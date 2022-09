Kipsikäsittelyinto väheni Salossa – Tyrnävä kiri Salon ohi

Suomen vilja-aitassa Salossa levitetään kipsiä kolmatta vuotta peräjälkeen pelloille. Tällä kertaa Suomen suurimman kipsinlevittäjän titteli lipui ensimmäistä kertaa Salon ulkopuolelle: eniten kipsinlevittäjiä löytyi tämän vuoden haussa Tyrnävältä, jossa kipsiä haettiin levitettäväksi noin 4 000 hehtaarille.

Salossa Kipsi-hankkeeseen osallistuu tänä vuonna 50 viljelijää, joiden yhteenlaskettu käsiteltävä peltopinta-ala on 1 650 hehtaaria.

– Salo pitää edelleen Saaristomeren valuma-alueella eli Varsinais-Suomessa selvää kärkisijaa sekä haetun alan että hakijamäärien valossa. Tänä vuonna Saaristomeren valuma-alueelta tuli hakemuksia pyöreästi 200 tilalta, joista yli 50 oli salolaisia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Kolari Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Hankkeen kolmannen vuoden jälkeen Salossa on kipsikäsittelyn piirissä 5 650 hehtaaria vesistöjen viereisiä peltoja. Hehtaareissa Salo pitää edelleen sijansa Suomen kipsinlevityskuntien ykkösenä. Valtakunnallisissa hakemusmäärissä Salo oli tänä vuonna neljäs.

Salossa on liki 40 000 hehtaaria kipsille soveltuvaa peltoalaa, eli pian käsiteltynä on 14 prosenttia pontentiaalisista pelloista. Kipsikäsittelyä odottelee yhä suurin osa Salon pelloista – 86 prosenttia.

Tänä vuonna Varsinais-Suomen ely-keskuksen hallinnoima hanke laajeni kattamaan Suomen koko rannikon idän Virolahdelta pohjoisen Ouluun.

– Suomi sai EU:lta 15 miljoonaa elvytys- ja vihreän siirtymän tukemisrahaa tätä varten. Saaristomeri on edelleen hankkeen tärkein kohde, mutta nyt hanke tosiaan kattaa koko rannikon. Hanketta voi ruveta katsomaan kokonaisuutena, joka vaikuttaa koko Itämeren tilan parantamiseen, Kolari sanoo.

Laajentaminen selvästikin kannatti, sillä maanviljelijät idästä pohjoiseen täyttivät hakemuksia innokkaasti: kuluvan vuoden haussa kipsikäsittelyn piiriin tuli lähemmäs 40 000 lisähehtaaria.

Tyrnävän kipsinlevitysintoa selittää perunanviljely.

– Perunanviljelijät ovat käyttäneet kipsiä jo ennen hanketta, ja nyt he saavat sitä hankkeen kautta ilmaiseksi. Tyrnävän kipsikelpoisesta peltopinta-alasta haettiin heti 35 prosenttia levityksen piiriin, Minna Kolari sanoo.

Hankkeen kolmantena vuotena kipsikäsittely tulee Varsinais-Suomessa kattamaan 25 200 hehtaaria käsittelylle soveltuvaa peltoalaa. Varsinaissuomalaiset maanviljelijät ovat hakeneet Saaristomerta rehevöitymiseltä suojelevaa ja peltomaan koostumusta parantavaa kipsikäsittelyä 6 200 hehtaarille.

– Maakunnan peltoalasta kipsikäsittelyyn soveltuisi 150 000 hehtaaria, joten työtä olisi yhä jäljellä, Kolari sanoo.

Kipsi-hanke alkoi vuonna 2020. Hanke päättyy näillä näkymin vuonna 2024, ellei toisin päätetä.

– Siinä pallo siirtyykin päättäjille. Hakemusten määrä osoittaa, että viljelijät ainakin haluavat tehdä osansa vesistöjen ja Saaristomeren tilan parantamiseksi, Kolari sanoo.

Toinen ajankohtainen syy kipsikäsittelyhankkeen jatkamisen puolesta liittyy satoisuuden ja sitä kautta omavaraisuusasteen nostamiseen.

– On selvää näyttöä siitä, että kipsillä saadaan valumia vähennettyä, maata parannettua ja sitä kautta suomalaista ruokatuotantoa ja omavaraisuutta lisättyä. Sekin on huomionarvoinen seikka tässä maailmantilanteessa, Kolari lisää.

Kipsi-hanke on tavoitellut 150 000 peltohehtaarin käsittelemistä. Saimaan kanavan umpeuduttua logistiikka on pitänyt hoitaa Siilinjärven kaivoksilta ja Yaran tehtailta tänä vuonna rekoilla, mikä on nostanut kuljetuskustannuksia.

– Kustannusten nousun takia ilmoitamme hankkeen tavoitteeksi yhteensä 100 000 hehtaaria, vaikka vesistösuojelutavoite onkin yhä se sama, 150 000 hehtaaria, Minna Kolari sanoo.

Elokuun lopussa päättyneen kolmannen hankevuoden haun jälkeen kipsikäsittelyn piirissä on liki 60 000 hehtaaria, eli vajaa kolmannes alkuperäisestä tavoitteesta.

Hankkeen hakuaikaa jatkettiin tänä vuonna kahdesti, ensin heinäkuun loppuun ja sitten elokuun loppuun. Se johtui Kolarin mukaan siitä, että ensinnäkin hanke laajeni koko rannikon kattavaksi ja toiseksi siitä, että hankkeen henkilökunta vaihtui ja tarvitsi lisää työntekijöitä.

– Liikkeelle pitäisi päästä hyvissä ajoin jo kevättalvella, että viljelijöillä olisi aikaa suunnitella. Nyt haku saatiin auki vasta kesän alussa, mikä on aivan liian myöhään.

Tämän vuoden kipsikäsittelyhaku umpeutui elokuun lopussa. Seuraava haku alkaa jo tämän vuoden puolella ja kestää kevääseen asti.

Kipsi vaikuttaa pellossa viitisen vuotta ja vaikuttaa paikallisesti nopeastikin.

Salosta Kolari nostaa positiivisena alueena esille Halikon Purilanjoen valuma-alueen.

– Siellä on saatu mukaan paljon isoja tiloja ja jo melko kattavasti, mikä näkyy Purilanjoen tilan kohentumisena. Konkreettiset ja paikalliset vaikutukset ovat hyviä kannustimia. Saaristomerellä kipsikäsittelyn vaikutuksia pitää odotella kauemmin.

Kipsi tekee rantavedet kirkkaammiksi

Kipsi-hankkeen ykköstavoite on Saaristomeren vesien kirkastaminenvähentämällä maataloudeneroosio- jafosforipäästöjä kipsin avulla.

Kipsi parantaa peltomaan ionivahvuutta ja vähentää siten eroosiota ja fosforin sekä orgaanisen hiilen kuormitusta vesistöihin noin 50 prosentilla. Kuormituksen vähentyminen perustuu peltomaan mururakenteen paranemiseen.

Kipsikäsittelystä ei ole havaittu haittoja. Kipsi ei suolaa, koveta eikä happamoita maaperää. Hankkeessa käytettävä kipsi on kotimaisessa lannoitevalmistuksessa syntyvää sivutuotetta, jonka laatu on tutkittu.

Vähemmälle huomiolle jäänyt vaikutus on se, että kipsi parantaa samalla peltojen koostumusta, vähentää tarvittavienlannoitteiden määrää sekä lisää satoisuutta.

Lounais-Suomi sopii kipsilevitysalueeksi hyvin, koska alueella on paljon savimaata ja peltojen fosforipitoisuus on Suomen korkein, noin 25 prosenttia.

Kattavalla peltolevityksellä voitaisiin toteuttaa liki puolet Itämeren suojelukomission Suomelle asettamasta 350 fosforitonnin vähennystavoitteesta. Yksin Saaristomerellä päästäisiin kohtuukustannuksin 100 tonnin eli 30 prosentin vähennykseen.