-kokoluokan kauppa sijoittuisi eritasoliittymän ja Somerontielle rakennettavan liikenneympyrän kupeeseen.

Kesko pyysi Salon kaupunkia kaavoittamaan hypermarketilleen paikan liittymään jo vuonna 2008. Tuolloin tähtäimessä oli vuosi 2015.

Uuden Citymarketin kokoluokaksi suunniteltiin 12 000–13 000 neliömetriä. Pihaan olisi tullut tuhat autopaikkaa. Naapuritontille oli tulossa Maskun kalustetalon ja Suomi-Soffan yhteinen suurmyymälä.

– Joku päivä, kun aika on kypsä, se on ihan loistava kauppapaikka. Ei ole mitään epäselvyyttä, etteikö meidän kannata pitää sitä vireillä, Lauri Inna vakuuttaa.

Salon itäisen ohitustien ensimmäinen osa Perniöntieltä 110-tien liittymään valmistui vuonna 2016.

Ohitustien jatkoa on lobattu siitä asti, mutta tien rakentaminen ei näillä näkymin onnistu tällä vuosikymmenellä.

40 miljoonan euron arvoinen ohitustien pohjoinen osa ei sisälly valtion väyläverkon investointisuunnitelmaan vuosille 2023–2030.

Se mainitaan vain investointisuunnitelman lopussa pitkällä listalla, johon on koottu hankkeita, joita ei ole otettu mukaan suunnitelmaan.

Lauri Innan mukaan tien rakennusaikataulu vaikuttaa myös Keskon suunnitelmiin. Ajatus on, että uuden kaupan suunnitelmat kaivetaan jälleen esille, kun tien rakentaminen edistyy.

– Vuotta ei ole lukittu, mutta on luonnikasta ajatella, että järjestys on tämä. Tierakentaminen on tiukalla, ja valitettavasti tämäntyyppiset investoinnit laahaavat Suomessa ylipäätään, Inna toteaa.