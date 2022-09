Koiranilma, kissanpäivät

Taidemuseo Veturitallissa avattiin juuri näyttely, jossa esitellään taiteen koiria. Näyttelyn Überhund-nimi tulee yhdestä esillä olevasta veistoksesta, mutta voisi se viitata siihenkin, että koiria on näytillä ylenpalttisesti. Teoksia on enemmän kuin sata ja yksi dalmatialaista.

Uberista ei kuitenkaan ole kyse, vaikka koirien joukossa on niin fiksuja yksilöitä, että ne voisivat pärjätä alustatalouden ammatissa autonkuljettajina. Koiran eliniän odotteella edellytyksenä olisi, että ajokortin saisi poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana.

Wolt-kuskeinakaan koiria ei näy. Edes Espoossa eivät robottikoirat kuljeta doggy bageja.

Koira on innoittanut ihmiskuntaa monenlaisiin vertauksiin ja sanontoihin. Niissä ei ole päätä eikä häntää.

Kun ihmisellä on koiran virka, hän tekee jotain, josta hän ei nauti ja josta saa vain haukkuja. Mutta kun koiralle keksitään virka ja teetetään sillä töitä, ihminen väittää, että koira tykkää siitä.

Koiranilmalla ulos ei mene vapaaehtoisesti kuin ihminen.

Entä sanonta ”ei ole koiraa karvoihin katsomista”? Jokseenkin hoopo. Monessa piskissä ei äkkiseltään muuta katsottavaa olekaan.

Poikkeuksiakin on. Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan perheessä on kolme koiraa, joiden rotu on Nato-yhteensopivasti amerikankarvatonterrieri.

Älykkään lemmikkieläimen parhaita puolia on, että sille voi puhua. Aivan kuin ei höpöttäisikään itsekseen, kun kissa tai koira on kuuntelevinaan.

Silloin eläimen kykyä ymmärtää ihmisen verbaalista ilmaisua kuitenkin yliarvioidaan, kun mussukkatussukkapussukalle sanotaan, että älä mene sinne heinikkoon, kun sinne on joku tuhma setä voinut heittää jotain vaarallista ja eikö tästä puhuttu jo kotona.

Yksi koiranulkoiluttaja kysyi talutettavaltaan, tiesikö tämä, mitä S-pankin asiakkaiden kustannuksella elelleet juipit sanoivat, kun jäivät kiinni. Koira ei vastannut, joten ihminen vastasi itse: Kaikkea on, ja rahani riittää.

Yksi toinen mies kertoi kakkapussia taskusta kaivellessaan, että menossa on sotilaallinen erikoisoperaatio uusnatseja vastaan. Ja että läntiset eliittijoukot harjoittavat aggressiivista politiikkaa pyrkien kaikin voimin säilyttämään herruutensa. Ja että länsi on aggressiivisella politiikallaan ylittänyt kaikki rajat.

Koira kuunteli ja ehkä ymmärsi, mutta jos ymmärsi, ei uskonut.

Kissaihminen kadehtii koiran omistajia yhdestä asiasta. Koiran kanssa ulkoillessa liikutaan reippaasti yhdessä.

Mitä tapahtuu, kun sekarotuinen ihminen laittaa puhdasrotuisen kissan valjaisiin ja lähtee puistoon? Kissa makaa paikallaan, ja isäntä kävelee pientä ympyrää. Se on osittainen liikekannallepano.