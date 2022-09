Kirsti Kurki Somerolta PS:n eduskuntavaaliehdokkaaksi – Kike Elomaan ratkaisua odotetaan vielä

Somerolainen Kirsti Kurki (ps.) on ehdolla eduskuntaan. Kurki on Someron kaupunginvaltuuston jäsen.

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri valitsi sunnuntaina yleiskokouksessaan kuusi ehdokasta ensin kevään eduskuntavaaleihin. Aikaisemmin on jo nimetty kymmenen ehdokasta. Vapaana on siis yksi paikka. Piirin mukaan kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on luvannut ilmoittaa lokakuun aikana, asettuuko hän ehdolle.

Kurjen lisäksi ehdokkaiksi nimettiin piirin puheenjohtaja Mikko Kangasoja Raisiosta, Tomi Pohjankukka Liedosta, Sanna Paasikivi Turusta, Markku Agge Kaarinasta ja Sini Peltonen Loimaalta. Pohjankukka on Liedon kaupunginhallituksen jäsen, Agge Kaarinan kaupunginvaltuutettu, Peltonen on Loimaan kaupunginhallituksen jäsen, Paasikivi kuuluu Turun valtuustoon ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon ja Kangasoja on Raision kaupunginhallituksen jäsen.

Aikaisemmin ehdokkaiksi on jo nimetty kolme nykyistä kansanedustajaa: salolainen Mikko Lundén, turkulainen Ville Tavio ja naantalilainen Vilhelm Junnila.

Aiemmin asetettuja ehdokkaita ovat myös Alice Girs Turusta, Satu Söderström Kemiönsaaresta, Silvia Koski Sauvosta, Juha Anttila Turusta, Laura Kaarniharju Turusta, Markus Ylis-Junttila Mynämäeltä ja Lauri Heikkilä Marttilasta.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on ensi keväänä 2. huhtikuuta.