Konserttiarvio: Pieni nurkka Brooklynia löytyy Salosta – Tuomo Prättälän groovaava keikka huipensi SaloJazzin

Tuomo Prättälä ja SaloJazz House Band 24.9. Musinessa.

Juha Vainion Pankinjohtajan vapaaillassa suurkaupungista tullut bändi soittaa uutta jatsia. Orkesterin ote on halveksivan jäinen ja hapan äijä lyö rumpusatsiaan vähän miten sattuu.

SaloJazzin päätöskonsertissa bändi oli festivaalin oma houseband ja ote oli mitä lämpöisin. Ennen kaikkea rumpusatsia ei lyöty miten sattuu, vaan samaan aikaan pikkutarkan detaljoidusti että bändiliiderin Tuomo Prättälän loihtimiin metropolinäkymiin ja intiimeihin tunnelmiin vahvasti eläytyen.

Salolaislähtöinen rumpali Teppo Mäkynen saikin illan mittaan monet aplodit ja kannustushuudot Musinen täydeltä yleisöltä. Sen verran kovaa oli kannatus, että Prättälänkin piti jo keikan alkupuolella antaa puheenvuoro Mäkysen pitkälle rumpusoololle, koska ”Teppo tykkää soittaa itsekseen”, kuten maestro asian muotoili.

Ilta oli silti bändin ja tiiviin bändisoiton. Prättälän mestaruutta artistina on nähdä kokonaisuus eikä vain kapellimestaria itseään. Hän on kuin korisjoukkueen kapteeni, joka johtaa peliä ja sparraa tiimikavereitaan saavuttamaan tasonsa.

Myöhäisillan ravintolakeikoilla avausbiisin merkitys on valtaisa – joko viinilasejaan hyväilevä yleisö kaapataan kyytiin mukaan tai sitten puheensorina salissa yltyy kakofoniaksi. Tuomo Prättälä oli valinnut ensimmäiseksi kappaleeksi lainabiisin puolen vuosisadan takaa, ja valinta osui häränsilmään. Terry Callierin Ordinary Joe , chicagolaisen laulaja-lauluntekijän ylistys kadunmiehen suuruudelle svengasi Prättälän käsittelyssä jopa rajummin kuin alkuperäisversiona.

Samalla Ordinary Joen tulkinta salakuljetti SaloJazzin yleisön Varsinais-Suomesta Brooklynin kapakoihin tai Lower East Siden klubeille, ja urbaanisti sykkivä tunnelma vain vahvistui, kun keikan jälkeen käveli naapuriravintola Bisarren terassin ohi. Horninkadun ja Helsingintie kulmaan on kasvanut pieni nurkka New Yorkia, ja se jos mikä miellyttää silmää ja korvaa.

Korvanilojen tarjoamista Prättälä jatkoi nipullisella omia sävellyksiään. Niiden tyylillinen vaihteluväli on rikasta ja silti kaikki mahtuu väljästi jazzin kattokäsitteen alle. Prättälä ikään kuin suodattaa moninaiset tyylilajit ”Tuomo-filtterin” läpi ja saa eriparisetkin vaikutteet kuulostamaan koherentilta teokselta.

Sama metodi toimii myös lainabiisien kanssa puljattaessa. Bob Dylaniakin Prättälä filtteröi Musinen illassa niin, ettei lähdetekstiä meinannut edes tunnistaa. Lähemmäs originaalia kuljettiin Prättälän tulkitessa 1930-luvun dirty blues -klassikkoa Need a Little Sugar in My Bowl sekä paljon uudempaa Lauryn Hillin Ex-Factoria . Jälkimmäinen nousi kitaristi Konsta Mäenpään yhden miehen showksi upean soolon myötä.

Pikkutuhmasta bluesista oli luonteva siirtymä lauantai-illan tunnelmia kuvittavaan Saturday Nightiin sekä setin päättäneeseen Ballroom Girliin , joka on Prättälän ensimmäisen sooloalbumin vahvin sävellys ja tuomomaiseen tapaan yllättävään tyylilajiin kirjoitettu disco-jytkytys.

SaloJazzin syyskonserteissa on luvassa aivan toisenlaisia tunnelmia ja ennen kaikkea kitaramusiikin juhlaa. Perjantaina 14.10. Musinen lavalle nousee Ilkka Rantamäki The Bluesbrokers-yhteensä kanssa ja ohjelmistossa on 1960-lubun puolipsykedeelistä brittibluesia. Torstaina 10.11. Suomen kansainvälisesti tunnetuin jazz-kitaristi Raoul Björkenheim esittelee salolaisyleisölle uuden Ecstasy-yhtyeensä.