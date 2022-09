Kirjakkalan ruukkialueelle uusi suojelupäätös ja suojelumääräykset

Teijon kansallispuistossa sijaitsevasta Kirjakkalan ruukkialueesta on tehty uusi rakennussuojelupäätös.

Kirjakkalan ruukkialue on jo vuonna 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla. Uuden päätöksen on tehnyt Varsinais-Suomen ely-keskus rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaisena asiana. Uuden suojelupäätöksen myötä on ollut tarkoitus määrittää ruukkialueelle suojelumääräykset, joita ei vanhassa asetussuojelupäätöksessä ollut.

Uusi suojelupäätös koskee Ruukinkartanoa eli Insinööritaloa, työväenasuintalo Kjällman/Laaksoa, työväenasuintalo Palotaloa, vanhempaa päärakennusta Patruunaa, viljamakasiinia, Hamarijärvenpatoa (Kirjakkalan pato) ja ruukkialuetta. Suojelu kohdentuu näiden rakennusten ulkoarkkitehtuuriin ja rakennusrunkoon. Insinööritalon ja Patruunan osalta suojelu kohdentuu myös huonetilajaon pääpiirteisiin. Patruunan, Insinööritalon, Patotalon ja Kjällman/Laakson osalta suojelutarve kohdistuu lisäksi kiinteään sisustukseen, kuten alkuperäisiin tulisijoihin.

Ely-keskuksen luonnehdinnan mukaan Kirjakkalan ruukin pihapiiri ja säilyneet rakennukset ilmentävät 1600-luvulla alkaneen vuorielinkeinon vaikutusta lounaissuomalaiseen maaseutumaisemaan ja ruukkiyhdyskunnalle tyypillistä rakennettua ympäristöä. Kirjakkalassa on tunnistettavissa ruukkikylän hierarkkisesti jäsennelty rakenne ja rakennustyypit varsinaisia tuotantorakennuksia lukuun ottamatta. Pajarakennusten jäänteillä on kuitenkin teollisuusarkeologista merkitystä.

Alkuperäisen kaltaisena säilynyt patorakenne kuvaa varhaisen vesivoimantuoton tekniikkaa. Asuin- ja talousrakennukset edustavat rakennusajalleen ja ruukkikylälle tyypillistä, yksinkertaisen arvokasta rakentamista ja niiden ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennusten sisätiloissa on hahmotettavissa pääosin 1700- ja 1800-luvulle ominaisia tilajakoja ja materiaaleja.

Kirjakkalan ruukilla on ely-keskuksen mukaan maakunnallista merkitystä alueensa keskeisenä talous- ja sosiaalihistoriallisena ympäristönä. Lähellä sijaitsevien Teijon ja Mathildedalin ruukkikylien kanssa Kirjakkala muodostaa merkittävän kokonaisuuden, joka kuvaa suomalaisen metallinjalostuksen kehitysvaiheita ja ruukkiyhteisöjen rakennusperintöä.