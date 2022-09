Kirgisian ja Tadzhikistanin solmimaa tulitaukoa rikottiin heti, osapuolet syyttelevät toisiaan

Keski-Aasian maiden Kirgisian ja Tadzhikistanin välinen tuore rajakahakka ei ota laantuakseen. Maat sopivat perjantaina tulitauosta, jota kuitenkin ehdittiin rikkoa jo saman päivän aikana.

Molemmat maat syyttelevät toisiaan muun muassa raskaiden aseiden käytöstä rajaseudun siviiliasutusta vastaan.

Kirgisian terveysministeriön mukaan yhteenottojen jäljiltä on kuollut Batkenin alueella 24 ihmistä. Vielä on epäselvää, miten suuri osuus väitetyistä kuolonuhreista on tulitauon solmimisen jälkeiseltä ajalta. Kirgisian mukaan Tadzhikistanin joukot olisivat tulittaneet Batkenin aluetta raketinheittimillä sekä tulittaneet rajavartion rakennuksia.

Aiemmin perjantaina ennen tulitauon solmimista Tadzhikistan väitti Kirgisian aloittaneen kiivaan kranaattitulen varhain aamulla kohti siviilikohteita.

Paikallisen Punaisen Puolikuun jaoston mukaan tuoreimpien väkivaltaisuuksien vuoksi noin 19 000 ihmistä on evakuoitu Kirgisian puoleiselta rajaseudulta.

Maiden naapuri Venäjä on kehottanut osapuolia pidättyvyyteen ja tarjoutunut välittäjäksi kiistassa.

Yhteenotot maiden kiistellyllä rajaseudulla ovat säännöllisiä. Rajaseudun yhteisöt kiistelevät usein maasta ja vesivarannoista, ja rajavartiostot ovat usein osallistuneet konflikteihin. Lähes puolet maiden 970 kilometrin yhteisestä rajasta on kiisteltyä. Viime vuonna 50 ihmistä kuoli rajataisteluissa.