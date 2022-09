KRP luovuttaa tänään Viestikoekeskus-jutun esitutkintamateriaalin, jonka odotetaan vastaavan moneen kysymykseen – kolmea HS:n toimittajaa syytetään maanpetosrikoksista

Keskusrikospoliisi (KRP) luovuttaa tänään medialle Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisointia koskevan rikosasian esitutkintamateriaalin. Asiassa järjestettiin valmisteluistunto jo kuukausi sitten, mutta materiaalia ei ole KRP:n mukaan voitu luovuttaa normaalissa aikataulussa runsaan salaustarpeen takia.

Oikeudenkäynti koskee loppuvuonna 2017 julkaistua HS:n artikkelia ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Syyttäjän mukaan ne sisälsivät sotilastiedustelua koskevaa salassa pidettävää tietoa.

Kolmelle lehden toimittajalle vaaditaan puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Kaikki kiistävät syytteet.

Tiettävästi KRP:n esitutkintamateriaali on hyvin laaja. Epäselvää kuitenkin on, kuinka suuressa määrin se on salattu. Materiaalin odotetaan antavan vastauksia muun muassa siitä, kuinka kauan Puolustusvoimat tiesi HS:n hallussa olevasta materiaalista ja miten se asiaan reagoi.

Valmisteluistunnon yhteydessä julki tulleen lisätutkinnan mukaan Puolustusvoimat on tiennyt asiasta ainakin toukokuusta 2017, eli jo puoli vuotta ennen jutun julkaisua. Yksi syytteessä olevista toimittajista, toinen artikkelin kirjoittajista Laura Halminen oli tällöin yhteydessä Puolustusvoimien upseeriin.

Haastehakemuksen kirjallisten todisteiden listalta käy kuitenkin ilmi esimerkiksi myös, että syytteessä oleva toinen jutun kirjoittaja Tuomo Pietiläinen oli jo aiemmin tehnyt Puolustusvoimiin asiakirjapyynnön salassa pidettävistä tiedoista. Hän sai pyyntöön kieltävän vastauksen maaliskuussa 2017.

Esitutkintamateriaalin toivotaan antavan vastauksia myös siihen, miten toimituksellinen prosessi julkaistun artikkelin ja julkaistavaksi aiotun artikkelisarjan kohdalla eteni. Tähän mennessä ei esimerkiksi ole selvinnyt, kuka artikkelin tekemisestä päätti ja kuka teki julkaisupäätöksen.

Syyttäjän mukaan asiassa on tehnyt päätöksiä politiikan toimituksen esimies Kalle Silfverberg. Silfverberg kiistää tämän kanssasyytettyjensä Halmisen ja Pietiläisen tavoin. Pietiläinen sanoo kirjallisessa vastauksessaan, ettei kukaan syytetyistä olisi voinut edes teoriassa tehdä minkään artikkelin julkaisupäätöstä. Uutisoinnista päättää toimituksen johto, eli toimituspäälliköt ja päätoimittajat, vastauksessa sanotaan.

Esitutkinnassa KRP epäili rikoksesta myös toimituspäällikkö Esa Mäkistä ja vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä. He eivät kuitenkaan saaneet syytettä. Syyttäjä katsoi, ettei asiassa löytynyt näyttöä siitä, että Niemi olisi tiennyt artikkelista ennen sen julkaisua ja Mäkisen tietoisuus artikkelista jäi epäselväksi.

Toimituksellisen prosessin ohella esitutkintamateriaalin odotetaan valottavan erityisesti päätoimittaja Niemen roolia, tietoisuutta ja toimintaa artikkelien valmisteluun ja julkaisuun liittyen. Tähän mennessä hän ei ole juuri kertonut omasta toiminnastaan julkisesti.

Helsingin Sanomia julkaiseva on STT:n enemmistöomistaja.

Jecaterina Mantsinen