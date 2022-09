Kohtalokas kolmoiskriisi

Pitkään jatkunut kriisikausi näkyy suomalaisten mielenterveydessä. Niin sanottu kolmoiskriisi on lisännyt huomattavasti yhteydenottoja Mieli ry:n palvelevaan puhelimeen.

2020-luvun alun kolmoiskriisi rakentuu ilmastonmuutoksesta, koronapandemiasta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Näillä kaikilla on sekä henkisiä että taloudellisia vaikutuksia.

Jokainen kokee tilanteet omalla tavallaan, mutta kolmoiskriisin kaltaisessa asetelmassa ahdistuksen aiheet ovat maailmanlaajuisia ja yhteisesti tunnistettuja, eivät vain yksilöiden omia tuntemuksia.

Mieli ry:n kriisipuhelimeen tullut yli 30 000 soittoyritystä joka kuukausi viime marraskuusta lähtien. Yhteydenottoja lisää se, että mielenterveyden haasteista on puhuttu paljon ja on kerrottu, mistä apua saa.

Kriisipuhelimen soittajista suuri osa pitkään ollut nuoria naisia. Tänä vuonna miehiltä on tullut soittoja aiempaa enemmän. Avun tarpeen lisääntyminen on huolestuttava asia, mutta myönteistä tilanteessa on, että apua uskalletaan ja osataan hakea.

Iästä ja sukupuolesta riippumatta yleisin syy soittaa kriisipuhelimeen on paha olo, erityisesti ahdistuneisuus. Soittajat haluavat puhua myös ihmissuhdeongelmista, yksinäisyydestä ja itsetuhoisuudesta.

Mieli ry kertoi viime viikolla itsemurhien ehkäisypäivän yhteydessä, että nuorten itsetuhoisuuteen liittyvien keskustelujen määrä kasvaa sekä järjestön kriisipuhelimessa että sen Sekasin-chatissa. Kolmoiskriisi näkyy niissäkin.

Tilastokeskuksen mukaan nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa eurooppalaisittain korkeaa. Joka neljäs 15–24-vuotiaana menehtyneistä kuolee oman käden kautta.

Itsetuhoisen on korona-ajan seurauksena entistä vaikeampi päästä hoitoon. Mieli ry:n kriisikeskustoimintojen johtajan Sanna Vesikansan mukaan erityisesti nuorisopsykiatriset ovat joko täynnä tai ainakin ruuhkautuneita.

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan terapiatakuun toivotaan auttavan tässäkin asiassa. Lakimuutos takaisi kaikille nopean pääsyn psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.